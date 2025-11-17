《夜襲》、《九條好漢在一班》作詞黃瑩辭世 享耆壽95歲

立法院長韓國瑜每次在藍營造勢活動領唱的《夜襲》，以及過去在軍中服役傳唱的軍歌《九條好漢在一班》、《我有一枝槍》的作詞人，音樂家黃瑩先生今天（17日）凌晨2時於台北榮總辭世，享耆壽95歲。民國49年黃瑩被選入國防部成立的「軍歌創作小組」，並回到政戰學校任教，最後成為國防部軍歌教唱的總負責人，黃瑩一生的經歷，見證戰後台灣黨國體制下的音樂文化發展。2016 年獲頒國防部終身成就獎。

黃介廷今天受訪證實父親黃瑩在凌晨2時於台北榮民總醫院安詳在睡夢中離世，由於年事已高，具體病因也沒有那麼重要。後續告別式部分，包括國防部以及幾個國樂團都正在協調中，確認後將另行公布。

黃瑩民國20年出生於中國上海英國租界，從小接受音樂、藝術的薰陶。38年隨姊夫一家來台。為謀生投入軍旅，先到裝甲兵學校當學徒兵在「戰車修理工廠」工作，但始終不忘對音樂藝術的愛好。插班考取台中一中後，參加「第一屆文武大專聯 合招生」，最後錄取政工幹校（國防大學政戰學院前身）音樂系。

黃瑩一生創作歌詞、製作音樂文化節目、音樂展演活動迄今。曾任軍官、中華電視公司編審、國立台灣藝術大學講師、副教授。著名歌詞作品有：軍歌《九條好漢在一班》、《夜襲》、《我有一枝槍》。藝術歌曲《山旅之歌》、《海峽》、《漁歌》、《海峽的明月》、《佳節的祝福》、《山海戀歌》。中視電視節目《大陸尋奇》主題曲《江山萬里心》、中文歌劇《西廂記》、《天山雲雀》、《杜蘭朵公主》（中文版）。

黃瑩生前在口述歷史訪談曾回憶，47年政工幹校畢業後，被分發到成功嶺，擔任連指導員，帶領一群老兵。國防部在49年成立「軍歌創作小組」，他接到上級命令，被選進小組並回母校復興崗報到，並派任助教，從此展開軍歌作詞的創作。

黃瑩在政工幹校擔任助期間，負責專寫歌詞，當時作詞人才少，他因為小時候有點古典詩詞、戲曲的底子，就被派去寫詞。

黃瑩說，最有名的《九條好漢在一班》就是那段期間寫的，不過這是他「最沒文采」的一首作品，卻是傳唱最久、最紅的，因為當時要給那些不識字的老兵唱，不能寫得文謅謅，當時他負責作詞，作曲的是他的同班同學李健。後來因為軍中一班改成11人，所以他的歌被改成《英雄好漢在一班》，不過總覺得《英雄好漢》不如《九條好漢》來得剛勁有力！那個時期的創作還有《夜襲》、《我有一枝槍》也是和同學李健合作。

黃瑩表示，當年住在香港的作曲家林聲翕、黃友棣，作詞家韋瀚章經常從香港到台灣，他就拜這三人為師，向林聲翕學對位；向黃友棣學調式和聲；向韋瀚章學作詞。為了多充實紮實的文學底子，晚上還去金華街的淡江文理學院中文系夜間部進修，主要修美學、聲韻學。白天上班，晚上唸書，很辛苦讀了四年總算熬到畢業。到了民國58年在政戰學校從助教升為講師了，比照少校待遇，負責教歌詞創作，在這那段時間，也在警察廣播電台製作了《空中樂府》音樂節目，還榮獲廣播金鐘獎。

黃瑩81歲受訪時說，回過頭想想，自己這一生活得也算很榮幸，到現在81歲了沒停下來過，百年國慶剛過，他還為三軍官校寫了新歌《我武維揚》，一百年年底在國家音樂廳也製作了「雅歌難得幾回聞」古典詩詞曲的音樂會， 80幾歲還在製作音樂會，他雖然是個小人物，講起來對台灣的文化藝術，希望還算是有點貢獻吧！

黃瑩曾在接受媒體訪問時表示，作詞其實是一門「歌唱文學」，「首先必須有和諧的聲韻，包括順口、合節奏感、易於咬字；其次是長短交錯，符合歌唱生理。另外還要有完美的邏輯、雅俗共賞的詞彙。」

黃瑩的軍歌歌詞貼近白話、易於傳唱，例如《九條好漢在一班》的「說打就打，說幹就幹」等。黃瑩知名的軍歌《夜襲》也有小插曲，他原本寫的歌詞是「沒有星星，沒有月亮」，結果歌曲發表後，調皮的阿兵哥把它改唱成「沒有信心，沒有力量」，他只好改成後來的「夜色茫茫，星月無光」。

黃瑩近年即使年事已高，仍持續創作不輟，110年台北市立國樂團邀請黃瑩填詞、顏名秀譜曲的《台北禮讚》，是集結樂團、獨奏家、合唱團共200多人在舞台上演出的大型製作，從民主廣場、龍山寺寫到101煙火，值得再品。

黃瑩平日也對後輩鼓勵有加，經常在各大國樂團或音樂廳穿梭並關心業界，逝世消息一出引發各界惋惜。