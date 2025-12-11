《境界觸發者》動畫宣布第1季完全重製！粉絲期待「維札vs遊真」神作畫重現
動畫《境界觸發者》（World Trigger）官方昨日晚間驚喜宣布「REBOOT 計畫」，將以「完全新作」形式重製第一季，從原作漫畫第 1 話開始，涵蓋「邊境入隊篇」、「近界民大規模侵攻篇」及「B級排名戰開幕篇」，讓不少粉絲相當興奮，不到一天就破 230 萬次觀看。
原本的第一季在 2014 年至 2016 年間播出，共 73 集，當時因連續播出劇情塞入不少原創內容，以因應漫畫進度，也導致與後續的第二、三季有品質上的落差。此次重製雖然未公布原因，但剛好可以更忠實還原漫畫精華，讓新觀眾與老粉絲可以用更高品質觀看整個系列。
◤REBOOTプロジェクト とは◢
原作コミック第1話に始まり、
ボーダー入隊編・近界民(ネイバー)大規模侵攻編・B級ランク戦 開始編を、
“完全新作”アニメ化するプロジェクト。
製作は、2nd/3rdシーズンまでと同様、
東映アニメーションが続投し、よりパワーアップした
「ワールドトリガー… pic.twitter.com/RtyWXI5Aqu
— ワールドトリガー アニメ公式 (@Anime_W_Trigger) December 10, 2025
消息公布後不少人興奮留言：「維札對遊真那場戰鬥終於能看到神作畫了！」 也有人感慨「從頭追的粉絲等到這一刻，值了」。這次 REBOOT 計畫的更多情報將於在 12 月 20 日至 21 日舉行的 Jump Festa 2026 公開。
其他人也在看
曝小紅書將手機資料全傳中國 內政部：兩岸網路唯一直通的高速公路
內政部警政署刑事局近日公布將小紅書暫行限制1年。內政部政務次長馬士元今（11日）表示，「小紅書為兩岸目前網路上唯一直通的高速公路」，因為兩岸用的是同一個伺服器，所有的資料都會回傳到中國，詐騙集團已經盯上，即使小紅書願意「落地」，還是要面對資安與詐騙問題。鏡新聞 ・ 33 分鐘前 ・ 發起對話
賴佩霞才剛開完個唱 突收小女婿過世噩耗急飛美國奔喪
【緯來新聞網】睽違歌壇多年，賴佩霞在首場個人演唱會後，再度走進錄音室錄製全新單曲〈總會有個人〉，象徵緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
潤泰材手握5萬樘門訂單！總經理林依潔拚「每年引進新品牌」
潤泰集團旗下水泥公司潤泰材（8463）近年積極發展其他建材，像是代理的日本製NIHON FLUSH室內木門，國泰、元利等一線品牌建商建案皆有簽約使用。總經理林依潔今（11）日表示，目前市場需求持續增長，已掌握超過5萬樘門訂單，公司持續進行產品搜尋與代理評估，目標是每年至少引進一項新代理品牌，初期仍以住宅市場及新建案為主，未來才可能拓展至其他通路。Yahoo奇摩股市 ・ 16 分鐘前 ・ 發起對話
南市府連3年推動扶輪之子認養計畫
臺南市政府與國際扶輪三四七○地區今年再次合作啟動「二零二五至二六年扶輪之子認養計畫」，提供六百一十一名兒少學子每人一萬二千元學雜費及學用品補助，總額達到七百三十四萬餘元；市長黃偉哲九日頒贈感謝狀，感謝地區總監莊和達及各扶輪社對兒少照顧的長期投入，與市府合作為弱勢學子提供支持，確保教育不中斷，為孩子打造更穩固的未來。黃偉哲市長表示，國際扶輪三四七○地區長期關懷弱勢兒少，連續三年推動「扶輪之子認養計畫」，結合社會局、家扶中心、學校，提供有心向學但經濟條件受限孩子實質幫助，讓其安心學習與成長，這份支持不僅是即時的幫助，更是愛與善的傳遞，也與SDGs優質教育精神相契合，鼓勵受助孩子藉由支持突破困境，展開更好未來。社會局長郭乃文指出，市府持續透過跨單位媒合，為弱勢家庭孩子串接更多就 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI股漲勢驚人，為何這檔ETF將輝達、微軟、Meta等科技巨頭棄如敝屣？
在美股市場，什麼樣的公司才配得上「優質股」的頭銜？AI大廠是否還屬於此列？這場圍繞「quality」定義的爭論，不只讓兩檔規模上百億美元的ETF走出完全不同的績效，也重新點燃市場對AI投資究竟是金礦還是深坑的辯論。兩檔ETF同樣挑好公司，持股卻差很大規模480億美元的 iShares MSCI USA Quality Factor（QUAL）與150億美元的......風傳媒 ・ 16 分鐘前 ・ 發起對話
「只有打呼聲變大」46歲女驚罹喉癌 精準手術保留語言功能
一名46歲黃姓女士因咽喉部出現光滑腫塊，初步診斷為良性淋巴腫瘤或黏液囊腫，由於僅有鼾聲變大而無其他症狀，延宕近一年半。直到腫塊逐漸變大才轉診至林口長庚，經深部切片確診為罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」，且已侵犯喉部外側組織，屬第三期晚期喉癌。醫療團隊利用單孔達文西機器手臂進行「內外複合喉保留手術」，成功保留聲帶，病人術後兩週即恢復說話與正常進食。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
黑歷史公開處刑！小六女粉把《齊木楠雄》當BL看，作者10年後要兌現承諾
知名搞笑漫畫《齊木楠雄的災難》作者麻生周一，最近在個人社群 X（推特）上的一則貼文，吸引超過 2,000 萬觀看，以及 37 萬讚。起因是他在 2016 年時，曾分享收到一封來自小學六年級女粉絲的信件，信中女粉絲直言自己很喜歡 BL（Boy's Love），並且把《齊木楠雄的災難》當作 BL 漫畫來看。當時麻生周一覺得這件事相當有趣，就在當年推特上發下豪語，表示要在 10 年後將這封信寄回去給這位粉絲。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 27 分鐘前 ・ 發起對話
收盤／Fed再降息空歡喜！台股創高後暴跌375點 指數高低差544點
聯準會（Fed）如預期降息1碼，為今年第三度降息，但主席鮑威爾暗示未來寬鬆空間有限，市場解讀為「利多出盡」，美股全面收紅，台股開高創下28568歷史高點後卻一路走低，上下高低點差544點，終場翻黑重挫。加權指數今（11）日收在 28,024.75點，大跌 375.98點跌幅1.32%，成交金額放大至 5178億元；櫃買指數收 263.98點，下跌 0.69點跌幅0.26%，成交金額約 1729億三立新聞網 setn.com ・ 17 分鐘前 ・ 1
3分鐘燒3千萬！TGA天價廣告費曝光，網友擔心步上E3後塵
被譽為遊戲界奧斯卡的 2025 遊戲大獎（The Game Awards, TGA），即將在台灣時間 12 月 12 日（五）早上 8：30 展開。而近日該活動卻引起一些爭議，有外媒曝光要在 TGA 頒獎典禮上播放 3 分鐘的遊戲宣傳片，價格居然要上百萬美元，甚至連入圍的遊戲團隊想要前往線下領獎，都可能要額外購買售價不便宜的門票。這讓不少玩家和業內人士擔心，如此高昂的門檻是否會讓該活動逐漸變質，重蹈過去 E3 展商業化過度導致沒落的覆轍。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
TGA 2025神秘雕像破案了！新商標偷曝光，竟是《柏德之門3》拉瑞安工作室新作
今年的年度遊戲大獎 TGA2025 即將在台灣時間 12 月 12 日早上登場，除了揭曉今年的遊戲圈各大獎項獎落誰家外，各個遊戲廠商又將帶來旗下新作的什麼未來動向也備受玩家們的期待。而之前 TGA 活動創辦人 Geoff Keighley 分享了位於美國加州沙漠的神祕雕像座標後，也引起大家猜測到底是哪一款遊戲的宣傳手法，之前被玩家們猜的《戰神》、《暗黑破懷神4》等作品都已經一一表示跟他們無關，而現在事情的真相似乎已經呼之欲出，因為看起來好像是《博德之門3》開發商 Larian Studios 旗下 CRPG 作品《神諭：原罪》系列的新作品？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
李千娜全家福曝光！一家五口「幸福感滿出框」
李千娜6日在TICC舉辦出道18年的首次大型演唱會「入戲」，活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。合照中，李千娜抱著次子，顧穎乖巧站在身旁，黃尚禾與長子則陪伴在側，全家統一穿上黑色T恤，呈現和諧又暖心的氛圍。難得的一家五口同框，自由時報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 78
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 23
她胸悶看診竟遇「法醫本人」！高大成神背景曝光驚呆網
社會中心／饒婉馨報導知名法醫高大成在命案分析領域，累積多年經驗，在法醫界有極高評價，更是經常應媒體要求解析離奇命案。然而他不只會解剖屍體，同時也在診所替人看病。有一名女網友近日發文表示，她因身體不適，隨便在Google找了一間診所掛號，結果進診間時，發現醫生是高大成，讓她本人超意外。民視健康長照網 ・ 23 小時前 ・ 2
峮峮昔缺席《飢餓遊戲》錄影挨轟 製作單位突證實她畢業了！心酸真相曝
《飢餓遊戲》節目製作單位透過官方臉書發聲明指出，峮峮因身體因素無法同時負荷繁重行程，早在1年前便首次提出請辭，但基於多年情感，團隊希望她以「請假」方式休息、調養身體，盼能保留更多彈性。然而，期間未及時向外界清楚說明，使她承受外界誤解與網路輿論壓力，對此節目...CTWANT ・ 2 天前 ・ 61
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 24
神秘室友1／曾自稱母胎單身！林廷憶爆「穩交」 同居人貼心忙進忙出
10月24日下午3點半，本刊直擊林廷憶的同居人騎機車到附近的自助洗衣店送洗衣服，隨後返家，1個小時後林廷憶和同居人一起下樓，後者同樣戴著安全帽騎機車出門，而穿著居家的林廷憶手上拿著一包香菸，在住處附近散步，走沒幾步便點起香菸解癮。隨後，她走到巷子口靜靜地站在路...CTWANT ・ 1 天前 ・ 12
范瑋琪「自認河北人」想回老家唱！被攻擊走音「唱歌難聽」反擊：我有我的style
娛樂中心／巫旻璇報導歌手范瑋琪（范范）近年將事業重心移往中國，近日她接受中國媒體《騰訊娛樂》專訪，吐露這6年間經歷的低潮與心路歷程，分享這段期間陸續失去父母、奶奶、叔叔與摯友大S，加上長期面對網路批評，讓她一度陷入自我懷疑，「我們只是平凡善良的人，卻被誤會得像魔鬼一樣」，更自認是河北人，坦言「希望有一天回去吃家鄉菜，開一場演唱會」。民視 ・ 23 小時前 ・ 160
陳晨威與啦啦隊女神火速登記結婚！啾啾成人妻首日曬身分證 超閃發聲
樂天桃猿球星陳晨威9日向中信兄弟啦啦隊女友Julia（林尹樂）求婚成功，隔天兩人火速前往戶政事務所登記結婚，許多好友都到場送上祝福。Julia也在成為人妻第一天，甜蜜發聲告白，「遇見你，成為我生命裡的光，照亮下半輩子的暖光」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 28