《哈利波特》「張秋」戲裡被哈利、西追喜歡！戲外卻遭網暴20年！想學《天生一對》而出道！
梁佩詩16歲出道演《哈利波特》哈利的暗戀對象卻招網路霸凌
試鏡動機藏洋蔥：16 歲時只想讓父母復合
在新作《柏捷頓家族》 走向成熟與多元舞台找到安全感！
【文／李子凡】改編自同名暢銷奇幻文學鉅著的《哈利波特》 （Harry Potter） 系列電影，捧紅了「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫、「妙麗」艾瑪華森等一干年輕新星，但對於片中飾演「張秋」的華裔英國女星梁佩詩（Katie Leung）而言，經驗可能並不總是像魔法般美好。她回憶：2005年年她被選為第四集《火盃的考驗》中主角哈利與西追（羅伯派汀森飾）的戀愛對象後，卻在網路上遭遇大量帶有種族歧視的霸凌與攻擊。
梁佩詩這些年來只將陰霾深藏心中，始終沒好好處理那段創傷；而她也透露，自己當年之所以去參加《哈利波特》的公開試鏡，背後原因其實有洋蔥：因她希望能像琳賽蘿涵主演的《天生一對》那樣，讓已離婚的父母重新在一起。
現年38歲的梁佩詩，於 2005 年以《哈利波特：火盃的考驗》首次登上大銀幕，一共演出5部《哈利波特》電影，她的角色「張秋」在故事中是哈利波特的初戀（暗戀）對象與學校風雲人物西追的女友，自然容易就會成為入戲太深女粉的箭靶。她最近對《衛報》表示，「從一開始就讓人難以承受，在那樣的年紀被推到鎂光燈下，本來就已經很沒安全感了，這樣的處境真的很困難……當時其實我也玩得很開心。我覺得：這跟學校不一樣，而我真的很不喜歡學校，所以這成了一種逃離現實的方式。直到現在，我仍在試著理解，那段經歷究竟對我造成了什麼影響。」
她表示，對於能加入這個超人氣系列感到興奮，但在《哈利波特：火盃的考驗》正式開拍前，她的選角消息就已在網路上外流，隨之而來的是騷擾、仇恨言論與帶有種族歧視的攻擊，「我不知道在那個時候，是否真的有什麼方法可以讓事情變得比較好、比較容易。那個年紀的人本來就充滿好奇心。我記得自己很想知道大家在說我什麼，所以會一直 Google 自己。沒有人能阻止我，因為我已經大到可以自己做決定了。」
梁佩詩坦言，當時她其實根本不知道該如何面對那些傷人的網路言論。回頭看，她甚至不確定自己當時是否真的有處理過那段創傷。「那些話就這樣留在我心裡，影響了我後來的很多選擇，像是：『喔，我會做這個決定，是因為別人那樣說我。』這可能讓我變得比較不外向。我會很注意自己說出口的每一句話……很長一段時間，我可能一直試著彌補、甚至過度補償。」
她也透露，自己當年之所以去參加《哈利波特》的公開試鏡，其實是因為她希望能效法《天生一對》中琳賽蘿涵飾演的雙胞胎，讓已離婚的父母重新在一起。她從沒想過自己真的會被選上，「我爸媽已經很久沒見面了，但我那時真的很興奮，因為在 16 歲的我心裡，還是覺得他們有可能復合」。
接下來，梁佩詩將在 Netflix 熱門影集《柏捷頓家族》（Bridgerton）第四季登場（1/29 首播），飾演一位心機深沉的冷酷貴族繼母。
談到從《哈利波特》跨入《柏捷頓家族》的世界，她表示：「某種程度上，這種感覺其實很熟悉。但我現在年紀更大了，也走到人生一個比較穩定的階段，面對這樣看似龐大的作品，已經不會那麼容易被影響。」她也坦言，其實很羨慕現在的年輕世代，能在螢幕上看到更多與自己相似、能代表自己的角色，「如果那時候也有這樣的代表性，對我一定會很有幫助」。
梁佩詩大力稱讚《柏捷頓家族》從開拍以來一直堅持採用的「有色意識選角」（color-conscious casting）——這是製作人珊達萊梅斯（Shonda Rhimes）提出的概念，代表著她的作品在選角上刻意強調包容性與多元性。
她笑著說：「無論是鏡頭前還是幕後，那種多元與包容真的很明顯，也讓人感受得到，這讓我在表演時感到非常安全。能有越多這樣的作品，它就越不會被當成什麼『特別的事』。但現在，我們仍處在一個過渡階段。《柏捷頓家族》之所以成功，是因為劇本好、導演好、演員好，角色之間的關係也寫得非常好。」
如今身為母親的梁佩詩，也更有心理準備去面對可能隨之而來的網路反彈、騷擾或霸凌，「我仍然在乎表演這門專業，也希望把工作做好，但我可以在一天結束後把它放下，回家過自己的另一種生活。現在對我來說，這更像是一份工作，而不是人生的全部——但在我 20 多歲的時候，演戲對我來說曾經就是一切。」
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
西班牙交通部長認了！高鐵相撞「2點超詭異」專家也不解
西班牙南部18日晚間兩列高鐵脫軌相撞，造成至少21人死亡、100人受傷，這是西班牙自2013年來最嚴重的列車出軌。西班牙...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 73
NBA》Morant倫敦海外賽「升級」 慶祝動作再掀熱議
曼斐斯灰熊今天（19日）與奧蘭多魔術的海外賽事，兩軍從德國柏林移師至英國倫敦進行。灰熊在傷癒復出的球星Ja Morant全場24分13助攻領軍下，最終以126比109擊敗魔術。然而在過程中，Morant竟做出「火箭筒」的慶祝動作，引發球迷熱烈討論。Yahoo運動 ・ 1 天前 ・ 4
幸福人夫！陳冠希45歲近況照曝光 網驚：撞臉毛利小五郎
藝人陳冠希雖然近年將生活重心移往海外，一舉一動仍是外界關注焦點。近日，有粉絲在洛杉磯聖蓋博的一間知名中餐廳遇見陳冠希一家三口，他和愛妻秦舒培與8歲女兒Alaia一同出席親友婚宴。然而，陳冠希因一身特殊打扮與滄桑神態引發熱議，讓網友驚呼超像《名偵探柯南》裡的毛利小五郎！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
1.25兆軍購公開品項涵蓋七範疇 生產20萬架無人機、千艘無人艇
行政院會去年11月27日通過預算規模1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，數度遭藍白封殺至今無法付委。國防部今天特別向立法院機密專報國防特別條例，並於會後針對籌購項目釋出可公開資訊，總共區分為7大類別，涵蓋對美軍購、與美合作研發、國造等範疇，其中無人載具部分，除數十萬架攻擊、監偵各型無人機，還要生產逾1000艘無人艇。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 959
【WBC】韓國隊最壞消息！「11億元2巨星」緊急傷退 韓媒悲嘆「亮起紅燈」
世界棒球經典賽將在3月初開打，台灣隊在預賽的主要對手韓國隊卻在週末傳出震撼消息，休賽季才與大聯盟教士隊簽約的宋成文先出現側腹部受傷，預計休養4週、隨後才剛加盟勇士隊的上報 ・ 1 天前 ・ 9
阿湯哥空降《星戰》片場探班！下秒扛攝影機拍「光劍對決」！
《星際大戰：星際戰機》 預計明年上映，導演李維最近受訪透露，「阿湯哥」有來探班，還扛起攝影機幫忙拍片！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
唐綺陽公開五大「最難追星座男」攻略 不用再查這些星座怎麼追！
很多人在對某人有好感時，喜歡上網搜尋對方的星座，看看要怎樣才會令對方心動。星座專家唐綺陽公開五大最難追的星座男，建議如果遇到射手座、金牛座、天秤座、水瓶座和魔羯座時，最好要做好心理準備再下手。Yahoo奇摩社群 ・ 12 小時前 ・ 1
曹西平遺產去向曝光 傳已提前將房「用便宜價賣乾兒子」
資深藝人曹西平上月29日驚傳在三重住宅過世，享壽66歲，他生前與乾兒子Jeremy情同親生父子，生前表示不希望未來遺產分給任何姓曹的家人。今(20日)媒體報導，曹西平早在2年前就超前部署，將所住的48坪三重住所已低價轉賣給一位吳男，而這吳男就是Jeremy。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
排行榜超車泰勒絲的音樂人「Djo」就是《怪奇物語》中大家超愛的「最強保母」Steve ？5件事帶你認識全才演員Joe Keery
近期隨著《怪奇物語》（Stranger Things）第五季播出熱度持續延燒，一首2022年發行的 indie 樂風歌曲〈End of Beginning〉被世界各地的影迷們拿來搭配剪輯影集的二創短影音、在 IG reels、TikTokMarie Claire美麗佳人 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
搭高鐵快到站「長按通知」秒跳QR Code 網狂讚：真的超實用
許多人搭乘高鐵時會在手機購買車票，刷QRcode進站，近日一名網友指出，可以事先開啟高鐵的到站通知，要出站時並長按通知就會跳出二維碼，不用再慌忙打開APP找QRcode，讓許多網友驚呼「現在才知道」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
被Rain點名還不跳？聽障粉絲還原情況 天王現身「繁體中文親回」暖爆
被點名的女粉絲19日在Threads上發文並標註Rain帳號，解釋自己有聽覺障礙，需仰賴讀唇或即時字幕來理解現場內容。她表示，當時根本無法聽見Rain與翻譯的對話，才會沒能跟上現場氣氛，「我不是故意不跳的，不想被他誤會搖滾區的粉絲不及格」。她也在生日當天許願，希望Rain能看...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 發表留言
愛女接衣缽／星二代合體劉宇寧「演出如災難」 評審辣評：唱得很差
歌手蘇見信女兒蘇祐婕因2019年在中國參加《一路成年》綜藝節目受到矚目，去年陸續在上海、倫敦走秀。演藝圈也有星二代自海外接觸演藝工作，進而正式出道，歐陽龍的小女兒歐陽娣娣上有姐姐歐陽妮妮、歐陽娜娜在演藝圈發展有成，她2024年赴泰國參加《創造營亞洲》，最終以第8名成為限定女團Gen1es成員。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 1
跑外送的都懂 普發萬元換威力125送貨架 能載能省才是賺
普發一萬元怎麼花最有感？PGO 給外送族最直接的答案：換一台油電車更省、還能賺！PGO 宣布推出「外送族加碼專案」，凡購買全國第一輛油電車 PGO 威力125，除可享普發現金放大與多項購車補助，外送員再加碼贈送「原廠後貨架組」，省油、能載、耐跑，一次滿足外送工作者最核心需求，威力125絕對是最聰明的升級好選擇。 威力125擁有 83 項次專利技術認證、能源局實測油耗65.6 km/L，在同級車中奪下油耗冠軍，也是政府掛保證的全國第一油電車。其油電動力兼具「加速滑順」與「省油續航」雙優勢，搭配大座墊、低座高、穩定操控與超大置物空間，長時間騎乘不疲累、取餐外箱好安裝、雨天煞停更安心，讓高通勤量與外…CarFun玩車誌 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
大陸驚見能源挑戰？全球最狂10兆度用電量「美國兩倍」 專家急警告
中國大陸2025年用電量驚人！累積達到10兆3,682億千瓦時（kWh），首次由單一國家突破10兆千瓦時紀錄，不僅是美國的兩倍，更超過日本、俄羅斯、歐盟及印度等四大經濟體的總和，即使目前並沒有缺電危機，但專家揭露背後隱憂。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 2
機車族注意！警曝４大違規最容易發生，打方向燈「做錯１事」開罰3600元
機車交通安全問題持續受到各界關注，台東縣警察局交通隊日前統計，機車肇事原因中「不依規定使用方向燈」高居第３名，包括變換車道、轉彎未打方向燈或太慢打等違規行為。警方特別提醒，許多駕駛人誤以為等紅燈時可以食尚玩家 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
孫芸芸超近自拍「全臉零皺紋」掀熱議！把47歲活成27歲太讓人羨慕！
仔細看這幾張近拍照，最加分的其實不是妝感，而是整體膚況呈現出的穩定與細嫩感~肌膚看起來透亮、乾淨，沒有泛紅或粗糙的痕跡，就算在超近距離下檢視，狀態依舊在線，這種「越放大越耐看」的膚質，也難怪會被網友反覆截圖討論。而她能長期維持這樣的膚況，其實和她對保養的選...styletc ・ 2 天前 ・ 1
清朝滅亡後「百萬清軍」去哪了？揭秘溥儀退位詔書後的兵力流向
清朝滅亡後的百萬清軍究竟去了哪裡？這是許多歷史迷與網友熱議的話題。1912年2月12日，隨著宣統帝溥儀頒布《退位詔書》，統治中國268年的大清帝國正式走入歷史，然而當時帳面上高達百萬的武裝兵力，並未隨著王朝覆滅而瞬間蒸發，他們的去向不僅左右了近代中國局勢，更隱藏著無數小人物的轉身哀歌。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 27
77歲張小燕近況曝...燦笑同框天后們 張清芳「高挑帥兒也在場」成焦點
知名造型師李明川雖然忙於工作，但不時仍會透過社群分享生活，近日，他曝光一組用餐的大合照，只見張小燕、張清芳、方芳芳等人都齊聚一堂，讓網友瞬間驚呼：「這餐含金量好高」蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 10
欠錢拚重生／獨家！沒錢也要快樂度日 陳致遠、林秀琴嗑酒肉尋歡
前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴淡出演藝圈，夫妻倆行事低調，鮮少公開露面。1月初晚間，本刊直擊兩人現身台北東區巷弄內一家燒肉店，當晚夫妻倆並未刻意遮掩行蹤，輕裝上陣坐在店內用餐，一邊烤肉、一邊小酌，互動自然，雖然之前投資頻頻失利，但兩人看來輕鬆愉快，頗能品嘗人生風波裡的小確幸。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 62