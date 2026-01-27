《噬血代碼2》女角加穿安全褲和諧惹爭議，網挖訪談嘆：又是歐美在地化惹的禍

萬代南夢宮動作角色扮演遊戲新作《噬血代碼2》（Code Vein 2），今日（27）開放預購終極版與豪華版的玩家搶先遊玩。然而遊戲最近也引發不小爭議，除了最佳化技術層面的問題外，玩家社群也討論起角色服裝遭到「和諧」一事。甚至懷疑是歐美的在地化團隊影響日本團隊，更有人直接曬出選擇退款的截圖，聲稱沒有更新解決就不會購買。

目前遊戲開放特定版本搶先遊玩。（圖源：噬血代碼 II）

Steam 評論中《噬血代碼2》對比一代的設計，二代中女角色的服裝遮蓋度明顯增加，甚至原本較為清涼的溫泉服裝上強制加上了黑色安全酷，一代角色伊奧(IO)的經典服裝，在二代登場時也被發現額外增加了短褲作為遮擋。其他服裝像是南半球等部分，也有網友陸續指出同樣有進行調整與修改，和一代相比有差異。

而關於服裝的修改，有網友就翻出了 2024 年萬代南夢宮歐洲在地化團隊經理 Franck Gentry 的訪談內容。當時 Gentry 曾公開表示，歐美在地化團隊會針對部分內容向日本開發方提出修改建議，像是告知日本方「胸部露太多」或「裙子太短」，並直言日本團隊最近幾年對這些要求的配合度很高。這段過往的發言讓不少玩家懷疑，《噬血代碼 2》這次的角色外觀調整，正是受到歐美在地化策略與審查標準影響下的產物。

當然，除了和諧爭議外，遊戲本身的效能表現也成為眾矢之的。許多已經開始搶先遊玩的玩家回報嚴重的最佳化災情，指出即便使用 4080、5070ti 等高階硬體，遊戲在運行時很難在不開幀數生成的情況下穩定或超過 60 FPS 的幀數，甚至還有頻繁的卡頓影響了動作遊戲最講究的流暢體驗。導致本文撰寫時，遊戲在 Steam 的評價為 54% 的褒貶不一。