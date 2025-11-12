《唐朝詭事錄之長安》7大歷史亮點：真有金桃存在？韋皇后狠辣震碎觀眾三關

《唐朝詭事錄之長安》熱播中。圖／愛奇藝

【文／孔渠】高分古裝懸疑劇《唐朝詭事錄之長安》第三季終於重磅回歸！由楊旭文、楊志剛、郜思雯、陳創、石悅安鑫、孫雪寧等人領銜的「探案小隊」全員回歸，從西域邊陲再度踏上長安之路，繼續在一樁樁離奇命案中，遊走於江湖與廟堂、真相與陰謀之間。本季除了懸疑氛圍再升級，劇中也融入大量唐代風物與真實史料，讓觀眾在追案之外，更像親歷一場古代文明的暗流與脈動。以下就深入解析這部話題續作的歷史靈感與細節巧思。

🍿《唐朝詭事錄之長安》線上看推薦：

開播時間：2025年11月8日

播出平台：愛奇藝

主演卡司：楊旭文、楊志剛

集數：40集

歷史進程來到重要節點

來到第三季，《唐朝詭事錄之長安》的時序正式推進至唐玄宗李隆基（劉智揚飾）皇位還沒真正坐穩，太上皇李旦（羅嘉良飾）仍握有一定影響力，太平公主（岳麗娜飾）野心未歇，政局在權力與血脈之間拉鋸。隨著劇情重返長安核心，權謀之戰一觸即發，暗示歷史上那場改寫命運的「先天政變」正悄然逼近。本季不僅是詭案與懸疑的延續，更會將政局權謀更加推向白熱化。

皇帝（劉智揚飾）仍深陷權謀角力之中。圖／愛奇藝

康國在哪裡？

第三季的首個單元「康國的金桃」，故事圍繞主角一行人從西域押運「康國進貢金桃」返長安的任務展開。劇中提到的康國並非虛構，而是真實存在於歷史中的古國。

康國又稱「康居」或「颯秣建國」，大致位於今烏茲別克撒馬爾罕一帶，是中亞地區一個以商貿聞名的粟特城邦。它起源於古代半游牧民族的部落聯盟，活動範圍涵蓋今哈薩克東部與錫爾河流域，後來發展為以經商為主的定居民族。

在唐代文獻中，康國被記為「昭武九姓」的宗主國之一，是粟特文化的重要中心。粟特人不僅擅長貿易，也有自己的文字與獨特的信仰體系，長年活躍於絲路沿線。換句話說，劇中這個來自西域的金桃，象徵的不只是財富，更代表著唐朝與絲路文明的交會與交流。

金桃是哪種桃？

而這「康國的金桃」也並非杜撰，史料中確實記載撒瑪爾罕的使者曾向長安進貢一種桃「大如鵝卵，其色如金」，美國著名漢學家薛愛華寫的經典著作就名為《撒馬爾罕的金桃：唐代舶來品研究》，他將這個金桃視為盛唐時期外來文明和異域風情的代表。

至於這金桃究竟是哪一品種？因史料缺乏植物學描述，其確切品種已不可考證。然而，考慮到這批貢品需要穿越漫長且艱險的絲綢之路，從中亞的撒馬爾罕遠運至唐朝長安，果實必須具備極高的耐儲存性。因此，這種「其色如金」的果實，很可能是中亞盛產且果皮堅韌的杏桃，或是一種比水蜜桃更耐運輸的硬肉黃色油桃，而非今日常見的軟肉黃桃品種。

老費（陳創飾）因為吃金桃被鳥攻擊，躺了整個單元。圖／愛奇藝

杜伏威是誰？

在「金桃案」的尾聲，陰謀漸露，幕後主謀之一金吾衛將領李鳳（譚凱飾）自揭祖上乃隋末英豪杜伏威，如今起兵，只為取代李唐。對熟悉歷史或武俠小說的觀眾來說，可謂暗藏玄機。若看過《隋唐演義》或《大唐雙龍傳》，一定對這個名字不陌生，他正是主角寇仲、徐子陵的義父。

真實歷史中的杜伏威出身寒微，卻憑著膽識與謀略成為隋末群雄中的關鍵人物，勢力一度橫跨江淮地區。後來他歸順李唐，被唐高祖賜國姓「李」，可見其地位之高。然而他的結局卻充滿傳奇與疑雲，因被牽連進老戰友輔公祏叛變一案，史書記載他「誤食丹藥而死」或「憂憤而終」，也有說法懷疑他遭到皇帝賜死。

劇中以「死因不單純」的杜伏威作為造反伏筆，不僅呼應歷史的懸念，也讓整起「金桃案」更添一層權力與血統的陰影，成為本季最耐人尋味的轉折之一。

李鳳（譚凱飾）將軍被設定為杜伏威的後人。圖／愛奇藝

韋皇后很殘暴？

劇中最令人震驚的橋段之一，是第一季登場的「劉家三兄弟」周駿超回歸，身分卻大反轉，原來那個戴著鳥面具的「劉十七」，竟是被換臉的西域小王子。他自幼被擄入皇都，成為韋皇后的奴僕，不僅被迫養鳥、長期遭虐，還被逼戴著鳥形面具長大，最終容貌變形，成為她權力遊戲下的一個悲劇符號。

這樣的殘酷描寫，其實也呼應了歷史上韋皇后的真實形象。史書中的她以心狠手辣聞名，殘暴並非針對平民，而是集中在權力鬥爭與皇族屠戮之中。她與女兒安樂公主合謀毒殺丈夫唐中宗，以謀奪帝位，效法武則天臨朝稱制；又與武三思一黨聯手誣陷張柬之、敬暉等忠臣，令他們客死流放地。後來太子李重俊兵變失敗後，韋皇后竟命人斬下太子首級，用以祭武三思父子的墳墓，可說是一代狠人。

長公主曾經從韋皇后手中救下西域王子。圖／愛奇藝

師兄弟回京當官

在「金桃案」落幕後，狄公師兄弟盧凌風（楊旭文飾）與蘇無名（楊志剛飾）終於回到長安，各自重返仕途。盧凌風被任命為「雍州司法參軍」，屬於首都的地方官職，主要掌理地方司法與訴訟事務，可說是長安地區的「法務主官」。

至於蘇無名的官銜就頗具戲劇性，他被封為「雍州府刑獄博士」。問題在於，「博士」這一稱號在古代原本屬於中央層級的學術顧問或技術官員，例如專精於儒學、算學、漏刻等領域的學者型人才，一般並無行政實權。如今這個頭銜卻被掛在地方機構「雍州府」之下，可謂體制內相當「亂來」的設定。換句話說，蘇無名這份官職更像是皇帝「特派任務」性質的斜封官，名義上無階，實際上卻肩負重任，也正呼應他在劇中的角色定位：不循常規、智謀縝密、遊走於制度邊界的「異類名探」。

盧凌風（楊旭文飾）與蘇無名（楊志剛飾）終於回到長安。圖／愛奇藝

唐朝舞獅很盛行？

劇情進入第二案「成佛寺的哭聲」，舞陽的母親赤英被揭露是舞獅高手，曾屬於全國級舞獅隊。這項設定與歷史相符，唐代的舞獅盛行於宮廷與民間，規模宏大、氣勢磅礡。舞獅最初由西域傳入中土，隨佛教興盛而普及，成為唐代象徵盛世的娛樂技藝。其中最具代表性的「五方獅子舞」，由五頭獅子、上百名樂師共同演出，展現多民族融合與文化開放的盛唐氣象。白居易在〈西涼伎〉中描寫舞獅道具以金銀妝飾、刻木為頭、絲作為尾，細節精緻生動。可見當時的舞獅不僅是表演，更承載了驅邪、納福與王朝榮光的象徵意涵。

《唐朝詭事錄之長安》第三季以更宏觀的視角，將懸疑探案與歷史興亡交織。從西域金桃到長安權謀，從韋皇后的殘酷到杜伏威的疑雲，每一樁奇案都映照盛唐背後的陰影與光輝。當盧凌風與蘇無名重返長安，權力、信仰與人性的角力，也正式揭開新篇章。