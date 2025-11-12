《大海浮夢》夏曼藍波安父子造舟出海 歷時517天拍出太平洋靈魂

記者許瑞麟報導／以夏曼藍波安（Syaman Rapongan）為主角的文學紀錄片《大海浮夢》，是「他們在島嶼寫作」系列最新力作，也是台灣首部以海洋文學作家為主題的紀錄長片。由導演周文欽執導，團隊歷時三年上山下海拍攝，全程紀錄夏曼藍波安與兒子歷經517天潛水、伐木、造舟出海的壯闊旅程。

出身達悟族的夏曼藍波安，是台灣最具代表性的海洋文學作家，對他而言，海不只是風景，而是生活、信仰與宇宙的起點，「我的身體就是海洋文學」。成為父親後，他長居蘭嶼，以身體實踐書寫。

《大海浮夢》鏡頭深入太平洋深處，跟隨夏曼潛入海底尋根，用自製魚槍獵捕浪人鰺，並攀上山林伐木，揚手削出拼板舟，文學在他筆下並非抽象的文字，而是來自勞動與呼吸的「力體文學」，唯有身體先經歷，故事方能誕生。從潛水、捕魚、砍樹到造舟，他以行動延續達悟族的海洋智慧，也讓影像串起橫跨父子三代，映照一條與祖靈對話、與海共生的文化航線。

本片記錄夏曼藍波安與兒子歷經517天潛水、伐木、造舟出海的壯闊旅程。（圖／目宿媒體提供）

導演周文欽以詩意的影像語言捕捉這段父子同行的生命旅程，他說：「拍攝本片的過程，就像一次穿越風浪的長途航行。夏曼的生命與文學讓我看見時間的漩渦，一艘tatala（拼板舟達悟語）不只是船，而是一個家庭的海洋；父子之間的學習，也是一種文化的延續。」攝影師出身的周文欽，運用深厚的鏡頭功底與人文視角，刻畫人物與自然間的張力，在水下影像及蘭嶼山海風情交織間，展現太平洋的靈魂與生命力。

《大海浮夢》將於2026年1月9日在台上映，本片也入選本屆金馬影展，將於15日舉行世界首映，導演周文欽與配樂梁啟慧將出席映後座談。

《大海浮夢》以夏曼藍波安為主角。（圖／目宿媒體提供）

