《大學生》Nina、小新證實離婚 房產改為「共同持有」原因曝光

《大學生了沒》的Nina曹婕妤和大14歲的小新（曾惠新），31日晚間共同發出聲明，表示六年婚姻已劃下句點。雖說法律上的身分轉變，但仍互為彼此的緊急聯絡人，「我們始終心懷感謝，並將這份回憶溫柔珍藏。」

《大學生了沒》的Nina曹婕妤和大14歲的小新（曾惠新）證實離婚（圖／翻攝自IG）

兩人在聲明中表示，經過溝通和深思熟慮後，決定和平理性的離婚，並表示目前所居住的空間，已變更為雙方共同持有，不分「爸爸家」或「媽媽家」，而是「我們家」，Nina與小新會輪流照顧家庭與寵物貓，今年的耶誕、跨年，也仍是一家四口共同度過。

另一方面，Nina、小新感謝相識至今八年時間，彼此攜手走過人生的許多重要時刻，「回首這段共同努力、彼此扶持的成長歷程，我們始終心懷感謝，並將這份回憶溫柔珍藏。」也表示，將來對於離婚一事，將不再對細節做回應，懇請外界給予空間：「願我們在 2026 年，都能在各自的位置上，成為更成熟、也更溫柔的大人。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導