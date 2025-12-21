《咒術迴戰》漫畫熱度不減！全球銷量破1.5億本 衍生新作與動畫續篇接力登場

由漫畫家芥見下々所創作的人氣作品《咒術迴戰》雖然已經在 2025 年 9 月完結，但該系列的受歡迎程度依舊驚人，加上《劇場版咒術迴戰懷玉．玉折》 和《劇場版咒術迴戰澀谷事變×死滅迴游先行上映》維持熱度，官方最近正式宣布漫畫全球累計發行量（包含電子版）突破 1.5 億本。

漫畫結局，仍靠著動畫熱度持續暢銷。（圖源：呪術廻戦【公式】）

除了漫畫傳來的捷報外，粉絲期待的動畫版第三季《咒術迴戰死 滅迴游篇 前篇》將於 2026 年 1 月 8 日起正式開播，首週將以一小時特別節目進行全國聯播。本次的片頭曲「AIZO」再次邀請到人氣樂團 King Gnu 獻唱，這也是他們繼《劇場版 咒術迴戰0》以及動畫第二季「澀谷事變」後，第三度與該系列攜手合作，為虎杖悠仁...等人即將面臨的殘酷生存遊戲揭開序幕。

隨著新篇章即將登場，動畫官方也釋出了新角色的豪華聲優陣容，其中包含飾演秤金次的中井和哉、飾演日車寬見的杉田智和，以及飾演星綺羅羅的榊原優希等人。對於系列作的發展，原作者芥見下々也特別發表感言致謝，並透露「死滅回游」68 年後世界的近未來衍生漫畫《咒術迴戰≡》的創作靈感，其實最初只是源自於「如果是咒術師對戰外星人應該會很有趣」這樣單純的突發奇想，最終在多方嘗試下誕生了這部新作品。而《咒術迴戰≡（Modulo）》日本單行本第 1 卷也確定將於 2026 年 1 月 5 日發售。