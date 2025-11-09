《回魂計》不夠經典！10部Threads熱議「心中最好看台劇」推薦！第3部是最多人推的神劇
【文／Beauty美人圈．Eve】Threads最近掀起一波「我自行宣布」風潮，網友們可以貼出自己推薦的人事物，也有人發起「我自行宣布第一屆《最好看台劇》推薦大賽」，《一把青》、《不良執念清除師》、《想見你》、《影后》等好評台劇都被提及，很適合劇荒的人追起來！以下Threads熱議最好看台劇推薦，《俗女養成記》、《影后》都上榜，第三部最多人推！
Threads熱議最好看台劇推薦1：《一把青》
《一把青》是相當經典的時代劇，前期製作費時3年，製作團隊在台灣、南京、上海進行勘景，選角和考據，總製作預算高達1.8億台幣，雖然花了許多心力及人力，但此劇播出後好評不斷，劇情雖然沉重，但卻是那個年代真實會發生的事情，催淚劇情逼哭不少觀眾。
此劇由楊謹華、天心、吳慷仁、連俞涵等人主演，描寫1945年到1981年間，從中華民國在第二次中日戰爭抗戰勝利後，到第二次國共內戰再到後來中華民國政府遷台，那個「消滅萬惡共匪、解救大陸同胞」及「漢賊不兩立」等反攻大陸口號喊得震天價響的動盪不安年代，空軍飛官及其眷屬幾段被戰火無情摧逼，生死兩隔的故事。
Threads熱議最好看台劇推薦2：《俗女養成記》
《俗女養成記》改編自江鵝的同名散文，由謝盈萱、吳以涵、陳竹昇、楊麗音、于子育等人主演，描述謝盈萱飾演的陳嘉玲年近40歲，卻沒房沒車沒老公沒小孩，甚至還丟了工作，當年不惜引發家庭革命也決心要離開家鄉的她，在台北奮鬥了近二十年，到頭來是一場空；另一個時空背景則是陳嘉玲小時候在台南老家的故事，大小嘉玲的生活穿插出現，讓觀眾有今昔對比的感覺。
此劇深刻演出了無數女性的心聲，還有濃濃的古早台灣味，讓觀眾覺得超有親切感，播出後立刻引起熱烈討論，創下華視自製劇近十年來的最佳收視成績；第二季更聚焦於女性會碰到的問題，讓身為觀眾的「台灣俗女們」更有共鳴，就算是男性，也能在劇中找到自己能投射的角色。
Threads熱議最好看台劇推薦3：《想見你》
由許光漢、柯佳嬿、施柏宇等人主演的《想見你》是最多人提到必看的台劇，由於劇情十分燒腦，播出時PTT、Dcard等論壇都有超多討論劇情的文章。演員方面，本身就是金鐘戲后的柯佳嬿沒有讓人失望，演技超級細膩，並成功二度封后，許光漢也憑藉此劇成為新一代戲劇男神，甚至在韓國爆紅，還與趙震雄、劉宰明、廉晶雅等人合作，可見他在韓國的火紅程度。
《想見你》光看劇名以為是普通愛情劇，但其實包含了懸疑、推理、穿越等元素，描述柯佳嬿飾演的黃雨萱失去許光漢飾演的男友王詮勝後，憑藉著思念回到1998年，穿越成另一個與自己長得一模一樣的女孩陳韻如，並遇到和男友長得一樣的男孩李子維，在種種謎團和複雜交錯的時空之中，嘗試改變過去和未來的命運。
Threads熱議最好看台劇推薦4：《不良執念清除師》
《不良執念清除師》可說是近幾年最強的黑馬台劇，此劇在愛奇藝播出，上線時又強碰Netflix《人選之人－造浪者》，因此一開始沒什麼討論度，但因為劇情新穎，既好笑又感人，加上主角們的演技都在線，還有姚淳耀、鍾欣凌等實力派演員客串，才讓此劇的口碑漸漸發酵，成為許多人心目中的神劇。
此劇描述曾敬驊飾演的中二少年蒲一永歷經重大意外，大難不死後，發現自己有了與妖怪溝通的能力，並被妖怪們纏上，要他幫忙完成心願，而他也與宋芸樺飾演一直升不了官的兩光警察陳楮英相識，加上彭千祐飾演與他超不對盤的醫學生曹光硯，三人組成「破案小隊」，展開瘋狂的破案之旅。
Threads熱議最好看台劇推薦5：《影后》
《影后》當時一上線就在各大社群平台掀起討論，包括劇中角色及劇情影射了哪些真實明星、史艾瑪的綠茶行為、李導的渣男行徑、謝盈萱的唐老鴨哭戲，就連楊謹華與閨密蕭亞軒鬧翻的舊事都被翻出，可知這部劇的熱度有多高，而且演員們演技也都在線，看一群實力派演員同台飆戲真的超級過癮。
此劇描述謝盈萱飾演的薛亞之，與楊謹華飾演的周凡不僅是同期出道的女明星，私下也情同姐妹，雖然八卦週刊經常以「競爭關係」形容二人，但這一點也不影響她們的感情。然而在薛亞之決定要嫁給薛仕凌飾演的李子齊後，一場變調的婚禮使薛亞之與周凡從姐妹變宿敵。整部劇以演藝圈生存實錄為主軸，揭露光鮮亮麗背後的幕後祕辛，以及這群影后們在同時作為「女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、自我價值探討等寫實人生考驗。
Threads熱議最好看台劇推薦6：《火神的眼淚》
由温昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷主演的《火神的眼淚》是一部消防職人劇，描述同安分隊的消防隊員，在每次驚險的打火、救護與救援任務中，看見人性與社會百態，透過他們執行的案件，揭露許多消防職業不為人知的心酸故事。
此劇讓大家看到消防人員的血淚，演員們超級精湛的演技也讓觀眾眼淚掉不停，劇情雖然沉重，但也相當真實，是一部高品質的好劇，也因為消防員是生活中看似熟悉但其實很陌生的職業，讓這部劇的話題性很高，播出時網路上有非常多人在討論，並希望能看到第二季。
Threads熱議最好看台劇推薦7：《我們與惡的距離》
《我們與惡的距離》由賈靜雯、温昇豪、吳慷仁、曾沛慈、林哲熹、陳妤等人主演，描述一起隨機殺人案件發生後，加害者、加害者家屬、被害人家屬、辯護律師、精神疾病患者等各方人物的心境與糾葛，是台灣第一部以隨機殺人為主題的電視劇，還涉及新聞媒體困境及思覺失調症等議題。
《與惡》直面探討血淋淋的人性，讓大家看了之後不禁思考，究竟自己與惡的距離有多遠呢？除了劇情精彩，看一票實力派演員共同飆戲真的很過癮。第二季則加入周渝民、薛仕凌、謝欣穎、楊貴媚、于子育等新卡司，每一位的演技超強的演員，由於過去有不少劇集第二季走鐘的例子，因此觀眾們原本滿擔心《與惡2》會步入後塵，幸好評價也非常不錯。
Threads熱議最好看台劇推薦8：《愛殺17》
《愛殺17》已經是19年前的作品，當時這種題材的偶像劇相當少見，不少網友表示那時能做出這種風格的劇非常厲害，還有人說小時候覺得這部劇很可怕，但還是狀著膽子看完，長大後重看發現不同的涵意，而張韶涵在劇中一人分飾多角，演技大爆發，相當值得一看。
此劇由張韶涵、楊士萱、陸廷威、張善傑等人主演，是一部驚悚推理偶像劇，探討了家庭矛盾、校園霸凌等議題，劇情描述17歲的雙胞胎，妹妹離奇意外身亡，姐姐開始追查妹妹命案的真相，卻意外揭發一連串不堪的真相。
Threads熱議最好看台劇推薦9：《痞子英雄》
由周渝民、趙又廷、陳意涵、張鈞甯等人主演的《痞子英雄》，是台灣很經典的警匪劇，描述「痞子」與「英雄」兩個不斷與黑暗對抗，同時點燃光明的警察，憑藉著心中的正義，維持著「海港城」的和平。
此劇影射了「拉法葉軍購弊案」，讓觀眾更加了解台灣這片土地上曾發生的故事，此劇雖然是2009年的作品，但砸下了3.5億的製作費，那時候的台劇還是以愛情偶像劇為主，因此高成本的大場面戲劇是非常難得的，不過也是因為如此大手筆及用心的製作，即使過了這麼多年，此劇還是許多人心目中的經典，觀眾們也大讚怎麼看都看不膩。
Threads熱議最好看台劇推薦10：《終極一班》
《終極》系列是許多人的童年回憶，最初的《終極一班》更是大家的最愛，此劇由汪東城、炎亞綸、辰亦儒、唐禹哲等人主演，是一部科幻偶像劇，劇中角色的招式及武器都是相當熱門的話題，雖然現在看起來會覺得有點中二，但的確也是很多人的美好記憶。
此劇描述芭樂高中「終極一班」裡，由擁有異能的學生汪大東、亞瑟王、丁小雨等帶領同學，在充滿弱肉強食的高校界裡展開的一系列冒險故事，融合了奇幻、校園和愛情元素，探討了成長、友情和自我實現的議題。
【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】
《延伸閱讀》
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 21 小時前
韓媒票選「2025年度最差韓劇TOP 7」：《魷魚遊戲3》、《問問星星吧》、《暴風圈》等大製作夯劇上榜！「這部」超狂卡司陣容拿下年度最爛劇
韓媒《Joynews24》近日公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，近日已經公布「2025年度最佳電視劇排名」、榜單，今(6)日又公開最新榜單內容為：「2025年度最差電視劇」票選出今年評價兩極的韓劇，不少夯劇也上榜！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
邵雨薇劇中婚紗照曝光！結婚前夕「雙眼掛淚珠」 擔憂模樣全被拍下
改編自侯文詠同名小說的愛情影集《人浮於愛》，開播後連續兩週穩坐戲劇榜熱播排行榜冠軍，主演楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書與范少勳日前接受專訪，問及現代愛情的幸福祕訣，結婚多年、育有三寶的楊祐寧分享夫妻間最珍貴的時光，不一定是盛大約會，而是「孩子睡著後，兩人能一起看一部片。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
唐嫣主演新劇無預警被「央視喊卡」內幕曝光 2台灣男星慘被牽連
中國女星唐嫣當年演出《仙劍奇俠傳三》打開知名度，後來也憑藉《何以笙簫默》、《繁花》等戲在演藝圈站穩腳跟，深受觀眾的喜愛，然而，唐嫣新戲《愛情沒有神話》原訂在今日上檔首播，不料卻無預警喊卡，讓許多粉絲感到錯愕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。民視 ・ 1 天前
周杰倫歡慶出道25周年！老婆昆凌「神回覆吐槽」網友全笑翻
周杰倫在2000年出道，一出道就掀起一陣「周氏旋風」，至今影響華語樂壇25年，沒有一個華人不會唱周杰倫的歌曲，6日他在社群分享出道25周年的感想，也感謝大批歌迷的一路相挺，沒想到意外釣出老婆昆凌留言，無情的吐槽笑翻網友們。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 1 天前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式辦殺青宴 百位兄弟「情義重天」送行
以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
高捷率《角頭》40大軍送別顏正國！魏德聖以為死訊是假新聞⋯謝他為片苦練四國語言
曾以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
不藏了！周曉涵突鬆口證實過夜「玖壹壹人夫健志、洋蔥」 真實關係曝
節目一開始，隨機抽願望行程，竟抽到「最頂30公分」的行程提示，讓現場女星們瞬間嚇傻！曾莞婷驚呼第一關就這麼刺激，花花更懷疑說：「這長度會出人命吧！」老司機苗可麗立刻開車，用手比劃30公分大概到鎖骨這裡，讓曾莞婷聽了直呼：「這太深了啦！」苗可麗還不放過周予天，直接逼問：「30公分跟你『那根』有關嗎？」讓周予天滿頭大汗，羞喊：「這好難接！」最終謎底揭曉，原來是要前往品嚐知名燒烤店長達30公分的牛舌！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前