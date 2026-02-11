《單身即地獄5》崔美娜秀整季被罵淚揭真心話：我知道會讓人反感⋯

Netflix人氣戀綜《單身即地獄5》昨（10日）迎來震撼大結局！本季話題度最高的「海后」崔美娜秀，最終在多位護花使者中做出了決斷。然而，節目播畢後，美娜秀一段紅著眼眶的真心告白，讓無數原本狠批她的網友轉而心碎，直言：「這才是真實的推拉。」

從開播起就因在多男之間猶豫不決而備受爭議，美娜秀在最終抉擇後坦言，這一路上她承受了極大的心理壓力。面對網友「搖擺不定」、「情感太滿」的指責，她直言不諱：「我知道這樣做可能讓某些人反感，但我始終堅持聽從內心行動。」

廣告 廣告

她認為人生不該只有順遂，那些令人不愉快的瞬間、充滿波折的過程，才是生命有意義的證明。說到激動處，美娜秀忍不住紅了眼眶，展現出「強悍外表」下脆弱的一面。

美娜秀的這番真情流露，也讓棚內的主持人們為之動容。主持人李多熙大讚美娜秀其實是全場「最勇敢的人」，因為在鏡頭與輿論壓力下，很少有人能如此赤裸地表達真實感受，感嘆：「沒人能像她這麼坦率。」

回顧整季，美娜秀一度因「養魚」行為慘遭全網炎上，但隨著後段她逐漸釐清思緒、果斷做出選擇，評論風向開始轉向。不少觀眾認為，美娜秀展現了戀愛中最真實的糾結「不為了討好觀眾而演戲，只為了尋找真愛而選擇」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導