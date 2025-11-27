《大嘻哈》韓森做MBTI測驗 「跟老婆完全不合」意外產生寫歌靈感

韓森 Professor H。（圖／韓森 Professor H）

記者林政平報導／ 韓森 Professor H 曾以《大嘻哈時代》第一季七強之姿打響名號，並曾受邀擔任金鐘獎嘻哈演出指定作詞，被嘻哈樂迷稱為「韓老師」。曾任鴻海工程師的韓森，將科技業「提升良率」的精神帶入音樂，每首作品皆做工精良，饒舌以「一聽就懂、一針見血」的風格聞名。

在歷經結婚、生子，從「韓老師」變身為「韓老爹」後，韓森首張個人專輯《你讓我變成大人》已全面數位發行，實體專輯開放預購中。專輯由金曲獎得主熊仔與 rgry 擔任製作人，並邀請桃子A1J 與王ADEN 跨刀助陣。隨著首張專輯發行，韓森也同步宣布舉辦個人首次專場巡迴，將於 2026 年 1 月 24 日在台南漂丿白鷺Live house、2026 年 1 月31 日在台北野地方 Wild Lab 舉行。

專輯主打單曲〈 ISFP遇上INTP 〉由桃子A1J 演唱副歌，記錄了 MBTI 不合的兩人，在相處上又甜蜜又矛盾的吵架實境秀。聊起MBTI，韓森自揭在沒跟老婆交往前，對 MBTI 一無所知，但做了測驗後也覺得蠻有趣的，尤其是發現跟最親密的枕邊人竟然測驗結果是 MBTI 不合，因此催生寫歌靈感。

歌詞「朋友下注會交往幾個月、開燈睡還關燈睡」引發網友共鳴，而歌曲尾聲更收錄結婚前戶政事務所人員來電提醒結婚登記流程的對話，也讓人忍不住會心一笑，得以窺見韓森所屬外界號稱木頭人的「 INTP 邏輯學家」式浪漫。

韓森專輯發片巡迴將分別於 2026 年 1 月 24 日在台南漂丿白鷺 Live house ，以及2026 年 1 月 31 日在台北野地方 Wild Lab 舉行，12 月 1 日起於 FANSI GO 開放購票，更多資訊請關注韓森官方社群平台。

