《單身即地獄5》要失控了！「女版海王」極低胸登場⋯一撥髮險走光

Netflix戀愛實境秀鼻祖《單身即地獄》第五季於昨（20）日正式上架前4集，本季不僅人數創下歷代新高，地獄島更在首輪配對後突襲追加成員，形成「五男四女」的競爭局面。其中，具備三國語言能力的崔美娜秀與被封為「田徑界Karina」的金珉志，成為本季討論度最高的兩大焦點。

在第二集中壓軸登場的崔美娜秀，一現身就以超強氣勢讓現場女嘉賓瞬間收起笑容。她身著一件鮮黃色低胸洋裝，火辣身材讓衣服幾乎快包不住，入座後仍頻頻將洋裝往上拉，但一抬手撥髮又險些走光。

崔美娜秀令不少觀眾聯想到第三季參賽者、被封為「海王」的官熙，簡直是「女版海王」的她，在第一晚匿名信環節就收到了最多信件，輕鬆榮登成「人氣王」。除了亮眼外型，崔美娜秀的實力也不容小覷。她在澳洲成長，畢業於美國名校伊利諾大學，精通韓、英、中三種語言。性格直率的她自嘲戀愛風格「自私」，比起華麗約會更愛吃「雞腳」，並大方開出擇偶條件：「喜歡厚唇、寬肩的運動型男。」

金珉志（左）被封「田徑界Karina」。崔美娜秀是人氣焦點。（圖／翻攝Netflix IG、IG）

本季另一位人氣王則是第一集就成功前往天堂島的金珉志。擁有「田徑女神」稱號的她，不僅外型酷似aespa成員Karina，更是連續四年蟬聯全運會冠軍的實業型運動員。

金珉志在自我介紹中展現了極大的反差魅力，雖然外表冷酷，實則開朗且擅長撒嬌，坦言自己運動神經可能比現場男生還好，但打算適時「隱藏實力」。她透露只要有好感就會主動出擊，直到對方敞開心房，強大的自信心讓觀眾印象深刻。

女嘉賓不僅背景狂、顏值高，連「進攻速度」都快到讓主持群集體崩潰！從官方釋出的預告可知，不同於前幾季的含蓄試探，第五季的嘉賓們似乎直接跳過曖昧期，男、女嘉賓穿著火辣泳裝在水中親密緊貼，肢體接觸頻率極高；還出現了男女嘉賓在天堂島「上裸擁抱」的特寫鏡頭，火熱氛圍讓攝影棚的主持群頻頻發出驚呼。除了視覺衝擊，本季成員的言論也相當大膽，一位女嘉賓在選擇環節竟直球詢問：「我能帶兩個男人走嗎？」 這讓坐在棚內的主持群洪真慶、李多熙、圭賢、韓海以及DEX紛紛忍不住大喊：「太瘋了」、「這季真的要失控了」！

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導



