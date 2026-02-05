《單身即地獄5》崔美娜秀終於翻車！ 男生怒了「想回地獄島」主持人集體鼓掌

Netflix戀愛實境秀《單身即地獄5》熱度爆表，本季「話題中心」崔美娜秀憑藉其純熟的推拉技術與多情形象，被網友封為「女版官熙」。然而，在最新上線的第8集中，她與宋承一的天堂島之旅卻演變成大型翻車現場，宋承一更祭出節目史上最狠「真心話」，讓收視率與罵聲同步衝上頂峰。

-----以下有雷-----

《單身即地獄5》全面升級。（圖／Netflix）

原本配對成功前往天堂島共享奢華夜晚，沒想到崔美娜秀在約會過程中，心思全繫在另一位男嘉賓「林琇濱」身上。她不僅坦承對琇濱有初戀感，還計畫要把最後一次去天堂島的機會留給「護花使者」李省勳。

這種當面「數男」的行為，讓原本對她有好感的宋承一徹底心冷。他先是婉轉建議：「我覺得妳需要搞清楚自己的心意，光是對喜歡的人表達心意就很忙了，沒心力去顧及他人。」試圖點醒美娜秀，卻只換來對方持續糾結於「到底要選誰」的輪迴。

面對美娜秀的游離不定，宋承一最終直接放棄溝通，冷冷拋出一句：「老實說，我此時此刻很想回到地獄島。」 此話一出，空氣瞬間凝固，這不僅是節目開播五季以來，首度有嘉賓在頂級套房裡喊著想回荒島，更直接把美娜秀的尷尬值拉到最滿。

這段充滿火藥味的對話，卻意外獲得棚內主持群的高度評價。李多熙興奮直呼承一講出了大家心中「想說卻不敢說」的話，內心無比暢快。洪真慶則坦言節目組曾要求主持人「收斂評論」，不要點評太犀利，但美娜秀的思維實在讓人難以理解，直呼：「承一今天幫了我們一個大忙！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導