《咒術迴戰》第三季OP藏超多彩蛋！致敬《攻殼機動隊》與世界名畫引熱議

動畫《咒術迴戰》第三季「死滅迴游 前篇」在今（9）日凌晨正式開播，不少粉絲在第一時間就馬上收看，而官方也同步釋出本季的 OP，由 King Gnu 演唱主題曲「AIZO」，而其中就被發現藏著不少致敬彩蛋，包含《攻殼機動隊》之外，還有一堆世界名畫都被換成《咒術迴戰》角色在其中。

第三季OP出現非常多致敬畫面（圖源：咒術迴戰）

這次《咒術迴戰》第三季死滅迴游前篇的 OP 被找出一堆致敬，除了有動畫《攻殼機動隊》的排排站畫面外，還有歌川國芳、埃貢席勒、彼得保羅魯本斯、古斯塔夫克林姆、約翰艾佛雷特米萊、孟克、克洛德莫內、橫尾忠則等藝術家的畫作呈現，也引起網友一陣熱議：「太用心了，後面的劇情怎麼對得起動畫組」、「可惜大變決戰就緊接在後」、「一拳超人能有這麼用心就好了」、「原作真的對不起動畫組」、「這劇情真的不值得這麼好的動畫製作」、「經費燃燒就像藝術品」、「芥見上輩子可能救過Mappa的命」。

《咒術迴戰》第三季目前前兩集已經上線，包含 Ani-One Asia 官方 Youtube、LINE TV、巴哈姆特動畫瘋、Hami Video、愛奇藝 (iQIYI)、CatchPlay+、KKTV、friDay 影音、Disney+、Netflix 等平台皆能收看。