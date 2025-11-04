《國寶》紅什麼？歌舞伎藝術的最高境界！台灣賣破千萬票房、日本賣破160億！必看8大原因

《國寶》

【文 / 黑色馬卡龍】翻拍自日本作家吉田修一創作的小說，吉澤亮、橫濱流星、渡邊謙主演，以歌舞伎藝術為核心故事的日本電影《國寶》National Treasure 在台上映十天就斬獲千萬台幣票房，成績不俗！事實上，《國寶》早就在日本賣破新台幣34億元（約160億日圓），觀影人次超過千萬，口碑持續延燒，難怪在台灣上映後，票房也逆勢上揚！而這部電影今年也即將代表日本、參與奧斯卡最佳國際影片的參賽角逐，絕對是「年度必看日本電影」。究竟《國寶》是在紅什麼？本文整理《國寶》必看的8大原因，號召文青和影迷一起來見證電影藝術的歷史時刻！

🍿《國寶》

上映日期：2025/10/23

演員：吉澤亮、橫濱流星、渡邊謙

導演：李相日

分級：輔導級15+

片長： 2 時 54 分

《國寶》描述歌舞伎演員將一生奉獻給藝術的故事。（傳影互動提供）

《國寶》必看原因1. 史詩級電影、凝聚日本表演藝術精華

《國寶》無疑是史詩級日本電影，故事原著來自於吉田修一，吉田修一傑作繁多，而導演李相日也曾多次翻拍他的作品包括《惡人》與《怒》。這一次導演李相日號召多位一線演員一起打造一場日本歌舞伎藝術的極致饗宴，吉澤亮挑戰飾演「歌舞伎界的橫綱」傳奇人物「喜久雄」，將觀眾帶入歌舞伎華麗絕美、卻也殘酷的訓練與表演場景！《國寶》使得全球觀眾認識歌舞伎的入門門檻變低、但品味卻會瞬間變高！是一部有魔法、凝聚了日本表演藝術文化精華的速攻膠囊！

《國寶》

《國寶》必看原因2. 藝術與人性的激烈交戰

主角喜久雄的出身充滿爭議，他並非出生自歌舞伎世家，只是憑藉一腔熱血與驚人天賦，就在保守的歌舞伎世家中殺出一條血路。電影聚焦在他苦練與受到傳統文化壓力下的拼勁與才華展示，藉以掙脫業內的歧視與排擠，並「以藝術為名」而寧願與魔鬼交易，放棄人生其他所有重要的東西！這種壓抑人性的決絕，帶觀眾看見一位叛逆天才燃燒自己生命、為日本藝能投注最純粹熱情的職人精神、也綻放出藝術的光輝。但當他得到藝術最高境界桂冠「國寶」名號時，回首當初的孤獨與瘋狂執著，其實在精神層面也以超越歌舞伎表面的華美，可說是喜久雄為了藝術，在人性上自己跟自己打了一場的激烈交戰結果。

吉澤亮在《國寶》中的演出相當動人。（傳影互動提供）

《國寶》必看原因3. 吉澤亮為「歌舞伎橫綱」獻出心臟！

本片最大看點是當紅演員吉澤亮，他為戲徹底轉型、以及歷經了長達一年半的歌舞伎訓練過程，為的就是要挑戰演出這位「歌舞伎界至高無上的國寶人物喜久雄」。吉澤亮的敬業精神在本片中得到了充分體現，片中，他從肢體動作、發聲、到繁複的化妝穿戴，堪算完美。由於主角喜久雄是從社會邊緣爬向藝術巔峰的「外來者」與「異類」，所以吉澤亮不僅要親自上陣展現歌舞伎的華麗身段與專業技巧，更必須同時演出角色複雜的內心掙扎與對藝術的強大執念。吉澤亮可說是為了演好「歌舞伎橫綱」都要獻出心臟了！而這份突破性演出，也成為《國寶》的一大看點，必須朝聖！

導演李相日希望呈現吉澤亮（左）與橫濱流星2人是「無法簡單說明的關係」。（傳影互動提供）

《國寶》必看原因4. 橫濱流星、渡邊謙扮演關鍵角色有看頭兩代影帝影后的演技巔峰對決

電影不但有吉澤亮這位精準選角，還有橫濱流星、 渡邊謙、高畑充希、寺島忍和森七菜等人都來演！渡邊謙飾演的歌舞伎導師，與吉澤亮在片中形成亦師亦父的複雜關係，兩人的對手戲火花四射，展現了教科書級別的演技張力。這種世代間的藝術傳承與家庭糾葛題，都透過了頂尖演員的詮釋，成為本片最引人入勝，充滿戲劇張力的揪心情節。

天才少年被知名歌舞伎演員收養，並以弟子身分，與師父之子一塊學習，攜手出道。（傳影互動提供）

《國寶》必看原因5. 李相日導演的極致影像語言美學

導演李相日自認自己是一個嚴格的導演，他要求吉澤亮與橫濱流星踏上艱辛的訓練之路，為的就是能讓他們演繹「女形」時在身姿和感情表演上都能展現出說服力。且電影中李相日導演又以其極具風格化的影像美學，將歌舞伎舞台的絢爛與傳統日式典雅建築全都拍進電影裡！透過電影鏡頭、把日本看戲文化提升到藝術層次。片中對於光影、色彩的運用，以及精心設計的舞台服飾，創造出既宏大又內斂的視覺饗宴。這種古典藝術與現代電影語彙的結合，讓《國寶》成為一場極具沉浸感的視覺盛典。

《國寶》

《國寶》必看原因6.歌舞伎華麗舞台下的傳統與創新衝突事發現場

電影將歌舞伎的舞台表演作為核心元素，展現了其精湛的技巧與華美的視覺效果，同時也不避諱地呈現出這種傳統藝術在現代社會面臨的困境：守舊與革新之間的矛盾。若要徹底遵循傳統，那麼歌舞伎遲早會滅亡，但若不守舊，各種革新的不確定性，也為已經習慣把文化規訓當真理的歌舞伎人無所適從！而喜久雄身為天才，雖然知道要恪守傳統，同時卻又管不住自己的生命力與叛逆，誤打誤撞，竟也推動了這項藝術的前進，成為《國寶》全片最好看的精彩衝突戲點。

《國寶》

《國寶》必看原因7. 迴響超大聲

不論是在日本或者台灣，《國寶》在社群和影評圈中都是「未演先轟動」，且上映後更轟動！而看過電影後更加能夠證明，《國寶》不僅是一場視覺上的頂級饗宴，更是一部探討人性深度的年度鉅作。電影成功地將傳統歌舞伎嚴謹、考究的古典美學，融合了現代電影流暢的敘事節奏，讓這門古老藝術變得更貼近當代觀眾。它的魅力在於透過藝術家的個人奮鬥，傳達出關於自我追尋、犧牲與愛的普世情懷，讓全世界都能感受日本「國寶級」藝術背後的巨大能量！

《國寶》

《國寶》必看原因8. 票房超給力

《國寶》在台上映十天就斬獲千萬台幣票房，11天達1210萬，吸金力大大振奮了藝術片市場。由於《國寶》早就在日本賣破新台幣34億元（約160億日圓），觀影人次超過千萬，在日成為「史上最高日本真人電影票房作品」指日可待！由於電影在拍攝上極度考究，大量場景選擇在京都等地的傳統舞台、古老宅邸中取景，營造出濃郁而真實的藝能界氛圍。電影鏡頭不只展現了舞台上的光鮮亮麗，也捕捉了後台準備、私人生活中的疲憊與孤寂，將京都的古典美與歌舞伎世界的嚴謹性完美融合，可說是揭露了一般人不能看到的歌舞伎文化內部秘辛，難怪日本和台灣都全民瘋《國寶》！

《國寶》現正熱映中。

《國寶》

