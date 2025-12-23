《塵白禁域》參加2026台北電玩展！打造獨特主題展區提供改版試玩與周邊販售

由NIJIGEN代理營運的3D美少女射擊RPG《塵白禁域》今日宣佈將正式參展2026年台北國際電玩展！這將是《塵白禁域》首次參展台北國際電玩展，官方將在現場打造獨特的「奔赴一場約定」主題展區。本次展出將為分析員帶來沉浸式的花園主題環境，搭配逼真的巨型互動打卡裝置、等比例模型與美少女互動螢幕等，再現遊戲內的氛圍。現場也將提供《塵白禁域》全新改版內容試玩、多樣周邊商品販售，以及充滿互動樂趣的遊戲挑戰，誠摯邀請分析員蒞臨，一同參與這場約定之旅！



【塵白禁域 2026台北國際電玩展 展出資訊】

展出時間：2026年1月29日（四）～2月1日（日），每日09:00～17:00（UTC+8）

展覽地點：台北南港展覽館1館（台北市南港區經貿二路1號）

攤位編號：N406《塵白禁域》

《塵白禁域》將於現場打造沉浸式展區體驗，邀請分析員奔赴一場與美少女的浪漫相遇！

《塵白禁域》官方將在展場打造獨具特色的主題展區，以「與美少女赴約的浪漫氛圍」為設計核心。現場將設置多項互動打卡裝置，包括巨型信件、等比例精緻模型以及與美少女的動態螢幕等，讓分析員踏入展區的瞬間便能親身感受浪漫氛圍。

為了讓分析員盡興參與，本次參展還設有其他多項互動環節。展會期間，分析員可親自試玩《塵白禁域》全新改版內容，搶先體驗最新推出的角色與外觀。官方特設周邊商品販售區也提供周邊商品供分析員選購。互動與舞台區域將設置多種遊戲挑戰任務，完成指定任務的分析員即有機會獲得精美周邊獎品。舞台表演將定時進行，為分析員帶來豐富且精彩不間斷的參展體驗。

《塵白禁域》遊戲介紹

《塵白禁域》是一款支援行動端、PC雙端的3D美少女射擊遊戲。分析員需要指揮三人小隊，在零區限時突進，打出絕妙配合。遊戲蘊含隱秘的真相等待分析員在戰鬥中探索，同時提供輕鬆治癒的基地系統，讓分析員與美少女們在點滴日常中共建深厚的羈絆。欲了解本次參展的最新資訊與遊戲動態，歡迎鎖定《塵白禁域》官方社群平台，隨時掌握最新的展會活動安排，千萬別錯過這場盛會！

以上內容為廠商提供資料原文