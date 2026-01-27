《單身即地獄5》才開播就出事！天菜男嘉賓爆劈腿黑歷史 多名網友指控：交友軟體慣犯

Netflix戀愛實境秀始祖《單身即地獄》第五季於20日火熱上線，首波釋出的4集便火力全開！本季不僅成員顏值再創新高，更在首輪配對後突襲追加新血，形成「五男四女」的緊張局面。其中，精通三國語言的選美冠軍崔美娜秀，以及獲封「田徑界 Karina」的金珉志，瞬間成為焦點；然而，隨著熱度飆升，參賽者的過往也遭網友火速「起底」。

第2集驚喜登場的男嘉賓李省勳（Lee Sung Hun），自帶紐約菁英氣息與直率幽默感，原本憑藉「講韓文可愛、講英文犀利」的反差魅力與崔美娜秀建立曖昧線，不料節目上架翌日，他便深陷感情醜聞。

多名網友在Reddit、TikTok等平台爆料，指控李省勳在過去與擁有百萬粉絲的TikTok網紅Hena Yang交往期間疑似不忠、多次出軌。更有網友聲稱在交友軟體Hinge上曾與他配對，並曝光疑似他的個人資料，指其為感情慣犯。

令人起疑的是，李省勳原本使用的Instagram帳號「@ssamuellee」在節目開播前無預警更名，更在爭議延燒後的21日直接消失，引發外界揣測。儘管他本人在帳號消失前曾發文嚴正否認「出軌、劈腿」等指控，並表示一切純屬謠言，但相關爆料截圖已在網路瘋傳。

面對男嘉賓爆發的誠信危機，目前《單身即地獄5》製作組尚未發表正式回應。這位「紐約型男」究竟是慘遭抹黑，還是實境秀外的另一場感情地獄？後續發展已成為觀眾追劇外的熱議焦點。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導