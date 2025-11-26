《哈利波特》愛哭鬼麥朵37歲女星演14歲學生！她自己都說「太荒謬了」

雪莉韓德森當年在《哈利波特》飾演「愛哭鬼麥朵」。（圖／Getty）

蘇格蘭演員雪莉韓德森（Shirley Henderson）過去在《哈利波特》系列電影飾演「愛哭鬼麥朵」，她近來受訪時回憶這段歷程時笑說，當時她其實已經37歲了，但這角色卻是14歲的女學生。

愛哭鬼麥朵是《哈利波特》頗有人氣且有重要故事線的幽靈角色，雪莉韓德森坦言當時沒看過原著，不確定自己能否勝任如此「逆齡」角色，但選角導演認為她相當適合，在試鏡過程中從未向劇組其他人透露她的年齡，「選角導演說，『放手去試吧，但別提你的年齡。』」

「愛哭鬼麥朵」是躲在霍格華茲女廁的鬼魂。（圖／Getty）

雪莉韓德森試鏡時打扮成女學生，穿著白襯衫、黑裙子，綁著馬尾，她心想「太荒謬了」，過了幾個月便接到通知再去和劇組見面，就被錄取了。她認為，麥朵是個住在年輕人身體裡的老人，也因為她帶著幽靈般的特質，也有點朦朧感，觀眾不會仔細看她的臉，所以才能拍得成。尤其電影上映後，她平常不像其他演員一樣會被認出，而是能夠保有自己的隱私，「我覺得根本沒人認出我」。

現年60歲的雪莉韓德森依然活躍於影視圈，曾主演《猜火車》、《Topsy-Turvy》等，在《哈利波特》後，她接連演出《BJ單身日記：男人禍水》、《凡爾賽拜金女》、《Meek’s Cutoff》等電影，近來也推出全新影集《Summerwater》，飾演一位因失智症導致健康狀況和認知能力每況愈下的女子。

現年60歲雪莉韓德森不斷推出新作。（圖／Getty）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導