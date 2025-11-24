《國寶》登頂日本真人電影票房冠軍！改寫22年影史紀錄

吉澤亮（左）與橫濱流星於《國寶》中化身女形，細膩演釋歌舞伎之美。（圖／傳影互動提供）

電影《國寶》在日本上映172天，如今以173.5億日圓的亮眼成績，正式超越《大搜查線2:封鎖彩虹大橋！》，登頂日本影史真人電影票房冠軍，也成為2003年以來首部破百億票房的真人電影。

《國寶》年度票房僅次於《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇：第一章猗窩座再襲》，並陸續超越《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》、《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》、《崖上的波妞》等多部知名動畫電影，也代表日本角逐奧斯卡最佳國際影片。這股熱潮更帶動原著銷售，電影上映四個月內即增加160萬本，目前累計銷量已突破200萬本。

廣告 廣告

《國寶》日本票房強勁。（圖／傳影互動提供）

本片導演李相日先前來台宣傳曾說，希望電影能夠成為影史冠軍，還開玩笑說：「希望我離開人世之前，不要有人超越我的紀錄！」電影邀來吉澤亮、橫濱流星、渡邊謙等卡司主演，描繪日本歌舞伎文化，刻畫人性深處的孤獨與掙扎。

《國寶》在台灣自10月23日上映以來，同樣反應熱烈，票房即將突破三千萬。不僅吸引粉絲多刷，為感謝影迷支持，除了日本推出入場贈禮外，台灣也將推出威秀影城限定特典海報，預計將於近期公開。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導