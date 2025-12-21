《墮落之王2》執行長稱「Epic獨佔不影響銷量」：數據證明想玩的還是會買單
今年 6 月動作角色扮演遊戲《墮落之王2》（Lords of the Fallen 2）宣布，並確認 PC 版本將由 Epic Games Store 獨佔發行，這在當時就引起過許多玩家反彈，表示自己會抵制購買，直到遊戲結束獨佔上 Steam 為止。而對此，開發商 CI Games 的執行長 Marek Tyminski 一直都在個人 X（推特）上解釋其原因，最近更是公開回應，直言即便是 Epic Games 獨佔，真正想玩的玩家還是會購買，並強調這策略背後有實際的銷售數據支撐。
Marek Tyminski 解釋：「讓我們把話說清楚：大多數想要某款特定遊戲的 PC 玩家，就算該遊戲是 Epic 獨佔，他們依然會選擇在 Epic 上購買。」他指出，這項論點並不是憑空猜測，而是依據 Epic Games 平台北美和歐洲等主要市場（不含亞洲）首發第一年的真實銷售數據。雖然言論雖然是執行長對自家作品吸引力的信心，但也再次激起了社群對於 Steam 與 Epic 平台之爭的討論。
然而多數玩家仍然不買單，直接回嗆：「如果不登陸 Steam 我就不買」、「那就祝好運，反正我不買」、「Epic 會買獨佔，不就證明了沒人會想要用這平台嗎」。也有玩家冷靜分析，指出雖然 Epic 獨佔或許能拿到保底資金，但會犧牲掉 Steam 龐大的社群曝光度與銷售潛力，這對於建立玩家基礎並非長久之計；更有網友直言「開發商總是低估了大家不想安裝另一個啟動器的決心」，以及提到 Epic 獨佔《心靈殺手2》直到發售 14 個月後才回本的案例。
其他人也在看
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 486
坦言2結局「都算民進黨贏」！沈富雄曝2026警訊：藍營5縣市恐全部失守
面對即將到來的2026大選，即便藍白陣營經歷兩次反罷成功後士氣大振、被看好接力痛擊民進黨，仍有不少時事評論員、藍營人士提出警告；針對資深媒體人黃暐瀚此前點名，目前由國民黨執政的5個縣市恐遭綠營翻轉一事，前立委沈富雄坦言，藍營5縣市可能一次丟掉4席、甚至5席全丟。黃暐瀚點名宜蘭縣、台東縣、新竹縣、彰化縣跟嘉義市等5縣市「有失手可能」；沈富雄在《POP大國民》節......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 52
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
贊成彈劾賴清德？最新網路民調太震撼 81.7%民眾不忍了
行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，在野黨痛批毀憲亂政，藍白立委19日宣布要對賴清德總統提出彈劾案。據最新網路民調顯示，高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 152
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 88
57歲余家昶捨命擋下張文「一整箱汽油彈」 阻斷一場大屠殺
捷運台北車站跟中山站近日遭恐怖攻擊，整起事件共15人送醫，其中27歲嫌犯張文與另外3位民眾死亡，15人中有2人命危，死者中57歲男子余家昶，捨身阻止了張文計畫半年，用一整箱汽油彈攻擊的恐怖計畫。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 22
台捷運史3起隨機砍人犯嫌「共同點」曝 命理專家：毛骨悚然
社會中心／綜合報導北市19日發生駭人隨機砍人案，犯嫌張文在台北車站、中山站施放煙霧彈後，便利用刀械隨機殺人，造成3位民眾重傷送醫不治。對此，命理專家楊登嵙則透露，2014年因在北捷殺人遭判死刑的鄭捷、2024年的中捷持刀隨機傷人的洪淨與張文，3人皆有驚人共同點。民視 ・ 1 小時前 ・ 33
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 52
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買
今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭
台北市19日晚間發生震撼社會的無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯張文（27歲）繼續行兇的余姓男子（57歲），因英勇制止暴行而不幸喪命。親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，而是一位博學熱心的資深理財專家，其義行成功保護現場眾多民眾，各界深感哀悼並疾呼應將其事蹟入祀忠烈祠，以表彰英雄行為。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 32
中國網球選手頻傳打假球 逄仁龍涉22場遭禁賽12年
（中央社台北20日電）國際網球公正調查組織（ITIA）19日公告，對中國網球選手逄仁龍禁賽12年並處以11萬美元（約新台幣350萬元）罰款，因為他在2024年5月至9月間操縱或企圖操縱22場比賽。上個月，ITIA才對兩名打假球的中國網球選手處以禁賽罰款，另有一名選手遭臨時停賽。中央社 ・ 18 小時前 ・ 16
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 805
家樂福正式掰掰了！ 2026年中更換招牌 羅智先震撼出擊3盤算
昨（19）日統一企業傍晚發重訊宣布，旗下全資子公司家福股份有限公司（家福公司）經董事會決議，正式終止與法國家樂福（Carrefour S.A.）的品牌授權合約，並同步啟動更名計畫，全台量販與超市門市將陸續更換全新品牌名稱與招牌識別，時間點預計約落在2026年中旬。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 32
面對隨機殺人如何自保？沈伯洋「傳授3招」 萬網讚爆：專業又實用
昨（19）晚兇手張文血染台北鬧區，包含台北車站、中山商圈等，都成為他的隨機殺人目標區，最後造成4死11傷悲劇。就有網友好奇，下次再遇到類似狀況，該怎麼自保？民進黨立委沈伯洋在底下回覆，並傳授3招，讓超過2萬網友按讚，大讚他「非常專業」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 721
獨家／李芷婷父親確診失智症！4年前曾摔傷腦 她崩潰爆哭：我才25歲
李芷婷父親2021年農曆年前意外摔傷，頭部遭受重創，一度住進加護病房，歷經手術與復健後，病況逐漸好轉。時隔4年，李芷婷日前推出全新創作專輯《海的模樣》，接受《三立新聞網》專訪分享近況，透露父親今年9月至10月間被診斷出罹患失智症，甚至曾將她誤認為姊姊，不過她並未落淚，堅強表示「我不能在爸爸面前哭」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 15
「張文我兄弟，12/25高雄車站做大的」嘴秋網友抓到了…5萬交保
北捷M7、中山站19日發生隨機攻擊案造成4死的悲劇後，當晚即有人在社群平台Threads上指出， 要在12月25日當天在高雄車站「做大事」，檢調不敢大意，隨即組成專案小組追查，20日拘提留言的陳姓男子到案，訊後依涉犯恐嚇公眾罪嫌，諭知交5萬元交保候傳，但橋檢事後澄清，陳男身分為一名電機系男大生，僅轉貼並非原始PO文者。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 41
跳樓不是求死？高大成：張文可能「最後一刻還想逃」
通緝犯張文昨（19日）在台北捷運北車站、中山站一帶隨機殺人，釀4死11傷，帶刀衝進南西誠品傷人，最後從5樓墜樓身亡，法醫高大成表示，跳樓動機可從他跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。高大成分析，張文準備那麼多是煙霧彈及汽油彈，戴防毒面具作案，持雙刃刀殺人，作自由時報 ・ 1 天前 ・ 77
謝震武難得開酸！黃國昌「這句話」慘淪笑柄 林俊憲語塞引來賓爆笑
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌時常有驚人發言，近期他前往文化大學演講時，竟突然自信滿滿地向學生宣稱，以自己的學經歷，若當年「做出不一樣的選擇」，今天「最起碼當一個部長」。此番言論迅速掀起熱議，同時，似乎也成為許多政治對手的笑柄、還被當成玩笑梗。連一向主持節目客觀平穩、風格不辛辣的媒體人謝震武，近日都在民進黨立委林俊憲發言時，突然發問「以你個人的資歷，最起碼是不是該當個部長？」，引發現場一片笑聲。民視 ・ 2 小時前 ・ 17