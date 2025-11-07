《咒術迴戰 幻影夜行》上線1週年！新SSR乙骨憂太登場，活動送轉蛋10連抽與3000迴珠

BILIBILI HK LIMITED今（7）日宣佈，以人氣熱門動畫作品《咒術迴戰》為主題的回合制卡牌RPG手遊《咒術迴戰 幻影夜行》正式迎接遊戲一週年[第1彈]慶典活動，SSR角色[詛咒女王]乙骨憂太全新登場！乙骨憂太全新手遊原創劇情活動「來襲！美食熱潮！」開放，圍繞高人氣角色乙骨憂太展開的精彩故事等待玩家親自體驗！

（來源：樂聚多官方提供）

同時，為了感謝玩家們的持續支持與厚愛，官方將發放全球版【一週年慶典】第1彈福利以及開放《劇場版 咒術迴戰 0》重映紀念登入活動，同步推出PC版專屬獨佔好禮連購禮包！其他「一週年慶典」好禮內容將陸續發表！敬請期待！

廣告 廣告

舉辦全新手遊原創劇情活動「來襲！美食熱潮！」！體驗限定劇情獲得豐厚報酬

圍繞乙骨憂太展開的全新手遊原創劇情活動中，玩家將體驗到咒術高專一場席捲全校的「美食熱潮」！限定活動期間，參與任務即可獲得乙骨憂太轉蛋10連抽，以及活動限定SSR迴想殘滓[前所未有的美食熱潮]。同時，為了慶祝「來襲！美食熱潮！」活動開放，登場紀念登入獎勵也同步發放中，11/7-11/20每日登入遊戲，可領取迴珠、AP補充包等禮物！

活動時間：2025年11月7日維護結束後 ～ 2025年11月20日 14:59（UTC+9）

（來源：樂聚多官方提供）

全新SSR角色[詛咒女王]乙骨憂太、SSR迴想殘滓竹下通的可麗餅、「祓除」經驗登場

全新SSR角色 [詛咒女王]乙骨憂太、SSR迴想殘滓竹下通的可麗餅、「祓除」經驗，正式登場！以上角色和迴想殘滓，將在「來襲！美食熱潮！」中登場機率UP！把握機會不要錯過喔！

活動時間：2025年11月7日維護結束後 ～ 2025年12月11日 14:59（UTC+9）

（來源：樂聚多官方提供）

乙骨憂太版本超高性價比PC版專屬連購禮包同步販售！獨佔好禮開放中

為了給PC版玩家提供更佳遊戲體驗，官方同步推出乙骨憂太版本PC專屬特選轉蛋好禮！活動期間PC端可購買超高性價比連購禮包，享受超划算回饋，前往PC版選購吧！

（來源：樂聚多官方提供）

全球版「一週年慶典」第1彈正式開幕！超多豪華報酬正在進行

為感謝玩家朋友們一年來的支持和厚愛，同時慶祝「一週年慶典」開放，第1彈好禮發送中！官方將全伺服器發送「免費迴珠×3000」，玩家可以到遊戲內的「禮物」領取！同時，我們將從11月8日開始，在官方SNS公開禮包代碼，持續6天，敬請追蹤！

（來源：樂聚多官方提供）

《劇場版 咒術迴戰 0》重映紀念登入獎勵活動開放！好禮同步發送中

為了慶祝《劇場版 咒術迴戰 0》重映，紀念登入獎勵活動也將同步開放，活動期間累計登入即可獲得豪華報酬！快前往遊戲領取報酬吧！

活動時間：2025/11/7 維護結束後 ~ 2025/11/21 23:59（UTC+9）

更多遊戲內精彩活動也正在舉辦中，快點一起體驗一週年慶典的氣氛吧！更多遊戲相關資訊歡迎追蹤《咒術迴戰 幻影夜行》官網與官方SNS平台，隨時掌握第一手遊戲情報！

－

以上內容為廠商提供資料原文