《哈利波特》跩哥馬份意外變中國吉祥物 陸網瘋貼「馬爾福春聯」釣出本人了

隨著農曆馬年的到來，中國大陸社群媒體上出現了一個奇特的現象，家家戶戶貼的不再只是傳統的福神或春聯，而是《哈利波特》影星湯姆費頓（Tom Felton）飾演馬份時的招牌歪嘴笑臉。

這場熱潮源於馬份（Malfoy）在中國大陸的中文翻譯為「馬爾福」，三個字呼應2026 的馬年，也象徵福氣與好運，合在一起更有「馬上有福」的吉祥寓意，讓馬份搖身一變成為好運的代名詞。

傳統習俗會將「福」字倒貼，象徵「福到」，不少年輕網有也將馬份的照片倒著貼在門上，讓含義變成 「馬福到」。不只電商平台出現大量馬份造型的春聯、磁鐵與貼紙，網友也開始紛紛轉發馬份的照片並配文：「轉發這個馬份，馬年大吉！」

這股熱潮吸引外國媒體《CNN》、《BBC》以「反派變中國幸運符號」為題報導，

甚至吸引到演員本人。湯姆費頓在Instagram限時動態轉發了相關報導，對於自己成為中國新年象徵感到非常驚訝且有趣。這項舉動讓粉絲更陷入瘋狂，認為「馬份本人也認證了這個笑話」。

湯姆費頓在《哈利波特》中飾演反派跩哥馬份，意外被中國大陸民眾製作成馬年春聯。（圖／翻攝IG）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導