《回魂計》不夠經典！10部Threads熱議「心中最好看台劇」推薦！第3部是最多人推的神劇

【文／Beauty美人圈．Eve】Threads最近掀起一波「我自行宣布」風潮，網友們可以貼出自己推薦的人事物，也有人發起「我自行宣布第一屆《最好看台劇》推薦大賽」，《一把青》、《不良執念清除師》、《想見你》、《影后》等好評台劇都被提及，很適合劇荒的人追起來！以下Threads熱議最好看台劇推薦，《俗女養成記》、《影后》都上榜，第三部最多人推！

Threads熱議最好看台劇推薦1：《一把青》

《一把青》是相當經典的時代劇，前期製作費時3年，製作團隊在台灣、南京、上海進行勘景，選角和考據，總製作預算高達1.8億台幣，雖然花了許多心力及人力，但此劇播出後好評不斷，劇情雖然沉重，但卻是那個年代真實會發生的事情，催淚劇情逼哭不少觀眾。

此劇由楊謹華、天心、吳慷仁、連俞涵等人主演，描寫1945年到1981年間，從中華民國在第二次中日戰爭抗戰勝利後，到第二次國共內戰再到後來中華民國政府遷台，那個「消滅萬惡共匪、解救大陸同胞」及「漢賊不兩立」等反攻大陸口號喊得震天價響的動盪不安年代，空軍飛官及其眷屬幾段被戰火無情摧逼，生死兩隔的故事。

圖片來源：《一把青》劇照

Threads熱議最好看台劇推薦2：《俗女養成記》

《俗女養成記》改編自江鵝的同名散文，由謝盈萱、吳以涵、陳竹昇、楊麗音、于子育等人主演，描述謝盈萱飾演的陳嘉玲年近40歲，卻沒房沒車沒老公沒小孩，甚至還丟了工作，當年不惜引發家庭革命也決心要離開家鄉的她，在台北奮鬥了近二十年，到頭來是一場空；另一個時空背景則是陳嘉玲小時候在台南老家的故事，大小嘉玲的生活穿插出現，讓觀眾有今昔對比的感覺。

此劇深刻演出了無數女性的心聲，還有濃濃的古早台灣味，讓觀眾覺得超有親切感，播出後立刻引起熱烈討論，創下華視自製劇近十年來的最佳收視成績；第二季更聚焦於女性會碰到的問題，讓身為觀眾的「台灣俗女們」更有共鳴，就算是男性，也能在劇中找到自己能投射的角色。

圖片來源：《俗女養成記》劇照

Threads熱議最好看台劇推薦3：《想見你》

由許光漢、柯佳嬿、施柏宇等人主演的《想見你》是最多人提到必看的台劇，由於劇情十分燒腦，播出時PTT、Dcard等論壇都有超多討論劇情的文章。演員方面，本身就是金鐘戲后的柯佳嬿沒有讓人失望，演技超級細膩，並成功二度封后，許光漢也憑藉此劇成為新一代戲劇男神，甚至在韓國爆紅，還與趙震雄、劉宰明、廉晶雅等人合作，可見他在韓國的火紅程度。

《想見你》光看劇名以為是普通愛情劇，但其實包含了懸疑、推理、穿越等元素，描述柯佳嬿飾演的黃雨萱失去許光漢飾演的男友王詮勝後，憑藉著思念回到1998年，穿越成另一個與自己長得一模一樣的女孩陳韻如，並遇到和男友長得一樣的男孩李子維，在種種謎團和複雜交錯的時空之中，嘗試改變過去和未來的命運。

圖片來源：《想見你》劇照

Threads熱議最好看台劇推薦4：《不良執念清除師》

《不良執念清除師》可說是近幾年最強的黑馬台劇，此劇在愛奇藝播出，上線時又強碰Netflix《人選之人－造浪者》，因此一開始沒什麼討論度，但因為劇情新穎，既好笑又感人，加上主角們的演技都在線，還有姚淳耀、鍾欣凌等實力派演員客串，才讓此劇的口碑漸漸發酵，成為許多人心目中的神劇。

此劇描述曾敬驊飾演的中二少年蒲一永歷經重大意外，大難不死後，發現自己有了與妖怪溝通的能力，並被妖怪們纏上，要他幫忙完成心願，而他也與宋芸樺飾演一直升不了官的兩光警察陳楮英相識，加上彭千祐飾演與他超不對盤的醫學生曹光硯，三人組成「破案小隊」，展開瘋狂的破案之旅。

圖片來源：《不良執念清除師》劇照

Threads熱議最好看台劇推薦5：《影后》

《影后》當時一上線就在各大社群平台掀起討論，包括劇中角色及劇情影射了哪些真實明星、史艾瑪的綠茶行為、李導的渣男行徑、謝盈萱的唐老鴨哭戲，就連楊謹華與閨密蕭亞軒鬧翻的舊事都被翻出，可知這部劇的熱度有多高，而且演員們演技也都在線，看一群實力派演員同台飆戲真的超級過癮。

此劇描述謝盈萱飾演的薛亞之，與楊謹華飾演的周凡不僅是同期出道的女明星，私下也情同姐妹，雖然八卦週刊經常以「競爭關係」形容二人，但這一點也不影響她們的感情。然而在薛亞之決定要嫁給薛仕凌飾演的李子齊後，一場變調的婚禮使薛亞之與周凡從姐妹變宿敵。整部劇以演藝圈生存實錄為主軸，揭露光鮮亮麗背後的幕後祕辛，以及這群影后們在同時作為「女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、自我價值探討等寫實人生考驗。

圖片來源：《影后》劇照

Threads熱議最好看台劇推薦6：《火神的眼淚》

由温昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷主演的《火神的眼淚》是一部消防職人劇，描述同安分隊的消防隊員，在每次驚險的打火、救護與救援任務中，看見人性與社會百態，透過他們執行的案件，揭露許多消防職業不為人知的心酸故事。

此劇讓大家看到消防人員的血淚，演員們超級精湛的演技也讓觀眾眼淚掉不停，劇情雖然沉重，但也相當真實，是一部高品質的好劇，也因為消防員是生活中看似熟悉但其實很陌生的職業，讓這部劇的話題性很高，播出時網路上有非常多人在討論，並希望能看到第二季。

圖片來源：《火神的眼淚》劇照

Threads熱議最好看台劇推薦7：《我們與惡的距離》

《我們與惡的距離》由賈靜雯、温昇豪、吳慷仁、曾沛慈、林哲熹、陳妤等人主演，描述一起隨機殺人案件發生後，加害者、加害者家屬、被害人家屬、辯護律師、精神疾病患者等各方人物的心境與糾葛，是台灣第一部以隨機殺人為主題的電視劇，還涉及新聞媒體困境及思覺失調症等議題。

《與惡》直面探討血淋淋的人性，讓大家看了之後不禁思考，究竟自己與惡的距離有多遠呢？除了劇情精彩，看一票實力派演員共同飆戲真的很過癮。第二季則加入周渝民、薛仕凌、謝欣穎、楊貴媚、于子育等新卡司，每一位的演技超強的演員，由於過去有不少劇集第二季走鐘的例子，因此觀眾們原本滿擔心《與惡2》會步入後塵，幸好評價也非常不錯。

圖片來源：《我們與惡的距離》劇照

Threads熱議最好看台劇推薦8：《愛殺17》

《愛殺17》已經是19年前的作品，當時這種題材的偶像劇相當少見，不少網友表示那時能做出這種風格的劇非常厲害，還有人說小時候覺得這部劇很可怕，但還是狀著膽子看完，長大後重看發現不同的涵意，而張韶涵在劇中一人分飾多角，演技大爆發，相當值得一看。

此劇由張韶涵、楊士萱、陸廷威、張善傑等人主演，是一部驚悚推理偶像劇，探討了家庭矛盾、校園霸凌等議題，劇情描述17歲的雙胞胎，妹妹離奇意外身亡，姐姐開始追查妹妹命案的真相，卻意外揭發一連串不堪的真相。

圖片來源：《愛殺17》劇照

Threads熱議最好看台劇推薦9：《痞子英雄》

由周渝民、趙又廷、陳意涵、張鈞甯等人主演的《痞子英雄》，是台灣很經典的警匪劇，描述「痞子」與「英雄」兩個不斷與黑暗對抗，同時點燃光明的警察，憑藉著心中的正義，維持著「海港城」的和平。

此劇影射了「拉法葉軍購弊案」，讓觀眾更加了解台灣這片土地上曾發生的故事，此劇雖然是2009年的作品，但砸下了3.5億的製作費，那時候的台劇還是以愛情偶像劇為主，因此高成本的大場面戲劇是非常難得的，不過也是因為如此大手筆及用心的製作，即使過了這麼多年，此劇還是許多人心目中的經典，觀眾們也大讚怎麼看都看不膩。

圖片來源：《痞子英雄》劇照

Threads熱議最好看台劇推薦10：《終極一班》

《終極》系列是許多人的童年回憶，最初的《終極一班》更是大家的最愛，此劇由汪東城、炎亞綸、辰亦儒、唐禹哲等人主演，是一部科幻偶像劇，劇中角色的招式及武器都是相當熱門的話題，雖然現在看起來會覺得有點中二，但的確也是很多人的美好記憶。

此劇描述芭樂高中「終極一班」裡，由擁有異能的學生汪大東、亞瑟王、丁小雨等帶領同學，在充滿弱肉強食的高校界裡展開的一系列冒險故事，融合了奇幻、校園和愛情元素，探討了成長、友情和自我實現的議題。

圖片來源：《終極一班》劇照

