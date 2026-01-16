《大海浮夢》導演周文欽揭秘《海底總動員》沒有說的事：小丑魚是變態！

【文 / 雀雀】看過《海底總動員》、《海洋奇緣》後覺得海洋美麗嗎？事實上，真實的海洋世界更夢幻！「《他們在島嶼寫作》電影系列」推出全新台灣紀錄片電影《大海浮夢》將透過大量的水下攝影影像，帶領觀眾看見台灣海域之美。《大海浮夢》導演周文欽也揭秘《海底總動員》所沒有說的事：「其實小丑魚是變態動物，這在海洋界、生物界裡，其實並不是秘密。」

《海底總動員》

長期從事水下攝影工作的周文欽導演分享，有一次他以「海龍」為主角，每天下水跟拍，卻一次親眼在海底看見了兩隻小丑魚夾擊海龍，一隻小丑魚咬住海龍尾巴、一隻小丑魚咬住海龍的頭，兩隻魚強有力地就把海龍拖入海葵叢給海葵吃掉！「我看見時當場在海底大叫！我的主角（海龍）被吃掉了！」周文欽驚魂未定地說道。

廣告 廣告

周文欽常在不同海域、深度各異的海底工作，為保障自己與團隊安全，擁有逾10張潛水證照。（目宿媒體提供）

但即便是如此，身為紀錄片導演的周文欽也只能接受片子拍不成的事實：「這就是自然的規律。」周文欽導演並進一步分享《海底總動員》沒有說的事：「小丑魚滿變態，小丑魚其實沒有大家想象中那麼可愛。其實我也拍過小丑魚當主角的影片，每一窩海葵裡面，通常會有三隻小丑魚，分別是大、中、小三隻：大的是媽媽，中的是爸爸，然後小的是小三，不是尼莫 Nemo ── 不是兒子，是小三，但是是沒有生殖力的雄魚。然後如果大隻母的被吃掉、或死掉，或者是跑掉，那麼那個中的爸爸，那隻公的，他就會變性變成媽媽，然後那個小三就會變成爸爸，然後會再去號召一隻來當小三。」小丑魚平時會幫忙海葵洗澡、清掃寄生蟲、趕走掠食者，是緊密的共生關係。

《大海浮夢》記錄藍波安父子潛水捕魚、伐木造舟的文化傳承之旅。（目宿媒體提供）

與海洋世界共處，可以說是周文欽導演的「生活日常」。周文欽導演透露，拍生態紀錄片要善於等待，所以他常常在海底一待就是一整天，等待海洋生物的過程中，常常也等到睡著。問周文欽導演，在海中睡覺的感覺如何？導演笑回：「就跟當學生上課時趴在那邊睡著的情況差不多啊。其實過程也是滿快樂的啦，主角沒來的話，那沒事就觀察一下其他生物，自得其樂一番啊。在海裡的感覺其實很放鬆，跟大自然融合在一起的感覺很特別。」

《大海浮夢》首度完整呈現夏曼・藍波安與兒子最親密的家庭視角。（目宿媒體提供）

這一次，周文欽導演的主角不是海底生物，《他們在島嶼寫作》系列新片《大海浮夢》是以海洋文學家夏曼・藍波安（Syaman Rapongan）為主角。作為台灣首部海洋文學作家紀錄長片，《大海浮夢》跟拍作家夏曼・藍波安超過 500 日，貼身拍攝夏曼藍波安與兒子上山伐木造船出海的歷程，完整紀錄蘭嶼「力體文學」的樣貌，也是一部「看見台灣」的電影。

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！