《墮落之王2》執行長稱「Epic獨佔不影響銷量」：數據證明想玩的還是會買單

今年 6 月動作角色扮演遊戲《墮落之王2》（Lords of the Fallen 2）宣布，並確認 PC 版本將由 Epic Games Store 獨佔發行，這在當時就引起過許多玩家反彈，表示自己會抵制購買，直到遊戲結束獨佔上 Steam 為止。而對此，開發商 CI Games 的執行長 Marek Tyminski 一直都在個人 X（推特）上解釋其原因，最近更是公開回應，直言即便是 Epic Games 獨佔，真正想玩的玩家還是會購買，並強調這策略背後有實際的銷售數據支撐。

二代將由 Epic Games 獨佔，因為獲得大量投資。（圖源：Lords of the Fallen II）

Marek Tyminski 解釋：「讓我們把話說清楚：大多數想要某款特定遊戲的 PC 玩家，就算該遊戲是 Epic 獨佔，他們依然會選擇在 Epic 上購買。」他指出，這項論點並不是憑空猜測，而是依據 Epic Games 平台北美和歐洲等主要市場（不含亞洲）首發第一年的真實銷售數據。雖然言論雖然是執行長對自家作品吸引力的信心，但也再次激起了社群對於 Steam 與 Epic 平台之爭的討論。

然而多數玩家仍然不買單，直接回嗆：「如果不登陸 Steam 我就不買」、「那就祝好運，反正我不買」、「Epic 會買獨佔，不就證明了沒人會想要用這平台嗎」。也有玩家冷靜分析，指出雖然 Epic 獨佔或許能拿到保底資金，但會犧牲掉 Steam 龐大的社群曝光度與銷售潛力，這對於建立玩家基礎並非長久之計；更有網友直言「開發商總是低估了大家不想安裝另一個啟動器的決心」，以及提到 Epic 獨佔《心靈殺手2》直到發售 14 個月後才回本的案例。