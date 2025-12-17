《國寶》風光奪冠！2025十大電影榜單出爐 《大濛》《F1電影》緊追在後

《國寶》。（圖／傳影互動提供）

「LINE TODAY聚光賞」公布「2025十大電影榜單」，日本電影《國寶》風光奪冠，金馬獎最佳劇情片《大濛》以些微之差居於亞軍，好萊塢大片《F1電影》排名第三；「年度電影發光者」得主則為《96分鐘》的林柏宏。

今年參與票選的80人「電影打光團」包括柯震東、宋芸樺、范少勳、姚淳耀、夏于喬、陳庭妮、温貞菱等演員及多位電影產業職人。前十名依序為《國寶》、《大濛》、《F1電影》、《左撇子女孩》、《一戰再戰》、《罪人》、《青春末世物語》、《喵的奇幻漂流》、《粗獷派建築師》、《我家的事》。

LINE TODAY聚光賞公布「2025十大電影榜單」。（圖／LINE TODAY提供）

冠軍《國寶》由李相日執導，吉澤亮及橫濱流星主演，獲讚表演、美術、造型及音樂全方位精緻展現日本歌舞伎傳統文化與古典美學。 陳玉勳導演的《大濛》以小人物冒險之旅引出白色恐怖時代悲歌，已於金馬獎同時獲得最佳劇情片及觀眾票選獎，可見雅俗共賞。《F1電影》由布萊德彼特主演，描述F1傳奇車手時隔30年重出江湖的故事，電影承載超強的視聽效果。

第四名的《左撇子女孩》代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片，順利搶進15強；《一戰再戰》、《罪人》在最近獎季獲獎不斷，被看好能在奧斯卡有所斬獲；《青春末世物語》為坂本龍一之子空音央的首部劇情長片，記錄了地震創傷，也以體制亂象關照青春成長；《喵的奇幻漂流》獲得今年奧斯卡最佳動畫片；《我家的事》則榮獲金馬獎最佳新導演和男配角。

此外，另一項全民票選活動「年度電影發光者」也揭曉結果，林柏宏以《96分鐘》奪冠，其後依序為《不可能的任務：最終清算》的湯姆克魯斯、《他年她日》許光漢、《我家的事》曾敬驊以及《96分鐘》宋芸樺。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導