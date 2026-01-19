《咒術迴戰》社群敲碗「甚爾外傳」！粉絲自製視覺圖：出了就看爆

隨著《咒術迴戰》動畫第三季「死滅回游前篇」開播，社群上也掀起了不同的討論。其中一個是有網友分享了一張粉絲繪製的「咒術迴戰外傳」視覺圖。這張名為《THE STORY OF ZEN'IN TOJI》（禪院甚爾的故事）的海報，描繪了甚爾年輕時期的模樣，立刻引爆許多粉絲共鳴，轉發並敲碗籲官方，應該認真考慮製作一部的獨立劇場版或電視動畫外傳。

甚爾擁有不輸五條悟的高人氣。（圖源：咒術迴戰 官方劇照）

伏黑甚爾（原名禪院甚爾）在原作中擁有的人氣非常高，除了外氣的外觀，登場時那身強壯的、霸氣的站姿、強者的傲慢，都深受粉絲喜愛。身為伏黑惠的生父，他因受「天與咒縛」影響，雖然天生零咒力，卻擁有登峰造極的強大肉體與體術，是曾將最強咒術師五條悟逼入絕境的「術師殺手」，最終卻因為大意而被五條悟反殺。

生於咒術名門禪院家，卻因無咒力而遭歧視，最終選擇拋棄自尊、入贅伏黑家並過著墮落的殺手生活。這種遊走於黑暗社會、實力強大卻又帶有悲劇色彩的傳奇一生，加上其放蕩不羈的帥氣形象，讓粉絲認為他的故事具備最棒的戲劇張力，非常適合改編成獨立作品。

尤其是社群迴響部分，不少人認為甚爾在《懷玉・玉折篇》中的表現稍縱即逝，假如能通過外傳補完他在脫離禪院家前後、遇見伏黑惠母親並改變心境的詳細過程，絕對能成為一部神作，表示：「這就是我的夢想！」、「如果有這部我絕對看爆」、「他值得一部劇場版」