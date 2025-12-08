《坂本日常》和《灌籃高手》夢幻聯動！井上雄彥手繪「板本」被吐槽：就是安西教練
連載中的超人氣漫畫《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》，在今年 1 月動畫化獲得關注，而原作漫畫家鈴木祐斗和傳奇籃球漫畫《灌籃高手》作者井上雄彥，在今日發售的「週刊少年 Jump」上進行了一場特別對談，來慶祝SAKAMOTO DAYS 坂本日常》連載滿 5 週年。作為這次夢幻聯動的驚喜，井上雄彥還特別親筆繪製了一張《坂本日常》主角坂本太郎的插圖，沒想到因為畫風太過「熟悉」，加上坂本的造型，很快就在網路上掀起討論：「這不就安西教練嗎」
井上雄彥筆下的坂本太郎，因其圓潤的臉型、眼鏡造型與慈祥又帶點威嚴的神情，和《灌籃高手》中的湘北靈魂人物「安西教練」簡直如出一轍。事實上，早在《坂本日常》連載初期，就有許多敏銳的粉絲戲稱發福後的坂本太郎根本是「最強殺手版的安西教練」，網路上也有不少將兩人連結的二創惡搞。
而這次井上雄彥本人的「官方致敬」讓這則長久以來的粉絲梗圖成真，被網友笑稱是「官方認證的異父異母雙胞胎」。但可惜的是，鈴木祐斗繪製的並非安西教練，而是一張《灌籃高手》的「櫻木花道」，畢竟他才是本作的男主角。
許多網友也在井上雄彥的 X（推特）練習圖下方留言：「這感覺都是同一條世界線」、「安西教練是傳說殺手的世界線」、「老師認證，坂本和安西教練根本一模一樣」、「莫非井上老師就算不練習也能完美畫出來...？！」、「在便利商店當店長安西教練啊」
練習した✒️ https://t.co/98ocLOxYJk pic.twitter.com/CxyZN9Nqxy
— 井上雄彦 Inoue Takehiko (@inouetake) December 8, 2025
其他人也在看
《棕色塵埃2》確認取消Steam上架！官方公告曝背後原因
人氣 RPG 手遊《棕色塵埃2》（Brown Dust 2）原定 12 月 16 日登上 Steam 平台，連願望清單人數都已突破 20 萬，沒想到前日卻發生遊戲 Steam 商店無預警下架消息，而玩家等了一天後，官方正式宣布，因平台政策規劃緣故，最終決定取消 Steam 上市計畫。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 分鐘前 ・ 發起對話
三毛貓Twitch直播被抹黑「談前東家」遭禁音，無奈吐心聲：單純的霸凌
日本知名個人勢 VTuber みけねこ（也被稱"三毛貓"或"咪醬"，Bilibili 中文名為"咪萪貓"）最近在 Twitch 平台進行直播時，因為其中幾個片段又遭人刻意抹黑造謠，指稱「因為談到前東家」所以被投訴刪除音訊。三毛貓本人也因為網路上長期的各種抹黑，發文直言：「乾脆退出網路算了」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
喜歡相同動漫不等於政治同路人！日本大臣小野田紀美嘆：別把政治帶進ACG
日本高市早苗內閣上任後民調亮眼，其中擔任經濟安全保障大臣的小野田紀美，因其獨特的個人風格在網路上擁有極高人氣。然而，這位被視為「最懂宅文化」的閣員近日卻在社群 X（推特）上發布長文，嚴肅向追隨者呼籲「公私分明」。小野田紀美直言，興趣相同或喜歡同一部作品，並不代表在政治理念上就會產生共鳴。她不希望民眾單純因為她是「御宅族」就盲目支持自己，強調在討論喜歡的東西時，就像是一場美好的下午茶，不該刻意加入多餘的雜音。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
《人中之龍》20周年人氣投票「真島吾朗」遙遙領先奪冠！七代主角竟差點跌出前十？
《人中之龍》首部作品於 2005 年在 PS2 上發售，今年邁入二十周年，SEGA 官方日前舉辦角色人氣投票總選舉，昨（7）日於直播公布結果，由「真島吾朗」不意外遙遙領先拿下冠軍，桐生一馬則是排名第二，意外的是七、八代主角「春日一番」僅排名第十。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
Discord年度回顧hololive成員大揭密！獅羊組合放閃、佩克拉通話時數ViVi入榜！
知名語音通訊軟體 Discord，不久前推出了 2025 年度回顧功能，許多 hololive 的 VTuber 成員也紛紛在社群 X（推特）和直播中曬出自己的數據，意外曝光了成員們私底下的交情和互動頻率。其中，角卷綿芽更是貼出了與獅白牡丹的驚人互動數據，讓「獅羊組合」的粉絲大呼過癮。還有綺綺羅羅薇薇，更是擠入最愛的兔田佩克拉「最多時間相處」前三名。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
日本粉絲腦洞無極限！東京動漫展各種神Cosplay，好萊塢明星傻眼配合演出
2025 東京動漫展（東京コミコン2025，TokyoComicCon）於 12 月 5 日到 7 日在幕張展覽館盛大舉行，這屆活動依然星光閃耀，邀請了眾多歐美影視圈的超重量級嘉賓。像是包括漫威電影宇宙的「酷寒戰士」Sebastian Stan、《魔戒》「佛羅多」Elijah Wood 與「山姆」Sean Astin、《雙面人魔》「漢尼拔」Mads Mikkelsen 等大咖。現場日本粉絲為了和偶像合作，可以說發揮了極致的 Cosplay 創意和熱情，而明星們面對各種突發奇想的合照要求，也展現了極高的親和力與幽默感，留下了無數精彩的互動場面。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《噬血代碼2》公開最新Boss戰宣傳影片，登場角色及武器情報搶先看
萬代南夢宮娛樂於今（08）日公開，即將在2026年1月29日於PlayStation5／Xbox Series X|S平台，在1月30日於STEAM平台發售的探索型動作遊戲《CODE VEIN 噬血代碼 II》的最新遊戲情報及宣傳影片。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
地獄梗開過頭？《動物方城市2》日本票房破紀錄 外媒稱「投下核彈」遭炎上
迪士尼高人氣動畫續作《動物方城市2》（Zootopia 2）最近在日本正式上映，光是上映首日票房就突破 4.1 億日圓，一舉超越《冰雪奇緣2》與《超級瑪利歐兄弟電影版》等大片，創下西方動畫電影在日本影史上的最高首日票房紀錄。然而，在慶祝票房大捷的同時，一個歐美票房追蹤自媒體，卻用英文「投下核彈」的方式來形容，引起歐美網友認為不妥，日本網友也相當傻眼。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
花生濾鏡擊敗精緻V皮？TheBurntPeanut獲頒「最佳VTuber」引爆社群炎上
在剛落幕的實況主大獎 The Streamer Awards 2025 中，「最佳 VTuber」（Best VTuber）獎項最終由實況主 TheBurntPeanut 獲得，卻意外引爆了 VTuber 和實況圈的激烈論戰。不同於傳統 VTuber 投入大量資金製作精緻的 Live2D 或 3D 模型，TheBurntPeanut 的虛擬形象只是一個 Snapchat 的濾鏡「花生」。這讓許多創作者感到不滿，批評這不尊重那些認真經營角色設定、投入高昂成本製作外皮的 VTuber。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
傻子與白痴成團10年 得金曲後擔憂「想說的話越來越少」
傻子與白痴今年成團10周年，推出新EP《在沒有答案的日子裡》，同名主打邀來163 braces合作，被樂迷形容「超級夢幻聯動」，主唱維澤說：「寫這首歌時就覺得而要一個聽感上很清澈的女生，來讓這首歌更有層次。」Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
誰才是正宗？北漂妹「點1早餐」見實物崩潰 一票南部人瘋掉：啥鬼料理
台灣早餐店餐點琳瑯滿目，不論中式或美式，都能讓人大飽口福，但相同餐點名稱，南北部的做法卻可能截然不同。一名北漂女子分享，她在台北早餐店點了一份「熱狗蛋」，原以為會是用蛋液包裹熱狗、口感融合的熟悉作法，沒想到端上桌的竟是熱狗與荷包蛋「分開擺放」，讓她當場錯愕不已，貼文曝光後，隨即掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 3
《英雄聯盟》T1 Faker首談Gumayusi離隊，本人曝加入HLE原因：他們給了我尊重
《英雄聯盟》攸關明年亞運名額的 KeSPA Cup 目前正火熱進行中，包含 T1、HLE 等隊伍都以一軍陣容出戰，並在 Disney+ 獨家直播，而在期間 Faker、Gumayusi 也接受訪問，分別被問到對於姑媽離去的感想，以及姑媽為何選擇 HLE 的原因。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
曾是李登輝御醫！「台灣心臟研究先驅」連文彬逝世 享耆壽97歲
台大內科名譽教授、醫療奉獻獎得主連文彬，過去曾是前總統李登輝的御醫，擔任醫療小組召集人11年之久，他曾說：「這是我最榮幸的一個時期。」高齡97歲（虛歲99歲）連文彬，驚傳6日晚間逝世，家屬已在社群證實了。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 12
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 16
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 12
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 1071
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 12
日職/曾放話輸台灣改當投手 辰己涼介FA乏人問津
日本職棒樂天金鷲12強球星辰己涼介行使自由球員權利後，至今落腳處未定，據日媒報導他至今尚未收到任何日職球團的正式報價，也沒任何球團傳出對他有興趣，處境相當尷尬。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5