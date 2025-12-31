《單身即地獄5》預告尺度再升級！禁忌畫面引熱議 網瘋傳《伊甸園2》伊健回歸
最強戀愛實境秀《單身即地獄5》確定於2026年1月20日強勢回歸！最新預告一曝光立刻引爆討論，不只出現男女嘉賓同床共枕的高張力畫面，還上演男嘉賓「一腳踏兩船」、女嘉賓同時與三名男嘉賓曖昧拉扯的混亂關係線，情感修羅場全面升級。隨著節目回歸倒數，一場比以往更戲劇化、更炸裂的戀愛大戲，顯然已經蓄勢待發。
史上最激烈的「地獄島戰爭」
這部Netflix戀愛實境節目能拍到第五季，顯示《單身即地獄》系列的超高人氣，不但每季都能打入Netflix全球前10名熱門節目，且不僅在韓國，在海外也備受眾人喜愛。
想當初第一季，大家就被宋智雅迷得神魂顛倒；第二季申瑟琪和DEX遺憾錯過；第三季金奎利為了報復選擇外貌樸實男；第四季李時安放棄純情男張泰晤、選擇陸俊諝，每一段都引爆話題討論。
Netflix仍然選擇以《單身即地獄5》作為2026年開年第一個上線的綜藝節目，根據製作人金在元透露：「第五季將聚焦在正統戀愛真人秀應有的『心動感』，觀眾可以期待更加有趣且充滿張力的人物關係。」
而且地獄島將迎來史上最激烈的戰爭！屆時12位單身男女之間的修羅場，勢必會更加撲朔迷離。
《單身即地獄》系列規則：邀請魅力十足的單身嘉賓來到荒島9天8夜尋覓對象，每輪遊戲贏家可以配對前往「天堂島」住豪宅享樂，輸家就待在「地獄島」自力更生，但據悉，第五季在「地獄島」會增添更多選擇，加強彼此競爭的壓力。
目前已知熟悉的主持群洪真慶、李多熙、圭賢、韓海、DEX將全體回歸，持續以默契滿分的犀利評論，為這場愛情戰爭增添笑料與話題性。
預告片限制級滿天飛
近日《單身即地獄5》釋出的首波預告，大尺度的親密互動、火辣撩人對白，以及男嘉賓腳踏兩條船的情節，立刻引爆話題，讓粉絲直呼本季肯定更加刺激。
畫面一公開，不是男嘉賓親手為女嘉賓擦防曬乳，就是男女嘉賓親親我我，更有身材火辣的女嘉賓穿著比基尼，緊貼在裸上身的男嘉賓胸膛上。
嘉賓們拋出的每一句話，更是限制級滿天飛，舉凡「要一起睡嗎」、「怎麼就 Kiss了啊」、「妳為什麼這麼性感」、「我喜歡三角關係」、「我一年只喝醉四次，今天可能會是其中一次」等等。
還有嘉賓暗示「有人同時跟兩個人交往嗎」、「他根本是個玩咖」、「是覺得大家都進了他的魚池嗎」，瞬間令人想像某種「魚場管理」正如火如荼展開。
再加上有女嘉賓崩潰落淚，男嘉賓抱怨喜歡的對象，整個場面極其混亂，疑似「海王」「海后」都將在這季現身。
《單身即地獄5》首波預告：
《伊甸園2》伊健再現《單身即地獄5》？
有韓媒盛傳，包括另一部戀綜《伊甸園2》很受歡迎的伊健、韓國田徑女神金敏智、選美小姐金高恩等「顏值天花板」級人物，都將加入第五季陣容，進一步拉高競爭強度，精彩可期。
據了解，伊健是網友最議論紛紛、最有可能出現的男嘉賓之一，但他都已經演出過Netflix韓劇《一箱情緣》擔任配角了，沒想到居然還願意回歸戀綜，看來這種節目宣傳效益才是最大。
根據以往經驗，很多想要出道的帥哥美女，大多憑藉戀綜先增加知名度，再跳板去演戲或進入娛樂圈，只是，除了DEX目前綜藝、戲劇成功之外，其他人仍載浮載沉，不知道《單身即地獄5》這次又會有多少人想搭上這個順風車？
