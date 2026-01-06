《大城小事》趙麗穎 X 黃曉明「毀容式」演技對決：全素顏暴雨搶險、減重15公斤挑戰草根幽默！2026 1月必看神劇！

趙麗穎、黃曉明主演年代劇《大城小事》，以輕喜劇視角重現 1980 年代溫州農民自籌建城的熱血歲月。（圖／《大城小事》官方微博）

【文／陳雪芮】由趙麗穎、黃曉明領銜主演的年代勵志大劇《大城小事》，自官宣以來便引發全網熱議，相關話題持續在社群平台延燒。隨著前導物料陸續曝光，作品關注度不斷攀升，騰訊視頻預約量已突破 500 萬人次，刷新平台待播劇紀錄。該劇不僅是趙麗穎繼《風吹半夏》後再度深耕年代劇的野心之作，更邀來影帝黃曉明強強聯手，共同重現1980年代溫州農民自籌資金、徒手建城的傳奇史詩。全劇打破年代劇的嚴肅刻板框架，以「輕喜劇」的新穎視角，細膩刻畫出基層幹部帶領鄉親逆風翻盤的熱血歲月，無疑成為2026年最受矚目的螢幕巨作。

🍿《大城小事》線上看推薦：

開播時間：2026/1/10

播出平台：WeTV

主演卡司：趙麗穎、黃曉明

集數：40集

亮點一、真實歷史事件改編：創造「從無到有」的溫州奇蹟

《大城小事》原名《造城者》，改編自朱曉軍的長篇報導文學《中國農民城》。這部劇不走傳統年代劇的煽情路線，而是以「基建輕喜劇」的全新視角，將鏡頭對準1980年代初期的平川縣「月海鎮」。故事講述李秋萍（趙麗穎 飾）與鄭德誠（黃曉明 飾）兩位各具鋒芒的幹部，如何在資源匱乏的年代，憑藉「人民城市人民建」的滿腔熱血，帶領萬千農民完成一場驚天動地的壯舉。在沒有國家撥款的情況下，他們靠著「集資合夥」的大膽創舉，硬是在荒涼灘塗上拔起一座現代城市。這份「敢為人先」的勇氣，不僅寫下了中國建城史的奇蹟，更在市井煙火的幽默交織中，深刻改寫了幾十萬農民的人生軌跡。

《大城小事》改編自真實歷史，趙麗穎、黃曉明帶領農民在資源匱乏下打造溫州城市奇蹟。（圖／《大城小事》官方微博）

亮點二、趙麗穎為戲「增重 8 公斤」！全素顏、方言原聲展現極致敬業

打破過往靈動纖細的既定印象，趙麗穎在《大城小事》中迎來了「毀容式」的演技蛻變。為了完美貼合基層女幹部「李秋萍」的力量感，她不惜增重8 公斤，更全程挑戰「全素顏」拍攝，甚至在連拍10小時的暴雨搶險戲中也毫不退縮。除了視覺上的震撼，趙麗穎更苦練方言，以極具生活氣息的原聲台詞贏得央視點名盛讚。她將那個時代女幹部「敢拚敢闖」的硬骨頭精神，真實地刻進了螢幕之中，細膩的演技讓不少觀眾被預告片深深吸引，這種從外在體態到內在靈魂的全然投入，再次證明了她作為頂級演員的專業與決心。

趙麗穎為戲增重8公斤，全素顏、方言原聲演出，展現基層女幹部的敬業與硬骨頭精神。（圖／《大城小事》官方微博）

亮點三、黃曉明「去油」演技再攀巔峰！減重15公斤挑戰草根幽默

與趙麗穎的「增重」相對，黃曉明此次則是為戲狠甩15公斤，徹底褪去「霸總」外殼，以一身土氣卻扎實的草根氣質回歸螢幕。他所飾演的鄭德誠，在沉穩的歷史厚度中注入了意想不到的幽默感，一段「吃紙耍賴」的隨性表演，更展現出他前所未見的演技層次。黃曉明與趙麗穎這對「強強聯手」的實力對決，既有針鋒相對的火花，亦有溫暖動人的默契，即便在戲分上有所取捨，他依然精準抓住了建設者的靈魂神韻。兩人耳目一新的化學反應，為這齣熱血創業大劇注入了極具感染力的溫情與生命力。

黃曉明減重15公斤化身草根幹部，幽默又貼近生活，與趙麗穎默契對戲，展現建設者的熱血與溫情。（圖／《大城小事》官方微博）

亮點四、斥資打造8000平方米實景！重現80年代最立體的造城印記

為了帶領觀眾穿越時空，沉浸在那段充滿幹勁與希望的歲月，《大城小事》製作團隊在場景還原上展現了驚人的執著。劇組特意在福建溪源寨搭建了占地8000平方米的實景片場，從青灰石牆到綠漆校園，每一處細節都完美復刻了20世紀80年代的時代風貌。此外，團隊更深入平潭、永安等地取景，利用當地特有的老舊建築營造出真實的歷史氛圍，甚至引發了「永安拍攝熱」的追隨現象。配合精緻的影像語言，這部劇不僅在視覺上呈現了改革開放初期的真實質感，更讓觀眾彷彿身臨其境，見證那段從無到有的城市奇蹟。

劇組斥資打造8000平方米實景，細膩還原80年代造城場景，帶觀眾重返改革開放初期的熱血歲月。（圖／《大城小事》官方微博）

亮點五、金牌班底強強聯手！《慶餘年》導演與《大江大河》編劇再創質感巔峰

《大城小事》不僅在演員卡司與影像場景呈現上展現高度完成度，幕後製作陣容同樣備受矚目，被視為品質與話題兼具的保證。該劇由曾打造《慶餘年》的導演孫皓掌舵，其對宏大敘事與人物群像的駕馭能力有目共睹，編劇則邀來《大江大河》金牌編劇袁克平操刀，擅長以細膩筆觸捕捉時代脈動，將個人命運與社會變遷緊密交織。此次兩人強強聯手，不僅為作品奠定紮實的創作基礎，也讓《大城小事》在主旋律題材中跳脫既有框架，嘗試以更貼近人心的敘事角度拓展表現邊界，目標直指下一部兼具口碑與影響力的現象級劇集。