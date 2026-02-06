《地平線》多人合作遊戲《地平線：獵人集結》無預警公開！PC、PS5雙平台支援3玩家連線共鬥
回到 2017 年，PlayStation 旗下第一方遊戲工作室 Guerrilla Games 推出的新開放世界 RPG 冒險遊戲《地平線：期待黎明》發行之後迅速吸引了玩家們的目光，大家必須要在廣袤的遊戲地圖中與各種機械獸鬥智鬥勇、找出故事劇情背後真相的體驗也廣獲好評，也讓 2022 年的《地平線：西域禁地》收穫了大家的期待。而就在昨（5）天 Guerrilla Games 驚喜宣布，《地平線》系列宇宙的下一步來了！這次將帶來多人合作遊戲《地平線：獵人集結(Horizon：Hunters Gathering，暫譯)》。
Guerrilla Games 的遊戲總監 Arjan Bak 昨（5）天宣布，他們這次將合作任務帶入了《地平線》系列宇宙，就叫《地平線：獵人集結》。《地平線：獵人集結》將是一款合作動作遊戲，預計將會登上 PS5 與 PC 平台，最多將支援三名玩家建立團隊，保護受到致命機械威脅的世界，並支援跨平台存檔。Arjan Bak 並表示，《地平線：獵人集結》的戰鬥體驗將會著重於戰術性、反應力與技術性這三點，並融合團隊合作。因此，或許到時候玩家們在對戰致命機械時可不會太簡單，得要好好合作才能順利通關。
此外，《地平線：獵人集結》也揭露了兩種遊戲模式：「機械入侵」中成群機械獸會從地下通道中湧出，並且由一隻特別強大的 Boss 所領導；而「大釜下降」將是一個有更多階段的連續任務考驗，玩家們必須想辦法從一個個房間中逃出生天，獲得最後的獎勵。
並且，《地平線：獵人集結》中似乎也有類似職業系統的東西，因為官方也提到，可以從一組有獨特技能的「獵人名冊」中選擇自己想要的玩法與武器，同時會有類 Rogue 系統來讓玩家們進一步打造專屬於自己的玩法，《地平線：獵人集結》中也會有《地平線》宇宙的新故事情節，會有新的謎團、角色與威脅登場，而遊戲預計將於 2 月底進行第一次全球小規模 Beta 封測，有興趣的玩家們也能透過 PlayStation Beta 計畫報名。以及，Guerrilla 工作室總監 Jan-Bart Van Beek 也有特別表示，雖然這次要做多人遊戲，但單人遊戲的部分 Guerrilla Games 工作室還是會繼續開發下去。
在社群時代，高調曬成果成了常態，但真正把錢留住的人，往往選擇反其道而行。命理觀點指出，有些人越低調，財運反而越穩。特別是有4生肖，看似不張揚，卻最懂得布局與累積，被形容為「悶聲發大財」的代表。林宜君