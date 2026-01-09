《咒術迴戰》第三季開播就被吐槽！死滅洄游規則「一張圖貼完」網友傻眼

《咒術迴戰》第三季「死滅洄游」前篇於今（9）日正式上線，在劇情與畫面呈現上也隨即引起大量討論，而在進入死滅洄游篇章後，大量的規則產生讓不少粉絲在當初看漫畫時就相當燒腦，而沒想到現在動畫上線，只用一個畫面+規則文字複製貼上就草草帶過，直接被網友吐嘈。

看來動畫組覺得這些規則不解釋也沒差啦（圖源：咒術迴戰）

有觀眾指出，死滅洄游複雜的規則本就讓讀者與觀眾理解困難，而動畫第三季開播後，製作組依舊以「單一畫面與大量文字」方式一口氣貼出所有規則，沒有透過演出或劇情推進慢慢解釋，被吐槽似乎有一種「這些規則不重要啦」的感覺。

而網友們也表示：「反正看打戲就好」、「規則不重要，反正沒規則」、「規則就是作者說了算」、「規則對劇情根本沒影響，只是背景而已」、「我當初在電影院看搶先版，直接蛤出來」、「規則甚至是放日文」、「羚邦可能也知道規則根本不重要，所以電影院也懶得翻譯」、「感覺是想抄富樫失敗的產物」、「這段根本是敗筆」、「規則就是用來打破的。」

當初漫畫就設定了一堆詳細又複雜的規則（圖源：咒術迴戰）

《咒術迴戰》第三季目前前兩集已經上線，包含 Ani-One Asia 官方 Youtube、LINE TV、巴哈姆特動畫瘋、Hami Video、愛奇藝 (iQIYI)、CatchPlay+、KKTV、friDay 影音、Disney+、Netflix 等平台皆能收看。