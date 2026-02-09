《唐宮奇案之青霧風鳴》衝上Netflix第一名！ 白鹿、王星越四搭終於組CP「雙強破案」引爆期待｜劇情、集數、演員陣容一次看
【文／曾心奕】由白鹿、王星越主演的《唐宮奇案之青霧風鳴》盛傳近日將定檔，白鹿和王星越其實已經合作很多次，但許多人仍非常期待兩人會在此劇中擦出什麼火花。本文也整理出主打懸疑探案的古裝劇《唐宮奇案之青霧風鳴》必看亮點，若有興趣，不妨多多關注定檔消息。
🍿《唐宮奇案之青霧風鳴》線上看推薦：
開播時間：2026年2月5日
播出平台：YOUKU
主演卡司：白鹿、王星越
集數：40集
《唐宮奇案之青霧風鳴》看點1：懸疑探案、智力對決
《唐宮奇案之青霧風鳴》從上元節開始，寧遠公主離奇死亡，內謁局李佩儀和太史局太史丞蕭懷瑾奉命調查。李佩儀善於洞悉人心，且武力頂尖，查案對她來說，不僅是找出真相，還是與凶手鬥智。李佩儀和心思縝密的蕭懷瑾將抽絲剝繭，找出各樁案件的真相，同時揭開幕後黑手的陰謀，替父親洗刷冤屈。
《唐宮奇案之青霧風鳴》看點2：白鹿挑大梁追真相
白鹿在劇中，飾演殺伐果決、劍舞如鋒的「李大人」李佩儀，她將主導每起案子，帶領其他人找出真相，不僅能看見她武力、智商雙在線，她還將打破古裝劇中，女性相對被動的敘事框架。
此外，白鹿也在微博上寫下，「你以為，你站在世間的規則之上，那我就來你的規則裡。李佩儀，只想對你說，你是真的酷斃了。」可見她對該角色的理解。
《唐宮奇案之青霧風鳴》看點3：王星越「窺天」解玄機
王星越憑藉《墨雨雲間》肅國公一角，在台灣打開知名度。之後他也陸續演出《五福臨門》、《定風波》等劇，都是相當聰明的角色。而在《唐宮奇案之青霧風鳴》中，他則飾演沉穩睿智的蕭懷瑾，他將執棋入局，用慧眼「照暗淵」。
《唐宮奇案之青霧風鳴》看點4：白鹿、王星越多搭，這次雙強聯手
白鹿、王星越已經合作過好幾次，第一次是《玉樓春》，但關係較遠；再是《周生如故》，迷戀時宜（白鹿 飾）的劉子行（王星越 飾）陰險狡詐，讓許多人印象深刻；後來又合作《寧安如夢》，兩人曾有一段情，而張遮（王星越 飾）也成了許多人心中的白月光。
而《唐宮奇案之青霧風鳴》，王星越被虧終於走到白鹿身邊，總算不會愛而不得。此外，兩人將在劇中雙強聯手，「一文一武」搭檔破案，相信兩人的感情線也將張力十足。
《唐宮奇案之青霧風鳴》看點5：中式恐怖美學
《唐宮奇案之青霧風鳴》以多個單元案件串聯宮廷詭案，不只在故事上充滿懸疑感，畫面也具有中式恐怖美學，將氛圍感推到極致，營造出強烈的視覺衝擊，讓觀眾在觀看同時，總能感受到詭譎氣氛。
《唐宮奇案之青霧風鳴》看點6：尹濤執導
《唐宮奇案之青霧風鳴》由知名導演尹濤執導，他有《琉璃》、《錦衣之下》、《少年歌行》、《長風渡》等代表作，去年也帶來《仙台有樹》、《暗河傳》，口碑都很不錯。尹濤的經驗相當豐富，也很會抓演員的情緒，相信此次同樣能以獨特的表現方式，將故事成功的傳達給觀眾。
《唐宮奇案之青霧風鳴》看點7：主演群幾乎熟面孔
《唐宮奇案之青霧風鳴》找來許多熟面孔的演員出演，包含參演《去有風的地方》的姚安娜、《凡人修仙傳》趙晴、《玉茗茶骨》趙弈欽、《定風波》鄧凱等人。其中，還有不少演員和男女主角曾經合作過，像是代露娃和白鹿是繼《白月梵星》二搭，趙晴、鄧凱則是曾和王星越合作。
以上就是《唐宮奇案之青霧風鳴》的必看亮點，如果喜歡這樣的陣容，或者熱愛懸疑探案劇，請鎖定2月5日即將開播。
