《咒術迴戰》第三季開播倒數！神級粉絲自製「乙骨VS虎杖」動畫爆紅

在《咒術迴戰 死滅迴游篇》第三季「前篇」動畫正式開播前夕，X（推特）上一名帳號為「Sam」（@Samuel_mw02）的自由動畫師，憑藉一段自製的「乙骨憂太 VS 虎杖悠仁」戰鬥短片在網路上爆紅後獲得超過 300 萬觀看。

官方動畫開播前，粉絲自製動畫先爆紅。（圖源：『呪術廻戦』アニメ公式 編輯合成）

根據 Sam 介紹，他表示這段 40 秒的影片是他學習動畫以來的成果，花費了 2 年的時間。影片中流暢的運鏡與打鬥動作獲得了超高評價，不少網友甚至大讚其品質超越原作動畫，在官方動畫正式上線前就率先引爆了粉絲對於 2 位高人氣角色對決的期待感。

當然，官方動畫第三季「死滅迴游前篇」看過漫畫就知道，劇情將緊接在「澀谷事變」之後，世界陷入混亂。其中，乙骨憂太被指派為虎杖的死刑執行人，這場同門師兄弟間的殘酷對決將成為本季的核心看點之一。目前《咒術迴戰》第三季「死滅迴游前篇」已確定於 2026 年 1 月 8 日凌晨正式在日本開播，首日將採連播兩集的 1 小時特別篇形式登場。