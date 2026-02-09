《夜色正濃》狗血抓馬劇情盤點！佟大為渣男語錄震碎三觀 江疏影對決外遇老公

【文／徐瑞安】陸劇《夜色正濃》由江疏影、佟大為主演，自開播以來，狗血不倫劇情掀起討論，將外遇劇情融合PUA、職場權力不對等設定，除了上司與女下屬的不倫糾葛，佟大為飾演的渣男男主，更貢獻了超狂渣男語錄震碎三觀，每一幕都讓觀眾邊罵邊追、話題不斷。以下三大狗血看點，也成為網友熱議的關鍵名場面。

🍿《夜色正濃》線上看推薦：

開播時間：2026年1月28日

播出平台：WeTV

主演卡司：江疏影、佟大為

集數：24集

狗血看點1.上司外遇苦命女下屬

《夜色正濃》中，最狗血劇情不僅是外遇本身，上司外遇對象就是苦命的社畜女下屬，佟大為飾演的「李東明」，與江疏影飾演的「趙玫」是人人稱羨的夫妻，但李東明其實是道貌岸然的偽君子，不只在工作上PUA女下屬喬海倫（闞清子 飾），喬海倫為了保住工作，心甘情願成為了李東明的小三，上班被他使喚，兩人過夜後，李東明轉身讓她去趕報告，她也沒有怨言，讓一向痛恨小三的觀眾都忍不住同情她，直呼她可能是史上最苦命的小三。

而這段不倫又權勢不平衡的關係，從一開始就註定失衡，上司一邊握著資源與生殺大權，一邊把下屬當成情緒出口，甚至是出軌對象；而喬海倫以為自己遇到貴人，結果只是被推進更深的泥沼。

狗血看點2.佟大為渣男語錄渣出新高度

佟大為在《夜色正濃》演活了渣男角色「李東明」，劇中更貢獻了年度最渣台詞語錄，看了讓人忍不住拳頭硬了。面對妻子指責外遇背叛，他不是認錯、不是愧疚，是直接把外遇合理化成「男人的天性」，更說：「男人的天性就是想占有更多的異性，這是刻在雄性基因裡的。我是非常愛你的，這毋庸置疑，但有的時候，我的身體、我的大腦，也想要一些額外的獎勵，這是像我這樣具備雄性力量的男性都想要的。若你承認你慕強，你就不應該計較我這點錯誤。」

李東明把出軌包裝成「天性」，理直氣壯的說著歪理，讓趙玫聽得無語，觀眾更是氣到火冒三丈，也讓這段對話成為最讓人咬牙的橋段之一。

狗血看點3.小三暈倒正宮挺身救命

劇情中，趙玫的老公被喬海倫搶走，但當喬海倫工作過勞在公司暈倒，現場同事不是議論就是袖手旁觀，唯一衝上前替她急救的人，竟然只有趙玫！明明是情敵，明明看不慣喬海倫的為人，但生死關頭，趙玫依舊選擇優先救人，常見的「正宮撕小三」的老套路，在這一幕翻轉成「正宮救小三」，也讓這場戲成為全劇最震撼的一幕。

《夜色正濃》中，無論是上司與下屬之間失衡的關係、渣男的歪理狡辯，都為劇情增添了狗血與抓馬，也讓觀眾邊看邊罵之餘，亦能在這諷刺的設定中有所反思，讓這部劇成為近期最具討論度的陸劇之一。