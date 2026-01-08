《咒術迴戰》第三季「死滅迴游」懶人包：首播時間、線上看平台、劇情、預告一次看
《咒術迴戰》第三季「死滅迴游前篇」將於 2026 年 1 月 8 日凌晨正式在日本開播，首日將採連播兩集的1 小時特別篇形式登場。這一季的重點從涉谷事變後的混亂一路推進到死滅迴游的開局鋪陳，角色為了各自的目標被迫「選邊站」的壓力會更直接的呈現出來。下面幫各位快速整理這次第三季的上線時間、平台、劇情簡介、預告一次看完！
《咒術迴戰》第三季上線時間
第三季動畫首日兩集特別篇將會在 1 月 9 日（五）凌晨 01：00 (日本時間 1 月 8 日) 開播，其後 1 月 15 日起每週四 00：30 更新 。
首播兩集標題為：第48話（第三季第1話）：「執行」(Execution)與第49話（第三季第2話）：「再由此處」(Once More)，點出與漫畫相應的關鍵劇情，為故事拉開序章。
《咒術迴戰》第三季線上看平台：
Ani-One Asia
LINE TV
巴哈姆特動畫瘋
Hami Video
愛奇藝 (iQIYI)
CatchPlay+
KKTV
friDay 影音
Disney+
Crunchyroll
（實際上架平台與時間以官方公布為主）
《咒術迴戰》第三季劇情簡介
經歷了「澀谷事變」之後，加茂憲倫一手策畫出「死滅迴遊」讓被賦予咒術的人們互相殘殺，這場殺戮遊戲在全國的10處結界突然展開。
虎杖因為在澀谷引起的大規模屠殺而深感自責，同時也怕宿儺對伏黑下手而心有防備，因此虎杖沒有回到咒術高專，而是和脹相兩人全力討伐加茂憲倫所釋出的大量咒靈。
在大混亂中，咒術總監部取消了虎杖悠仁的緩刑，並任命特級術師乙骨憂太擔任死刑執行人。乙骨為了完成任務，擋住了虎杖的去路。
詛咒的混沌不斷加速。
在「死滅迴游」中，有以泳者之姿覺醒的新現代術師，和得到肉身復活的舊時代術師。
在各式各樣的算計錯綜交織之下，世界再次奔向了咒術的全盛時期──同時也走向更加失控的局面。。
《咒術迴戰》第三季製作團隊
導演監督：御所園翔太
副導演：高田陽介、佐藤威
劇本統籌、腳本編劇：瀨古浩司
角色設計：矢島陽介、丹羽弘美
色彩設計：松島英子
美術監督：東潤一
CGI製作人：淡輪雄介
3DCG監督：志賀健太郎（Monsters Egg）
攝影監督：伊藤哲平
剪輯：柳圭介、ACE
音響監督：蝦名恭范
音響製作：dugout
音樂：照井順政
音樂製作人：小林健樹
動畫製作人：瀨下惠介、二本柳陸
動畫製作：MAPPA
出品製作：咒術迴戰製作委員會
＜聲優演員＞
虎杖悠仁：榎木淳彌
伏黑惠：內田雄馬
禪院真希：小松未可子
貓熊：關智一
乙骨憂太：緒方惠美
脹相：浪川大輔
九十九由基：日高範子
天元：榊󠄀原良子
秤金次：中井和哉
星綺羅羅：榊原優希
禪院直哉：遊佐浩二
日車寬見：杉田智和
高羽史彥：鶴岡聰
雷吉・史達：青山穰
小金蟲：NEEKO
夏油傑（加茂憲倫）：櫻井孝宏
＜音樂＞
OP主題曲：King Gnu－「AIZO」
旗下品牌公司：Sony Music Labels
《咒術迴戰》第三季預告PV
