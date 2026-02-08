《地平線》新作角色「豐腴身材+義肢」設計惹議，玩家指「硬塞DEI毀遊戲」
索尼互動娛樂（SIE）前不久公開了《地平線》系列最新的多人連線新作《Horizon Hunters Gathering》（暫譯：地平線：獵人集結），然而首波宣傳影片釋出後，就馬上在 YouTube 平台上遭大量「倒讚」轟炸，負評數遠超好評。玩家社群的主要炮火集中在遊戲的角色設計風格，認為其過度強調 DEI 元素，導致人物造型完全脫離劇情和邏輯等設定，甚至被批評是在重蹈先前《星鳴特攻》的覆轍。
引發最大爭議的焦點在於其中一名女性角色的外型設計，該角色擁有非常豐腴的肥胖體型，卻同時一隻腳還裝著纖細的義肢。這樣的設定讓不少網友瘋狂吐槽，質疑在需要高強度體能的狩獵與末日生存環境下，能出現這種身材超級不合理，完全不符合長期狩獵和運動的邏輯。
不少人認為這種為了硬塞政治正確要素，而犧牲合理性的設計，讓人感到相當突兀。甚至有台灣玩家猜測這體型加上被截肢，很有可能是和「糖尿病」有關的設定，不過目前官方尚未公開角色詳細資訊。
面對索尼繼《星鳴特攻》後再次推出引發角色設計爭議的作品，許多玩家批評官方似乎從來都沒有在先前的市場失敗中吸取教訓，執意在遊戲中持續輸出特定意識形態。目前網路上已經有海外玩家利用 AI 技術將該角色「重製」，成符合傳統與邏輯的外型以表達抗議；社群普遍認為，假如遊戲開發商持續忽視玩家對角色設計的真實反應與遊戲世界觀的協調性，該作恐怕將面臨嚴峻的市場考驗。
通過第三方插件顯示，YouTube 目前官方預告的倒讚數量已經達到 7.1 萬，比起正面的 1.9 萬還要高出數倍。知名實況主 Asmongold 更是吐槽：「已經數不清這是《星鳴特攻》3.0 還是 4.0 了」、「這遊戲的客群到底是哪些？」並且拿來和《鳴潮》等遊戲的角色設計比較。甚至直言，之後遊戲停止營運、開始裁員、關閉遊戲工作室時，他還可以製作更多影片來談這件事情。
