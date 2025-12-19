《咒術迴戰 幻影夜行》週年慶登入免費送180抽、3000迴珠與限定SSR迴想殘滓
BILIBILI HK LIMITED於今日（19）宣布，人氣動畫作品《咒術迴戰》的首款官方授權手遊《咒術迴戰 幻影夜行》全球版將推出一週年慶典第2彈活動。屆時將於遊戲內推出特選轉蛋、一週年紀念原創劇情[在虛實夢想的盡頭]等全新內容；活動期間登入遊戲最多可獲得免費180抽、3000迴珠、限定SSR迴想殘滓等豪華報酬。此外，官方還推出紀念商品第一彈預售及線下主題店活動，等待玩家親臨現場體驗！
每日免費10連抽！立即登入領取豪華報酬！
12/19維護結束後登入遊戲，官方將全伺服器發放第2彈【免費迴珠×3000】；此外，玩家每天可獲得免費10連抽（最多100抽），參加活動可獲得一週年紀念限定SSR迴想殘滓[幻影的旅程]、特選轉蛋專用的免費轉蛋券等豪華報酬！
一週年限時角色全新登場！立即加入隊伍吧！
一週年紀念特選轉蛋全新舉辦！全新SSR[最大咒力輸出]虎杖悠仁及SSR[你甘願維持現狀嗎？]東堂葵登場，活動期間新登場角色和迴想殘滓的登場機率UP。每個新登場的角色都擁有不凡的強度！快把他們加入隊伍吧！
SSR[最大咒力輸出] 虎杖悠仁
活動期間：12月19日維護結束後~2026/1/15 14:59 (UTC+9)
SSR[你甘願維持現狀嗎？]東堂葵
活動期間：12月19日維護結束後~2026/1/15 14:59 (UTC+9)
一週年原創劇情開放！活動限定頭像框等你來拿！
一週年紀念活動「在虛實夢想的盡頭」是以虎杖悠仁和真人為中心的原創劇情活動。參與活動即有機會獲得限定SSR迴想殘滓、活動限定頭像框、稀有道具等報酬。
◇「在虛實夢想的盡頭」
活動期間：12/19 維護結束後 ～ 2026/1/15 14:59（UTC+9）
▼參加活動免費獲得限定SSR迴想殘滓 [幻實的盟戰．幼魚與逆罰]
▼參加活動免費獲得活動限定頭像框
一週年紀念特設網站上線！呼朋引伴來拿好禮！
《咒術迴戰 幻影夜行》上線一週年紀念特設網站將會持續更新遊戲內活動、宣傳推廣以及社區活動等資訊！同時更有特別內容陸續釋出，包含「家庭餐廳大賽」全新迷你小遊戲，召回好友等等！參與召回好友活動有更高的機會獲得轉蛋券報酬！
*Link : https://jujutsuphanpara.biligames.com/1stanniversary/special/
「幻影夜行全球舖」紀念商品第1彈預售開始！
自《咒術迴戰 幻影夜行》全球版上線以來，我們與廣大玩家一同走過了無數令人難忘的戰鬥瞬間。為了感謝大家一年以來的陪伴、支持與熱愛，我們特別推出 「幻影夜行全球舖」紀念商品第一彈，以實體收藏的方式，記錄這段共同踏上的咒術旅程。
*Link : https://bilibili.jujutsuphanpara.vip
本次紀念商品收錄：
全球版自2024年11月上線起至半週年期間推出的角色卡圖
備受玩家喜愛的迴想殘滓卡圖
無論你是想收藏初遇角色的感動，還是想保存自己在遊戲中的成長軌跡，這套紀念商品都將成為專屬於你的珍貴回憶。
在光影交錯的咒術世界中，每一幀畫面、每一張卡圖，都承載著你的熱情與故事——現在，它們將化為可觸碰的實體，與您一同延續這段旅程。
預售期間：2025/12/19 13:00:00~2026/2/1 00:59:59 （utc+9)
販售地區說明：本次「幻影夜行全球舖」紀念商品【第1彈】將率先於美國、韓國與台灣地區開放販售。
「幻影夜行全球舖」線下主題店即將開幕，敬請期待精采內容！
官方宣佈將於美國洛杉磯、韓國首爾兩地限時開設線下主題店！完成報名，即有機會現場參與體驗與打卡。活動現場將呈現《咒術迴戰 幻影夜行》手遊主題佈景，並提供【紀念商品第1彈】限量預先販售，歡迎玩家們前來體驗！
關於入場流程等詳細規則將會在近期公布，請關注官方社群帳號。
線下主題店活動時間：
洛杉磯站：2026年1月～2月
首爾店：2026年1月～2月
※台灣地區的活動將延期舉辦，之後將會公開資訊，敬請期待！
不容錯過的一週年慶典第2彈正在火熱進行中，現在登入遊戲加入慶典吧！
更多遊戲相關資訊歡迎追蹤《咒術迴戰 幻影夜行》官網與官方SNS平台，隨時掌握第一手遊戲情報！
－
以上內容為廠商提供資料原文
