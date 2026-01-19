《咒術迴戰》韓國推出「獄門疆爆米花桶」！網笑：吃五條悟嗎？

韓國知名連鎖電影院 Megabox 繼先前推出人氣動漫《鏈鋸人》的「波奇塔爆米花桶」引起代購潮後，最近再度出招，宣布將與超人氣動漫《咒術迴戰》合作。官方於近日公開了最新的特別周邊商品企劃，將劇中封印最強咒術師五條悟的特級咒物「獄門疆」，實體化變身為造型爆米花桶！

裡面的爆米花是五條悟？（圖源：megaboxon）

根據 Megabox 官方發布的預告資訊，這款名為「《咒術迴戰》獄門疆封印特別套組」的早鳥預購活動已經在 1 月 9 日（五）上午開跑，並持續到 1 月 22 日（四）中午 12:00 截止。該套組內容相當豐富，除了話題性十足的「獄門疆爆米花桶」本體外，還包含一款「宿儺手指鑰匙圈」，整組早鳥優惠價格定為 45,900 韓元（約新台幣 1,000 元）。

這款還原度極高的獄門疆造型爆米花桶曝光後，很快就引起社群粉絲們的話題。由於在原作劇情中，人氣超高的角色五條悟就被封印於此道具內，因此不少網友紛紛開玩笑表示：「打開來是要吃五條悟嗎？」、「感覺打開會有五條悟跑出來」、「可憐的五條悟」、「五條悟變成爆米花？」更有許多人都開始詢問哪裡可以代購。