《咒術迴戰》第三季「死滅迴游」懶人包：首播時間、線上看平台、劇情、預告一次看

《咒術迴戰》第三季「死滅迴游前篇」將於 2026 年 1 月 8 日凌晨正式在日本開播，首日將採連播兩集的1 小時特別篇形式登場。這一季的重點從涉谷事變後的混亂一路推進到死滅迴游的開局鋪陳，角色為了各自的目標被迫「選邊站」的壓力會更直接的呈現出來。下面幫各位快速整理這次第三季的上線時間、平台、劇情簡介、預告一次看完！

第三季主視覺圖（圖源：咒術迴戰官方Ｘ）

《咒術迴戰》第三季上線時間

第三季動畫首日兩集特別篇將會在 1 月 9 日（五）凌晨 01：00 (日本時間 1 月 8 日) 開播，其後 1 月 15 日起每週四 00：30 更新 。

首播兩集標題為：第48話（第三季第1話）：「執行」(Execution)與第49話（第三季第2話）：「再由此處」(Once More)，點出與漫畫相應的關鍵劇情，為故事拉開序章。

《咒術迴戰》第三季線上看平台：

Ani-One Asia

LINE TV

巴哈姆特動畫瘋

Hami Video

愛奇藝 (iQIYI)

CatchPlay+

KKTV

friDay 影音

Disney+

Crunchyroll

（實際上架平台與時間以官方公布為主）

《咒術迴戰》第三季劇情簡介

經歷了「澀谷事變」之後，加茂憲倫一手策畫出「死滅迴遊」讓被賦予咒術的人們互相殘殺，這場殺戮遊戲在全國的10處結界突然展開。

虎杖因為在澀谷引起的大規模屠殺而深感自責，同時也怕宿儺對伏黑下手而心有防備，因此虎杖沒有回到咒術高專，而是和脹相兩人全力討伐加茂憲倫所釋出的大量咒靈。

在大混亂中，咒術總監部取消了虎杖悠仁的緩刑，並任命特級術師乙骨憂太擔任死刑執行人。乙骨為了完成任務，擋住了虎杖的去路。

詛咒的混沌不斷加速。

在「死滅迴游」中，有以泳者之姿覺醒的新現代術師，和得到肉身復活的舊時代術師。

在各式各樣的算計錯綜交織之下，世界再次奔向了咒術的全盛時期──同時也走向更加失控的局面。。

登場人物（圖源：咒術迴戰官方Ｘ）

《咒術迴戰》第三季製作團隊

導演監督：御所園翔太

副導演：高田陽介、佐藤威

劇本統籌、腳本編劇：瀨古浩司

角色設計：矢島陽介、丹羽弘美

色彩設計：松島英子

美術監督：東潤一

CGI製作人：淡輪雄介

3DCG監督：志賀健太郎（Monsters Egg）

攝影監督：伊藤哲平

剪輯：柳圭介、ACE

音響監督：蝦名恭范

音響製作：dugout

音樂：照井順政

音樂製作人：小林健樹

動畫製作人：瀨下惠介、二本柳陸

動畫製作：MAPPA

出品製作：咒術迴戰製作委員會

＜聲優演員＞

虎杖悠仁：榎木淳彌

伏黑惠：內田雄馬

禪院真希：小松未可子

貓熊：關智一

乙骨憂太：緒方惠美

脹相：浪川大輔

九十九由基：日高範子

天元：榊󠄀原良子

秤金次：中井和哉

星綺羅羅：榊原優希

禪院直哉：遊佐浩二

日車寬見：杉田智和

高羽史彥：鶴岡聰

雷吉・史達：青山穰

小金蟲：NEEKO

夏油傑（加茂憲倫）：櫻井孝宏

＜音樂＞

OP主題曲：King Gnu－「AIZO」

旗下品牌公司：Sony Music Labels

《咒術迴戰》第三季預告PV