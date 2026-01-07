《大海浮夢》夏曼藍波安想當「優質的野蠻人」：我的身體就是海洋文學

記者許瑞麟報導／文學紀錄片《大海浮夢》以夏曼藍波安（Syaman Rapongan）為主角，其妻子希婻藍波安也難得入鏡，她不僅在達悟族重要的螃蟹節聚會中吟唱族語歌謠，也以親密視角談起和夏曼相伴一生的理解與支持，她坦言自己是被夏曼「善良而真誠的靈魂所吸引」，這份內斂而深刻的情感，成為電影中最溫柔堅定的力量。

本片同時揭示夏曼藍波安創作長年堅持的「非虛構」精神，原來長年生活在夏曼書房旁、僅隔一道簡單鐵圍籬屋舍中的堂叔，正是夏曼小說《老海人》的主角洛馬比克的原型人物。

夏曼藍波安的妻子希婻藍波安難得入鏡。（圖／目宿媒體提供）

洛馬比克過著幾乎與現代文明脫節的日子，導演周文欽形容在長時間拍攝中，捕捉到一種「文學角色與現實人生重疊的瞬間」，在洛馬比克身上，看見他年輕時驍勇的痕跡，也看見他年老時落寞的孤寂。洛馬比克在紀錄片拍攝完的隔年辭世，片中他在海邊自築木製小涼亭看海的身影，成為既珍貴又惆悵的紀錄。

此外，夏曼藍波安參與《大海浮夢》首映會後表示，本來聽說片長有97分鐘，感覺很長，但看完後卻覺得「太短了！」他用一生理解海洋這個生命圈，花了30多年的時間穿梭在海面下的深藍世界，「飛魚神話故事是我的古典文學，而我的身體就是海洋文學。」夏曼說，他已經快70歲了，仍然希望自己是個「優質的野蠻人」，「我還想要游泳、還想要造船，還想要理解海洋的情緒與月亮圓缺的關係。」

《大海浮夢》記錄夏曼藍波安父子夜航捕飛魚，在星空下實踐海洋民族文化傳承。（圖／目宿媒體提供）

參加完台北首映會後返回蘭嶼，夏曼藍波安在臉書感性發文寫下，自己從未預想寫作會帶來如此熱烈的回應，而那些被看見的文字、影像，其實都是一場民族覺醒與文化記憶的接力，並且也向一路支持的朋友們致上達悟族語的感謝：「阿悠一。」對夏曼而言，回到故鄉蘭嶼繼續寫作，正是他回應大海也回應生命的方式。

《大海浮夢》將於1月9日在台上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導