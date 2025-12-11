《境界觸發者》動畫宣布第1季「完全重製」，粉絲期待「維札vs遊真」神作畫重現

動畫《境界觸發者》（World Trigger）官方昨日晚間驚喜宣布「REBOOT 計畫」，將以「完全新作」形式重製第一季，從原作漫畫第 1 話開始，涵蓋「邊境入隊篇」、「近界民大規模侵攻篇」及「B級排名戰開幕篇」，讓不少粉絲相當興奮，不到一天就破 230 萬次觀看。

第一季動畫宣布重製！（圖源：境界觸發者）

原本的第一季在 2014 年至 2016 年間播出，共 73 集，當時因連續播出劇情塞入不少原創內容，以因應漫畫進度，也導致與後續的第二、三季有品質上的落差。此次重製雖然未公布原因，但剛好可以更忠實還原漫畫精華，讓新觀眾與老粉絲可以用更高品質觀看整個系列。

消息公布後不少人興奮留言：「維札對遊真那場戰鬥終於能看到神作畫了！」 也有人感慨「從頭追的粉絲等到這一刻，值了」。這次 REBOOT 計畫的更多情報將於在 12 月 20 日至 21 日舉行的 Jump Festa 2026 公開。