《噬血代碼2》公開最新Boss戰宣傳影片，登場角色及武器情報搶先看

萬代南夢宮娛樂於今（08）日公開，即將在2026年1月29日於PlayStation5／Xbox Series X|S平台，在1月30日於STEAM平台發售的探索型動作遊戲《CODE VEIN 噬血代碼 II》的最新遊戲情報及宣傳影片。

公開角色及武器情報

黎明旅團

徠爾．麥克萊什（CV：田丸篤志）

擁有卓越劍術才能的年輕吸血鬼。

在還是人類的時候，於一次吸血鬼之間的鬥爭中失去性命，並藉由黎明旅團團長克雷格吸血鬼化，重新甦醒，因而下定決心要為了給予自己嶄新人生的克雷格使用自己的力量。

克雷格．麥克萊什（CV：高橋英則）

統率黎明旅團的領導者。

以某個事件為契機而被逐出故鄉「酸之谷」，失去棲身之處。

為了奪回故鄉而成立了黎明旅團，在各地持續戰鬥。

黎明旅團

在各地四處奔走的武鬥集團。

只接受在決鬥中展現了強大力量的人入團。

由團長克雷格所率領，為了讓酸之谷成為自己的新故鄉而不斷戰鬥。

酸之谷（現在）

在過去，是地表會噴發強酸的危險地區。

為了採集貴重能源資源的開拓者們聚集在此而開拓了山谷。

在現代，通往山谷的入口緊閉，失去了主人的據點只是靜靜佇立。

7種武器

單手劍

擁有很多標準的攻擊方式，是初學者也能輕鬆使用的武器種類。

除了可以進行快速的連續攻擊，亦可進行攻擊範圍較遠的向前突刺或迴旋斬擊等攻擊。

可以使用的術式範圍也很廣，根據不同組合可以應對各種情況。

雙手劍

利用長大刀身進行攻擊的大型武器。

以長遠的攻擊範圍及一擊的強大威力為特色。可以利用長按即可增加威力及攻擊範圍的劈砍或突進後的上劈等使用斬擊的術式，使出強力的一擊。

雙劍

於本作新加入的武器種類。

利用極高的機動力欺近敵人身旁，以2把劍的快速連擊攻擊敵人。

容易在敵人身上留下傷痕，搭配吸血攻擊將會非常有效。

刺刀槍

可以於戰鬥時分別使用裝於槍身上的刺刀進行近距離攻擊，也可以使用槍擊進行遠距離攻擊。

除了為遠距離攻擊賦予極大傷害的專用術式以外，也可以使用近距離武器的術式。

根據戰況區分2種距離的使用方式進行戰鬥。

斧槍

以長柄前端的刀刃進行攻擊的巨大武器。

適合需要活用長遠攻擊範圍的中距離戰鬥，也可以利用大範圍斬擊一次攻擊多個目標，或突刺進行個別攻擊等方式靈活戰鬥。

可以利用在頭上旋轉武器的大迴旋或高速突進突刺等活用攻擊距離的專用術式打倒敵人。槌子

以一擊的破壞力，及容易破壞敵人姿勢為魅力的大型武器。

擁有跳起後進行重擊，或於自身周圍產生衝擊波的專用術式，即使被敵人包圍，也有機會逆轉情勢。

符文劍

於本作新加入的武器種類。

操控藉由術式力量而漂浮於身旁的2把劍，配合身體的動作施展彷彿特技表演的技能。

與遠距離攻擊或能力強化的術式搭配極佳，透過搭配就可發揮真正的能力。

－

