《國寶》紅什麼？歌舞伎藝術的最高境界！台灣賣破千萬票房、日本賣破160億！必看8大原因
【文 / 黑色馬卡龍】翻拍自日本作家吉田修一創作的小說，吉澤亮、橫濱流星、渡邊謙主演，以歌舞伎藝術為核心故事的日本電影《國寶》National Treasure 在台上映十天就斬獲千萬台幣票房，成績不俗！事實上，《國寶》早就在日本賣破新台幣34億元（約160億日圓），觀影人次超過千萬，口碑持續延燒，難怪在台灣上映後，票房也逆勢上揚！而這部電影今年也即將代表日本、參與奧斯卡最佳國際影片的參賽角逐，絕對是「年度必看日本電影」。究竟《國寶》是在紅什麼？本文整理《國寶》必看的8大原因，號召文青和影迷一起來見證電影藝術的歷史時刻！
🍿《國寶》
上映日期：2025/10/23
演員：吉澤亮、橫濱流星、渡邊謙
導演：李相日
分級：輔導級15+
片長： 2 時 54 分
《國寶》必看原因1. 史詩級電影、凝聚日本表演藝術精華
《國寶》無疑是史詩級日本電影，故事原著來自於吉田修一，吉田修一傑作繁多，而導演李相日也曾多次翻拍他的作品包括《惡人》與《怒》。這一次導演李相日號召多位一線演員一起打造一場日本歌舞伎藝術的極致饗宴，吉澤亮挑戰飾演「歌舞伎界的橫綱」傳奇人物「喜久雄」，將觀眾帶入歌舞伎華麗絕美、卻也殘酷的訓練與表演場景！《國寶》使得全球觀眾認識歌舞伎的入門門檻變低、但品味卻會瞬間變高！是一部有魔法、凝聚了日本表演藝術文化精華的速攻膠囊！
《國寶》必看原因2. 藝術與人性的激烈交戰
主角喜久雄的出身充滿爭議，他並非出生自歌舞伎世家，只是憑藉一腔熱血與驚人天賦，就在保守的歌舞伎世家中殺出一條血路。電影聚焦在他苦練與受到傳統文化壓力下的拼勁與才華展示，藉以掙脫業內的歧視與排擠，並「以藝術為名」而寧願與魔鬼交易，放棄人生其他所有重要的東西！這種壓抑人性的決絕，帶觀眾看見一位叛逆天才燃燒自己生命、為日本藝能投注最純粹熱情的職人精神、也綻放出藝術的光輝。但當他得到藝術最高境界桂冠「國寶」名號時，回首當初的孤獨與瘋狂執著，其實在精神層面也以超越歌舞伎表面的華美，可說是喜久雄為了藝術，在人性上自己跟自己打了一場的激烈交戰結果。
《國寶》必看原因3. 吉澤亮為「歌舞伎橫綱」獻出心臟！
本片最大看點是當紅演員吉澤亮，他為戲徹底轉型、以及歷經了長達一年半的歌舞伎訓練過程，為的就是要挑戰演出這位「歌舞伎界至高無上的國寶人物喜久雄」。吉澤亮的敬業精神在本片中得到了充分體現，片中，他從肢體動作、發聲、到繁複的化妝穿戴，堪算完美。由於主角喜久雄是從社會邊緣爬向藝術巔峰的「外來者」與「異類」，所以吉澤亮不僅要親自上陣展現歌舞伎的華麗身段與專業技巧，更必須同時演出角色複雜的內心掙扎與對藝術的強大執念。吉澤亮可說是為了演好「歌舞伎橫綱」都要獻出心臟了！而這份突破性演出，也成為《國寶》的一大看點，必須朝聖！
《國寶》必看原因4. 橫濱流星、渡邊謙扮演關鍵角色有看頭兩代影帝影后的演技巔峰對決
電影不但有吉澤亮這位精準選角，還有橫濱流星、 渡邊謙、高畑充希、寺島忍和森七菜等人都來演！渡邊謙飾演的歌舞伎導師，與吉澤亮在片中形成亦師亦父的複雜關係，兩人的對手戲火花四射，展現了教科書級別的演技張力。這種世代間的藝術傳承與家庭糾葛題，都透過了頂尖演員的詮釋，成為本片最引人入勝，充滿戲劇張力的揪心情節。
《國寶》必看原因5. 李相日導演的極致影像語言美學
導演李相日自認自己是一個嚴格的導演，他要求吉澤亮與橫濱流星踏上艱辛的訓練之路，為的就是能讓他們演繹「女形」時在身姿和感情表演上都能展現出說服力。且電影中李相日導演又以其極具風格化的影像美學，將歌舞伎舞台的絢爛與傳統日式典雅建築全都拍進電影裡！透過電影鏡頭、把日本看戲文化提升到藝術層次。片中對於光影、色彩的運用，以及精心設計的舞台服飾，創造出既宏大又內斂的視覺饗宴。這種古典藝術與現代電影語彙的結合，讓《國寶》成為一場極具沉浸感的視覺盛典。
《國寶》必看原因6.歌舞伎華麗舞台下的傳統與創新衝突事發現場
電影將歌舞伎的舞台表演作為核心元素，展現了其精湛的技巧與華美的視覺效果，同時也不避諱地呈現出這種傳統藝術在現代社會面臨的困境：守舊與革新之間的矛盾。若要徹底遵循傳統，那麼歌舞伎遲早會滅亡，但若不守舊，各種革新的不確定性，也為已經習慣把文化規訓當真理的歌舞伎人無所適從！而喜久雄身為天才，雖然知道要恪守傳統，同時卻又管不住自己的生命力與叛逆，誤打誤撞，竟也推動了這項藝術的前進，成為《國寶》全片最好看的精彩衝突戲點。
《國寶》必看原因7. 迴響超大聲
不論是在日本或者台灣，《國寶》在社群和影評圈中都是「未演先轟動」，且上映後更轟動！而看過電影後更加能夠證明，《國寶》不僅是一場視覺上的頂級饗宴，更是一部探討人性深度的年度鉅作。電影成功地將傳統歌舞伎嚴謹、考究的古典美學，融合了現代電影流暢的敘事節奏，讓這門古老藝術變得更貼近當代觀眾。它的魅力在於透過藝術家的個人奮鬥，傳達出關於自我追尋、犧牲與愛的普世情懷，讓全世界都能感受日本「國寶級」藝術背後的巨大能量！
《國寶》必看原因8. 票房超給力
《國寶》在台上映十天就斬獲千萬台幣票房，11天達1210萬，吸金力大大振奮了藝術片市場。由於《國寶》早就在日本賣破新台幣34億元（約160億日圓），觀影人次超過千萬，在日成為「史上最高日本真人電影票房作品」指日可待！由於電影在拍攝上極度考究，大量場景選擇在京都等地的傳統舞台、古老宅邸中取景，營造出濃郁而真實的藝能界氛圍。電影鏡頭不只展現了舞台上的光鮮亮麗，也捕捉了後台準備、私人生活中的疲憊與孤寂，將京都的古典美與歌舞伎世界的嚴謹性完美融合，可說是揭露了一般人不能看到的歌舞伎文化內部秘辛，難怪日本和台灣都全民瘋《國寶》！
《國寶》現正熱映中。
🍿《國寶》
上映日期：2025/10/23
演員：吉澤亮、橫濱流星、渡邊謙
導演：李相日
分級：輔導級15+
片長： 2 時 54 分
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
看完得《國寶》病 在台上映11天狂破千萬票房
看完得《國寶》病 在台上映11天狂破千萬票房EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
「左撇子女孩」首週末票房突破200萬 (圖)
國片「左撇子女孩」首週末票房突破新台幣200萬元，演員黃鐙輝（前左起）、張允曦與導演鄒時擎日前出席映後問答活動，與觀眾合影留念。中央社 ・ 13 小時前
道歉沒用！王子代言再-1 保健品牌急發聲明：合作已結束
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿昨天（11／1）首度回應出軌風波，她發布長達17分鐘的影片親自回應，認了與王子有「踰矩的行為」。不過，王子代言掉不停，除了上海音樂會跟台灣一日店長活動取消，就連大立光集團旗下的大立美保健食品品牌，也緊急發出聲明指出，表示雙方已終止合作，切割王子的意味濃厚。太報 ・ 1 天前
22歲護士腿麻、劇痛變色掛急診 醒來竟少一條腿！崩潰：進醫院是完整的
英國一名26歲的女護理師先前因腿部劇痛，到一間地區醫院急診室就醫，沒想到院方卻延誤治療16個小時，等到護理師手術醒來後，竟然少了一條腿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓妞小臉妝原來這樣化！「光影修容」＋「蓬鬆髮根」打造精緻立體臉，自拍不用找角度！
Step 1：光影修容讓輪廓更立體，一支完成自然小臉結構韓系小臉妝的精髓在於先定形，再上光——輪廓乾淨、不留硬線，但五官會有“自然挺”與“澎潤感”。I’M MEME的我愛小臉修容打亮棒就是這種日常版「立體臉捷徑」：一邊是霧感修容可收緊臉際、調整鼻影比例，另一邊帶細緻光澤的打...styletc ・ 3 天前
劉香慈黃嘉千欠栽培 進攻三立拚下半場人生
劉香慈產後睽違多時復出拍戲，今天2025三立集團內容創新發布會，將在新戲《我的媽媽欠栽培》和鍾欣凌、黃嘉千同台，鍾欣凌笑說十多年前與劉香慈合作節目時，對她印象深刻：「香慈是一個很可愛、一心向佛的小女生，嘴邊常念『阿彌陀佛』，還會幫動物迴向祝福。」她更回憶生日當天收到劉香慈送的精美佛經，相當感動。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
假戲真做！崔宇植認最愛拍婚紗 「浪漫深吻庭沼珉」粉炸了
假戲真做！崔宇植認最愛拍婚紗 「浪漫深吻庭沼珉」粉炸了EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
川習會沒談台灣 川普重申：中國清楚犯台後果
美國總統川普近日接受媒體專訪時透露，上周川習會主要聚焦於中美貿易議題，並未討論到台灣問題。但川普表示，中國國家主席習近平已向他保證，在川普任內不會對台灣採取行動，因為他們「很清楚後果」。中時財經即時 ・ 13 小時前
富蘭克林投顧：高資產客戶資產配置的最後拼圖 另類投資與私募股權二級市場！
富蘭克林證券投顧進駐高雄資產管理專區，10月31日獲准辦理外部資產管理(EAM)業務，可就有價證券、未核准之境外基金(含對沖基金)、私募股權基金及未具證券投資信託基金性質境外基金，提供高資產客戶包含投資顧問、投資分析建議，並代為執行交易、或具運用決定權之投資顧問服務並得代為執行交易等服務。品觀點 ・ 9 小時前
談合作前景 伊朗最高領袖籲美國停止挺以、退出中東
伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)今天(3日)表示，只要美國持續支持以色列、在中東地區部署軍事基地並干涉區域事務，伊朗就不可能與其合作。 據伊朗國營媒體報導，哈米尼說：「美國人有時說他們想和伊朗合作。但只要美國繼續支持可惡的猶太復國主義政權，維持軍事基地，並干涉(中東)地區，與伊朗的合作就不可能實現。」 美國總統川普(Donald Trump)今年10月向以色列國會發表演說時，曾表示只要伊朗願意，美國已準備好與伊朗達成協議，並稱：「(與伊朗的)友誼與合作之手是敞開的。」 但另一方面，根據半島電視台(Al Jazeera)報導，美國也對伊朗設下停止鈾濃縮、限縮飛彈庫存以及直接與華府談判等協商前提。伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)形容，美國的條件「既不合邏輯也不公平」。 美伊兩國原訂於今年6月中旬舉行第六輪核談判，但隨著以色列對伊朗發動12日戰爭，美國後來也加入以色列的行列，對伊朗核設施進行打擊，導致核談判陷入停滯。 據國際原子能總署(IAEA)的報告，伊朗的鈾濃縮程度達60%，距離製造核武所需的90%僅一步之遙。多年來西方強權一直希望將伊中央廣播電台 ・ 12 小時前
2025陸劇女將混戰開打！《山河枕》宋茜、《一笑隨歌》李沁、《錦月令》哈妮克孜 誰才是最強女將軍？
【文／孔渠】2025年的古裝出了好幾位各具特色的女將軍，有的披甲執銳所向披靡，有的充滿只謀與勇氣。從正在熱播中的《山河枕》宋茜、《錦月如歌》的周也，到即將開播的《逐玉》田曦薇，這些新一代古裝大女主共同構築出「強強聯手」的新敘事時代，以下就來解析她們各自魅力。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 小時前
日韓合拍劇推薦TOP5！小栗旬、韓孝周《浪漫匿名者》最甜，坂口健太郎虐戀必追
近年來日韓合拍電視劇掀起一股全新風潮，從療癒純愛到家庭群像劇，不僅在題材上突破文化界線，也讓劇迷看到截然不同的化學反應。這些作品揉合兩地創作團隊的敘事節奏與美學風格，展現細膩又真實的情感溫度。小編選了5部超吸睛的日韓合作電視劇，從甜到心尖哭Marie Claire美麗佳人 ・ 17 小時前
小S大女兒Elly氣場全開！戴上黑鑽皇冠 辣穿洋裝秀成熟美
女星小S（徐熙娣）與老公許雅鈞結婚後，育有3個女兒，分別是Elly、Lily及Alice。三個女兒從小就在鎂光燈下成長，其中大女兒Elly目前就讀美國南加大，不時在社群媒體分享近況。3日她曬出一系列最新美照，只見她戴著華麗皇冠、身穿緊身洋裝，氣質高貴又性感，瞬間成為焦點。中時新聞網 ・ 10 小時前
劉若英隔18年搶金馬影后 「躺著演孕婦」感動網：早該得了
女星劉若英出道近35年，身分相當多元，橫跨歌手、演員、導演等領域，並擁有許多膾炙人口歌曲或影視作品。不過，工作行程忙碌的她，時隔13年終於回歸台灣大銀幕，不僅主演電影《我們意外的勇氣》獲得好評，還因此入圍今年金馬獎最佳女主角。中時新聞網 ・ 1 天前
川普再爆猛料：習近平親口保證 他任內絕不對台動武
美國總統川普在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）知名新聞節目《60分鐘》專訪時，再度就台灣議題發表驚人言論。他首度明確宣稱，已從中國國家主席習近平及其團隊那裡，獲得了直接的口頭保證，稱北京在他總統任內，絕不會對台灣採取任何軍事行動。根據多家外媒報導，川普在這場於佛州海湖莊園預錄的訪談中表示：「他（習近平自由時報 ・ 23 小時前
李俊昊見面會12月底連開兩場！11/13官方會員、11/22全面開賣！時間地點、售票時間、票價座位、購票福利一次看
「韓劇男神」李俊昊主演的Netflix新劇《颱風商社》熱播，收視節節攀升，他的人氣也隨著飛漲！李俊昊也宣布將啟動亞洲巡迴粉絲見面會《颱風商社》戲劇粉絲見面會，台北站將於12/27、28連續兩天登場。時隔10個月李俊昊再度來台，將與粉絲分享拍戲幕後趣事、挑戰互動遊戲、重現偶像時期的唱跳舞台，還有包括HI-BYE、小卡全場福利，並有機會獲得簽名海報、簽名拍立得、團體合照以及一對一合照等福利。李俊昊將與台灣的粉絲們一起共度「年底最浪漫的約會」！李俊昊見面會時間地點、售票時間、票價座位、購票福利、必看戲劇代表作一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 15 小時前
林岱樺堅持高市長選到底？綠基層憂派系分裂釀危機
林岱樺堅持高市長選到底？綠基層憂派系分裂釀危機EBC東森新聞 ・ 12 小時前
陳明祺款宴美新英格蘭地區州議會團 盼在台設經貿辦
（中央社記者楊堯茹台北3日電）美國新英格蘭地區州議會領袖團訪台，外交部政務次長陳明祺今天於款宴時表示，期望新英格蘭地區各州來台設立經貿辦事處，並簽署駕照互惠協定。中央社 ・ 13 小時前
熱門股－大研生醫 電商旺季助漲
大研生醫（7780）受惠雙11電商購物節有望助攻11月業績成長，3日以漲停價187元作收、上漲17元，成交量放大至1,241張，為前一日的2.7倍，其中外資買超163張。法人預估雙11、雙12無論電商或實體通路都會齊步促銷，整體第四季營收動能可期。工商時報 ・ 5 小時前
國道2號大竹交流道改善 預計118年7月完工
國道2號大竹交流道為桃園地區重要交通節點，每逢青埔地區有大型活動時車流都塞爆，為疏解周邊聯絡道路尖峰時段壅塞問題，交通部高速公路局3日辦理「國道2號大竹交流道改善工程」動土典禮，預計民國118年7月完工，屆時大竹交流道西向至桃園高鐵站，尖峰將由原28分鐘路程縮短為13分鐘。中時新聞網 ・ 5 小時前