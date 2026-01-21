《墮落之王2》執行長與玩家槓上！傳拒絕聽「反Epic獨佔」建議直接封鎖
CI Games 旗下知名魂系動作遊戲《墮落之王》（Lords of the Fallen）系列從公開後就有許多爭議。最近一名 Reddit 上的網友 PikaFan4Ever 分享，自己只是在社群向 CI Games 執行長 Marek Tymiński 提出建議，希望續作《墮落之王2》不要由 Epic Games Store 獨佔發售，應該同步登陸 Steam，沒想後續直接被執行長「封鎖」。
這名在 X（推特）上遭封鎖的玩家無奈表示，他只是持續向執行長反映「Epic 獨佔只會害了遊戲」、「PC 玩家不會買單」等意見，沒想到執行長似乎對這類反對聲音感到不耐，選擇直接封鎖該玩家，拒絕進一步溝通。
雖然不確定真假，但仍有部分網友嘲諷：「看來這款續作在 PC 上是註定要因為獨佔而再度銷量慘澹了」、「別和高層爭論。他們的失敗會說明一切」、「現在魂系遊戲太多，真的不缺這一款」、「這些遊戲高層還沒學到教訓嗎？我本來打算買的。看來現在不用了」、「依照《心靈殺手2》的情況，可能未來幾年，又或是永遠都不會登上 Steam」
雖然許多網友憤怒，但也有不少人表示理解，畢竟《墮落之王2》的幾部作品並不算是成功，雖然會聽進玩家意見進行修改和更新，但卻花了一段時間才賣回本，想要繼續開發續作就要更多的資金。而 Marek Tymiński 也在 2025 年 8 月時就曾經說過，有了 Epic Games 的投資後，遊戲可以變得更好，尤其是對方在 Unreal Engine 5 方面的支持超乎預期，但也強調他們仍然 100% 掌握創作權與 IP 本身。
Epic Games made a significant investment into Lords of the Fallen II, which has helped us maintain full creative control over the game and its IP.
Their support, especially around UE5, has been above and beyond. That close collaboration is a big reason we’re able to push the… https://t.co/GZKqcxDQmi
— Marek Tyminski (@tyminski_marek) August 22, 2025
