《啵me》對戲女神邵雨薇⋯小鮮肉顏廷儒緊張到狂NG

記者許瑞麟報導／電影《啵me之我的青春住了鬼》除了有邵雨薇、初孟軒、鄭人碩等演員，還有新生代演員顏廷儒與同門師妹顏瑀晴增添青春氣息。顏廷儒以多變造型與高難度肢體相當搶眼；顏瑀晴則飾演初孟軒的前女友，得呈現情感未斷卻已漸行漸遠的狀態。

顏廷儒過去曾演出《天橋上的魔術師》、《不如海邊吹吹風》等作品，他在《啵me之我的青春住了鬼》開拍第一場戲就要與邵雨薇對戲，雖然戲分不多，卻是他第一次見到「女神」本人，讓他直呼當下非常緊張，「以前都是在螢幕上看到她，真的站在旁邊對戲，還是會有一種見到偶像的感覺！」他不好意思地說：「當下因為太緊張，連很簡單的動作都要反覆調整演出。」幸好邵雨薇適時安撫，才讓他漸入佳境。

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇（右起）教導顏廷儒、陳昱廷和李雪戲曲唱法和身段。（圖／風暴國際提供）

其中一場穿著護士服的鬼屋戲，顏廷儒在片中原本是想要扮鬼嚇觀眾，沒想到卻出糗，從推車上飛出去，跌個四腳朝天。這是他首次挑戰吊鋼絲，坦言一開始會感到恐懼，前幾次相當不適應，「其實有點可怕，拍了將近十次！」後來慢慢抓到節奏才成功完成，他感謝劇組給予足夠的保護措施，「等習慣安全感之後，反而覺得滿好玩，是一次很難得的體驗。」

顏廷儒此次面臨大量肢體挑戰，除了吊鋼絲，還包含歌仔戲訓練、穿著厚重戲服登台演出，還有女僕裝、小護士服等反差造型。他為了歌仔戲橋段，事前上課練習水袖、步伐與身段長達一、兩個月，「回家看到鏡子都會忍不住甩一下水袖」，雖然知道歌仔戲並非能速成的表演形式，但仍希望盡力把學到的部分呈現在鏡頭前。

《啵me之我的青春住了鬼》顏廷儒換上女僕裝。（圖／風暴國際提供）

另外，顏瑀晴飾演的初孟軒前女友，她表示與初孟軒對戲時，兩人要呈現的是一段已經接近分手、卻仍殘留情感的關係，因此兩人在戲外沒有特別培養感情，反而刻意保持一點距離，讓彼此之間保有「明明認識、卻有點陌生」的狀態，「這樣在鏡頭前，若即若離的感覺會比較自然。」

《啵me之我的青春住了鬼》顏瑀晴（後排右一順時針起）、初孟軒、顏廷儒、安俊朋、李雪、陳昱廷共組劇團。（圖／風暴國際提供）

