《哥吉拉-0.0》公開前導預告！續集巨獸突襲逼近自由女神像

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《哥吉拉-1.0》票房和口碑雙收，更獲得奧斯卡肯定，如今續集《哥吉拉-0.0》（Godzilla Minus Zero）在CinemaCon公開前導預告，故事接在上一集的兩年後，最後更出現哥吉拉走過紐約自由女神像的場面。

山崎貴回歸擔任《哥吉拉-0.0》編劇、導演和視覺特效總監，劇情將繼續講述倖存者存活下來的故事，本片預算全面升級，更成為首部採用IMAX攝影機拍攝的日本電影，演員神木隆之介與濱邊美波都會重返主演，其他演員包括青木崇高、吉岡秀隆。

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神木隆之介回歸主演《哥吉拉-0.0》。（圖／翻攝自預告）

《哥吉拉-1.0》以不到1500萬美元的成本，在全球創下1.16億美元的票房，掀起熱潮，除了成為史上最賣座的日本哥吉拉電影，更獲得奧斯卡最佳視覺效果獎。

《哥吉拉-0.0》將於2026年11月3日在日本、11月6日在北美上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導