《咒術迴戰》死滅迴游到底是什麼？動畫第三季新篇章規則一次看懂

動畫《咒術迴戰》第三季「死滅迴游 前篇」已經在 1 月 9 日正式上線，而本季進入新篇章突然多了一堆新規則，在動畫中也僅有快速帶過，讓許多第一次看的粉絲與觀眾都搞不懂，本篇就來簡單整理，這次的「死滅洄遊」到底是什麼，而他的規則又是如何進行的。

第三季 死滅迴游 前篇已經正式上線開播！（圖源：咒術迴戰）

死滅迴游到底是什麼？

簡單來說，死滅迴游是由羂索（假夏油傑）發動的大型咒術生存遊戲，類似大逃殺的概念，被選中的人會被丟進各地結界中，他們必須互相廝殺、累積分數，進入結界就被視為參加，且遊戲會用各種「處分條款」逼玩家必須持續行動與得分，否則會遭到術式剝奪等懲罰。

羂索想要藉此逼迫人類使用咒術、催化咒術進化，因此大量戰鬥=大量咒力流動，就會獲得他想要的結果。而虎杖、伏黑、乙骨等人則是要在規則限制下救人、讓系統崩壞。

死滅迴游的規則是什麼？

死滅迴游在日本劃分了多個結界區域，每個結界都是獨立戰場，只要進入結界，就會成為「玩家」，而玩家包含兩種人，一種是原本就能用咒術的咒術師；另一種是被羂索改造、突然「覺醒咒術能力」的一般人。

其中的規則簡單解釋就是：

死滅迴游中，玩家必須互相殺戮，殺死其他玩家可以獲得分數，而分數同時也是改變規則的重要資源。玩家可以花費一定分數，向系統提案新增規則，但前提是不能推翻死滅迴游的核心架構，例如允許玩家在不同結界之間移動、或進行分數共享等。

一旦進入結界後就無法隨意退出，且玩家若在規定時間內長時間沒有讓點數產生變動，將會遭到系統處分；所謂的「處分」是指被剝奪咒術能力，對多數玩家而言幾乎等同於死亡，因此也迫使所有參與者必須持續參與戰鬥、取得分數。

此外，死滅迴游設下的結界並沒有時間限制，規則中也不存在一般遊戲那種「通關」或「勝利」條件，整個系統只會不斷運作下去，再講下去可能就會暴雷，實際發展就留給觀眾在動畫中慢慢確認囉。