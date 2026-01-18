《咒術迴戰》第三季「死滅回游」神選角！搞笑藝人小林劍道親自獻聲「健哥」

《咒術迴戰》第三季「死滅回游前篇」已經播出，而在先前官方公開的最新聲優名單中，關於角色「健哥」（ケンさん）的選角卻引起熱烈討論。因為官方宣布邀請的是日本知名搞笑藝人小林劍道擔任該角色的配音。原作中「健哥」的人物形象正是以小林劍道為原型設計，這次官方直接找來「本人」配音，讓網友大讚是完全重現的神還原選角。

就是本人！（圖源：『呪術廻戦』アニメ公式）

雖然扮演的是主要角色之一「高羽史彥」的搞笑藝人前輩，但當官方首次公開聲優資訊時，就因為聲優本人和角色形象一模一樣，導致在 Ｘ（推特）上的貼文直接爆紅，獲得了超過 1,300 萬觀看，以及超過 18 萬讚，比任何主要角色都還要紅。

而官方釋出的訪談影片中，小林劍道幽默的分享，當初在看漫畫原作時，看到「健哥」登場的就再想著動畫版會找他來配音。所以後來動畫熱度起來時，他就一直跟周圍的人吹噓「絕對會輪到我」，結果日期越來越近，他反而開始緊張起來。小林劍道還表示漫畫作者芥見老師真的很了解他，劇中很好的描繪出他的個性和言行。