《單身即地獄5》破尺度「二男壓一女」私密部位貼合全場看傻 主持人崩潰：他們到底在幹嘛？

Netflix戀愛實境秀《單身即地獄》第五季熱度持續狂飆，最新集數再次引爆話題！本季「人氣王」崔美娜秀憑藉曖昧推拉技術被網友封為新一代「海后」，在最新的挑戰賽中，她更因一場「三人行」的肢體接觸，讓棚內主持人集體崩潰，洪真慶更忍不住隔空喊話：「適可而止啦！」

節目進行考驗肢體親密度的「木板情侶耐力戰」，隨著木板面積不斷縮小，男女必須緊貼交疊。美娜秀成為全場唯一「一對二」的嘉賓，與兩大男神省勳、承一擠在狹小木板上。

廣告 廣告

三人為了不掉下去，上演如「夾心餅乾」般的臉紅心跳畫面。先是美娜秀跨坐在兩男肩上，接著還上演兩男疊在美娜秀身上，就連主持人都直呼「他們到底在幹嘛？」、「畫面超奇怪」。美娜秀事後受訪不僅不尷尬，更直球表示很享受：「我們這組身材都很好，平時哪有機會摸到那種肌肉？」大方直白的神情讓觀眾全看傻。

《單身即地獄》第五季中的遊戲中的遊戲令人臉紅心跳，崔美娜秀「一人卡位兩男」。（圖／翻攝Netflix）

面對正妹在懷，兩位男嘉賓也展開了幼稚又真實的心理戰。省勳私下坦承醋勁大發，腦中一度閃過「想把承一推下去」的念頭，只想和美娜秀單獨撐到最後。承一雖然因尷尬提早結束遊戲，但也無奈苦笑：「根本是在考驗心臟，其實也想過單獨跟她兩個人玩。」

最令全場震驚的，是美娜秀在賽後語出驚人地放話：「我可以帶兩個人離開《單身即地獄》嗎？如果能一手牽一個走該有多好。」 這種打破規則的「全都要」發言，讓棚內主持群當場傻眼，洪真慶更是直接吐槽，「適可而止啦」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導