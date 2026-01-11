《咒術迴戰》第三季禪院直哉 「邊打邊撥髮」極致嘲諷引發二創玩梗潮

動畫《咒術迴戰》第三季「死滅迴游 前篇」已經正式開播，一次公開第 48、49 集（第三季 1、2 集），由 MAPPA 負責的流暢戰鬥場面立刻成為焦點。其中，本季新角色「禪院直哉」和「脹相」對打的一幕，讓網友笑稱充滿嘲諷感，是史上最不尊重對手的戰鬥。

非常嘲諷的打戲，必看！（圖源：『呪術廻戦』アニメ公式）

引爆社群話題的核心在於禪院直哉施展家傳術式「投射咒法」時的一幕細節。 劇中介紹「投射咒法」說明複雜，但簡單來說就是可以在 1 秒做出 24 個動作，由施術者決定好後開始自動執行，但不能違背物理法則太誇張。並且只要被禪院直哉碰到的目標，沒有在 1/24 秒內反應，就會出現 1 秒的硬質。這代表不論是對手反應或是實際戰鬥中，禪院直哉的出手速度都非常的快。

而禪院直哉在和脹相的激烈戰鬥中，一面倒的進行碾壓。由於過程非常的從容，禪院直哉還出現了「撥弄頭髮」的耍帥動作，一邊優雅整理儀容、一邊將對手打得落花流水。讓許多網友笑稱，這種遊刃有餘而且「超不尊重人」的戰鬥風格，根本就是教科書等級的嘲諷，完美詮釋了其跋扈又自大的個性，在日本和歐美等社群爆紅。

而這段充「撥髮打戲」很快在網路上掀起一波惡搞二創風潮，出現了各種致敬創作甚至是影片，其中就有把角色替換成《蠟筆小新》的「野原廣志 vs 山口」惡搞版本，因反差過大而引發大量轉發與討論。