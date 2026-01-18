《咒術迴戰》死滅迴游OP破千萬播放！官方剪高羽史彥「魔性熱舞」短片

《咒術迴戰》第三季「死滅迴游前篇」開播。其中除了複雜的劇情規則外，全新的片頭 OP 取 MV 公開後僅 9 天時間，在 YouTube 上播放量就已經突破 1,000 萬大關！其中失敗的喜劇演員「高羽史彥 」可以說是最大關鍵，官方還特別剪輯了應援動畫！

這段應援動作太魔性了。（圖源：『呪術廻戦』アニメ公式）

為了慶祝新篇章開播和 OP 觀看數破千萬的好成績，官方特別的剪輯了一段以「高羽史彥」為主角的趣味應援影片。影片中展示了高羽史彥以 MV 公開時就爆紅的搞笑應援動作，充滿魔性的節奏和肢體語言立刻在社群間成為全新迷因素材。許多網友在看過後紛紛表示快被這段畫面太「洗腦」，並笑稱這動作意外的和各種背景音樂都很好搭配。

雖然畫面荒誕，但網友紛紛表示：「音樂太好聽了，配上這個舞蹈真的會看上癮」、「這畫面太衝擊，我到底看了什麼！」。甚至還湧入不少歐美網站大讚大讚高羽是「系列中最出乎意料的傳奇」、「我真的超愛這個角色」。而大讚高羽那大膽的奇異服裝，也有不少日本網友解釋，是在致敬日本知名諧星原田泰造在經典綜藝節目《笑う犬》中扮演的「ザ・センターマン」。