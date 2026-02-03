《單身即地獄5》李省勳被爆劈腿出軌⋯強硬回擊後狠刪社群 Netflix緊急滅火

Netflix熱門實境秀《單身即地獄5》開播至今話題不斷，原本以紐約菁英魅力深受歡迎的男嘉賓李省勳（Lee Sung Hun），日前遭爆疑似在與百萬網紅Hena Yang交往期間出軌，深陷「感情騙子」醜聞。針對鬧得沸沸揚揚的起底風波，製作單位昨日（2日）正式出面，強硬駁斥傳言。

過去幾天，Reddit與TikTok流傳多則關於李省勳在交友軟體Hinge活躍、且對感情不忠的指控。面對社群輿論壓力，Netflix製作團隊罕見採取正面對決，對外發布正式聲明，表示已直接與李省勳本人完成深度確認。製作組強調：「經查證後，目前網路上的相關指控均非事實。」 這種在節目播映期間直接替嘉賓「背書」的舉動，在韓綜圈極為少見。

廣告 廣告

李省勳本人也同步透過社群平台發出聲明，以強硬立場否認所有劈腿與外遇指控。他直言，網路上散播的謠言已嚴重損害其名譽，目前已委託法律顧問蒐證，準備正式提告。

有趣的是，李省勳在發完這篇「法律戰宣言」後，便迅速將個人社群帳號（原 @snhgnl）刪除，徹底切斷外界聯繫。這種「正面回擊後隱身」的作法，也被外界解讀為他想回歸平靜生活，並將一切交由司法評斷。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導