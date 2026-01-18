《哈利波特》「張秋」戲裡被哈利、西追喜歡她！戲外卻遭網暴20年！想學《天生一對》而出道！
梁佩詩16歲出道演《哈利波特》哈利的暗戀對象卻招網路霸凌
試鏡動機藏洋蔥：16 歲時只想讓父母復合
在新作《柏捷頓家族》 走向成熟與多元舞台找到安全感！
【文／李子凡】改編自同名暢銷奇幻文學鉅著的《哈利波特》 （Harry Potter） 系列電影，捧紅了「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫、「妙麗」艾瑪華森等一干年輕新星，但對於片中飾演「張秋」的華裔英國女星梁佩詩（Katie Leung）而言，經驗可能並不總是像魔法般美好。她回憶：2005年年她被選為第四集《火盃的考驗》中主角哈利與西追（羅伯派汀森飾）的戀愛對象後，卻在網路上遭遇大量帶有種族歧視的霸凌與攻擊。
梁佩詩這些年來只將陰霾深藏心中，始終沒好好處理那段創傷；而她也透露，自己當年之所以去參加《哈利波特》的公開試鏡，背後原因其實有洋蔥：因她希望能像琳賽蘿涵主演的《天生一對》那樣，讓已離婚的父母重新在一起。
現年38歲的梁佩詩，於 2005 年以《哈利波特：火盃的考驗》首次登上大銀幕，一共演出5部《哈利波特》電影，她的角色「張秋」在故事中是哈利波特的初戀（暗戀）對象與學校風雲人物西追的女友，自然容易就會成為入戲太深女粉的箭靶。她最近對《衛報》表示，「從一開始就讓人難以承受，在那樣的年紀被推到鎂光燈下，本來就已經很沒安全感了，這樣的處境真的很困難……當時其實我也玩得很開心。我覺得：這跟學校不一樣，而我真的很不喜歡學校，所以這成了一種逃離現實的方式。直到現在，我仍在試著理解，那段經歷究竟對我造成了什麼影響。」
她表示，對於能加入這個超人氣系列感到興奮，但在《哈利波特：火盃的考驗》正式開拍前，她的選角消息就已在網路上外流，隨之而來的是騷擾、仇恨言論與帶有種族歧視的攻擊，「我不知道在那個時候，是否真的有什麼方法可以讓事情變得比較好、比較容易。那個年紀的人本來就充滿好奇心。我記得自己很想知道大家在說我什麼，所以會一直 Google 自己。沒有人能阻止我，因為我已經大到可以自己做決定了。」
梁佩詩坦言，當時她其實根本不知道該如何面對那些傷人的網路言論。回頭看，她甚至不確定自己當時是否真的有處理過那段創傷。「那些話就這樣留在我心裡，影響了我後來的很多選擇，像是：『喔，我會做這個決定，是因為別人那樣說我。』這可能讓我變得比較不外向。我會很注意自己說出口的每一句話……很長一段時間，我可能一直試著彌補、甚至過度補償。」
她也透露，自己當年之所以去參加《哈利波特》的公開試鏡，其實是因為她希望能效法《天生一對》中琳賽蘿涵飾演的雙胞胎，讓已離婚的父母重新在一起。她從沒想過自己真的會被選上，「我爸媽已經很久沒見面了，但我那時真的很興奮，因為在 16 歲的我心裡，還是覺得他們有可能復合」。
接下來，梁佩詩將在 Netflix 熱門影集《柏捷頓家族》（Bridgerton）第四季登場（1/29 首播），飾演一位心機深沉的冷酷貴族繼母。
談到從《哈利波特》跨入《柏捷頓家族》的世界，她表示：「某種程度上，這種感覺其實很熟悉。但我現在年紀更大了，也走到人生一個比較穩定的階段，面對這樣看似龐大的作品，已經不會那麼容易被影響。」她也坦言，其實很羨慕現在的年輕世代，能在螢幕上看到更多與自己相似、能代表自己的角色，「如果那時候也有這樣的代表性，對我一定會很有幫助」。
梁佩詩大力稱讚《柏捷頓家族》從開拍以來一直堅持採用的「有色意識選角」（color-conscious casting）——這是製作人珊達萊梅斯（Shonda Rhimes）提出的概念，代表著她的作品在選角上刻意強調包容性與多元性。
她笑著說：「無論是鏡頭前還是幕後，那種多元與包容真的很明顯，也讓人感受得到，這讓我在表演時感到非常安全。能有越多這樣的作品，它就越不會被當成什麼『特別的事』。但現在，我們仍處在一個過渡階段。《柏捷頓家族》之所以成功，是因為劇本好、導演好、演員好，角色之間的關係也寫得非常好。」
如今身為母親的梁佩詩，也更有心理準備去面對可能隨之而來的網路反彈、騷擾或霸凌，「我仍然在乎表演這門專業，也希望把工作做好，但我可以在一天結束後把它放下，回家過自己的另一種生活。現在對我來說，這更像是一份工作，而不是人生的全部——但在我 20 多歲的時候，演戲對我來說曾經就是一切。」
